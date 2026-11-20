역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲드라마 속 연개소문과 영류왕의 충돌은 단순한 권력 다툼을 넘어 강대국의 압박 속에서 국가의 생존을 어떻게 도모할 것인가라는 문제와 연결돼 있다. ⓒ KBS 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

KBS 대하드라마 <문무>가 최근 화제를 모으면서 삼국시대의 격동적인 역사에 대한 관심도 높아지고 있다. 삼국통일과 나당전쟁을 다룬 이 작품은, 최근 고구려의 실권자 연개소문과 영류왕의 갈등을 조명하며 7세기 동북아시아의 복잡한 국제정세를 돌아보게 한다.특히 주목되는 것은 두 인물이 당나라를 상대로 취했던 상반된 외교 노선이다. 영류왕은 화친을 통해 전쟁을 피하고 국력을 회복하려 했다. 반면 연개소문은 당나라의 팽창에 맞서 강력한 대응이 필요하다고 판단했다. 이러한 대립은 왕권과 귀족 세력의 권력 갈등과 맞물려 결국 642년 정변으로 이어졌다.당시 고구려는 수나라의 대규모 침공을 물리친 강국이었지만, 새로운 통일왕조인 당나라의 등장으로 또 다른 위협에 직면해 있었다. 전쟁을 피하기 위한 외교적 타협과 군사력을 앞세운 강경 대응 사이에서 국가의 진로를 결정해야 했다.영류왕과 연개소문의 충돌은 단순한 권력 다툼을 넘어 강대국의 압박 속에서 국가의 생존을 어떻게 도모할 것인가라는 문제와 연결돼 있었다. 오늘날에도 되짚어볼 만한 역사적 장면이다.7세기 초 고구려는 동북아시아의 강국이었다. 수나라의 잇따른 침공을 막아냈고, 특히 612년 을지문덕이 이끈 '살수대첩'에서는 수나라 군대에 치명적인 타격을 입혔다. 그러나 승리의 대가도 작지 않았다. 장기간의 전쟁으로 국력이 소모됐고, 국가 재건과 안정을 위한 시간이 필요했다.이러한 상황에서 618년 영양왕이 사망하고 이복동생인 영류왕이 즉위했다. 같은 해 중국에서는 수나라가 멸망하고 당나라가 들어섰다. 동북아시아의 국제질서가 새로운 국면에 접어든 것이다. 영류왕은 전임 왕과 다른 외교적 접근을 선택했다. 당나라와 사신을 교환하고 우호관계를 유지하면서 군사적 충돌을 피하려 했다. 수나라를 물리친 경험이 있었지만, 새로운 강대국과 다시 전쟁을 벌이는 것은 국가에 큰 부담이 될 수 있었다.그러나 당나라가 중국 대륙의 지배체제를 정비하고 주변 지역으로 영향력을 확대하면서, 양국 관계에도 긴장감이 높아졌다. 특히 626년 즉위한 당 태종 이세민은 고구려를 비롯한 주변 국가에 대한 영향력 확대를 추구했다. 631년에는 고구려가 수나라와의 전쟁에서 승리한 뒤 세운 '경관(京觀)'을 허물도록 했다. 경관은 적군의 유해를 모아 승전을 기념한 시설이었다. 고구려의 입장에서는 과거의 승리와 군사적 자부심을 상징하는 유적이기도 했다.이러한 요구는 고구려에 적지 않은 정치적 부담으로 작용했을 것으로 보인다. 당나라와의 관계를 유지하려는 영류왕의 정책이 내부적으로 비판받을 여지도 있었다. 