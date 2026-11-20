▲정동영 통일부 장관이 20일 미셸 박 스틸 주한 미국대사를 만나 남북대화와 북미대화 재개의 필요성을 강조하고, 비무장지대(DMZ) 등 접경지역에서 우발적인 군사적 충돌을 방지하기 위한 미국 측의 협력을 요청했다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기