정동영 통일부 장관이 20일 미셸 박 스틸 주한 미국대사를 만나 남북대화와 북미대화 재개의 필요성을 강조하고, 비무장지대(DMZ) 등 접경지역에서 우발적인 군사적 충돌을 방지하기 위한 미국 측의 협력을 요청했다.
통일부에 따르면 정 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 스틸 대사를 접견하고 한반도 정세와 대북정책 전반에 대해 의견을 교환했다.
정 장관은 이 자리에서 한반도의 평화와 안정을 위해 한미 간 공조가 필수적이라고 강조하면서 "굳건한 한미동맹을 토대로 남북대화와 북미대화를 재개하여 한반도에 공고한 평화를 정착시켜 나갈 필요성"을 언급했다고 통일부는 전했다.
이번 면담은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 기대됐던 북미정상회담이 성사되지 않은 이후 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 만남에 거듭 의지를 보인 가운데, 정 장관이 대화 재개를 위한 한미 협력의 중요성을 다시 강조한 것이다.
정 장관은 또 DMZ를 비롯한 접경지역에서 우발적인 충돌을 막고 한반도의 항구적인 평화체제를 구축하기 위한 한국 정부의 노력을 설명하면서 미국의 지속적인 지지와 협력을 당부했다.
양 측은 한미동맹이 역내 평화와 번영의 핵심축이라는 점을 재확인하고, 한반도 문제에 관한 소통을 이어가기로 했다.
이날 만남은 스틸 대사가 지난 7월 말 부임한 이후 약 4개월 만에 이뤄진 첫 공식 면담이다. 스틸 대사는 그동안 외교·안보 분야 주요 부처 장관들을 예방했지만 정 장관과의 만남은 늦어져 왔다.
정 장관은 이날 오후 판문점을 방문해 제이비어 브런슨 유엔군사령관과도 면담할 예정이다. 통일부와 유엔군사령부가 DMZ 출입·관리 권한을 둘러싸고 견해차를 보여온 만큼, 관련 문제가 논의될지도 관심을 모으고 있다.
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