그렇다고 영류왕이 군사적 대비를 소홀히 한 것은 아니었다. 631년부터 천리장성 축조를 추진하며 외부의 침공에 대비했다. 영류왕의 정책은 단순한 굴복 외교라기보다, 전쟁의 위험을 관리하면서 국력을 보존하려는 현실적인 전략으로 이해할 수 있다.하지만 고구려 내부에서는 당나라의 팽창에 어떻게 대응할 것인지를 놓고 심각한 논쟁이 오고 갔다. 외교적 타협이 당장의 전쟁을 피하는 데 도움이 될 수는 있었지만, 계속되는 압박 앞에서 국가의 자주성을 지킬 수 있을지는 별개의 문제였다.이러한 상황에서 정치적 영향력을 확대하던 인물이 연개소문이었다. 유력 귀족 가문 출신인 연개소문은 군사적 기반을 바탕으로 고구려 권력의 중심에 접근했다. 그는 당나라의 위협에 강력하게 대응해야 한다는 입장을 취한 인물로 평가된다. 외교적 양보보다는 군사적 역량을 통해 상대의 침략 의지를 억제해야 한다는 판단이었다.반면 영류왕을 중심으로 한 세력은 전쟁을 피하면서 국가의 안정을 유지하는 데 무게를 뒀다. 다만 양측의 갈등을 외교 노선의 차이만으로 설명하기는 어렵다. 왕권을 강화하려는 움직임과 유력 귀족 세력의 이해관계가 복잡하게 얽혀 있었기 때문이다.결국 642년 연개소문은 정변(막리지의 난)을 일으켰다. 자신을 제거하려는 계획이 추진되자, 먼저 행동에 나선 것으로 전해진다. 그는 유력 대신들을 살해하고 영류왕까지 제거했다. 이후 영류왕의 조카인 보장왕을 왕위에 올리고 '대막리지'로서 실권을 장악했다.이는 고구려의 권력구조가 근본적으로 바뀐 사건이었다. 정변 이후 고구려와 당나라의 관계는 더욱 악화됐다. 당 태종은 영류왕의 죽음과 연개소문의 집권을 고구려 침공의 명분으로 내세웠다. 여기에 고구려와 신라 사이의 갈등도 전쟁을 촉진하는 요인으로 작용했다.645년 당 태종은 대규모 군대를 동원해 고구려를 침공했다. 그러나 고구려는 안시성 전투를 비롯한 치열한 항전 끝에 당나라의 침공을 저지했다. 고구려의 군사적 저력이 다시 한번 확인된 순간이었다. 하지만 당나라의 위협이 사라진 것은 아니었다. 양국의 대립은 이후에도 계속됐고, 고구려는 장기간의 군사적 부담을 감당해야 했다.영류왕과 연개소문의 대립은 강대국의 압박에 직면한 국가가 겪는 '외교적 딜레마'를 보여준다. 영류왕은 당나라와의 관계를 유지하면서 전쟁을 피하고 국력을 회복하려 했다. 반면 연개소문은 강력한 군사력을 바탕으로 외부의 간섭에 맞서고자 했다. 접근 방식은 달랐지만, 국가의 안전과 자주성을 지키려는 목적에서는 공통점이 있었다.그러나 어느 한쪽의 노선이 고구려의 생존을 보장할 수 있었는지는 단정하기 어렵다. 당나라의 대외 팽창은 연개소문의 정변 이전부터 진행되고 있었다. 영류왕의 화친 정책이 지속됐더라도 전쟁을 피할 수 있었을지는 불확실하다. 반대로 연개소문의 강경 대응은 당나라의 침공을 저지하는 데 기여했지만, 양국의 군사적 대립을 근본적으로 해소하지는 못했다.이후 고구려의 운명은 더욱 복잡하게 전개됐다. 666년 연개소문이 사망하자 아들들 사이에서 권력 다툼이 벌어졌고, 지배층의 분열은 국가의 방어 역량을 약화시켰다. 이러한 혼란을 틈타 당나라는 신라와 함께 공세를 강화했다. 결국 고구려는 668년 멸망했다.물론 고구려의 멸망을 특정 인물이나 외교 노선의 실패로만 설명할 수는 없다. 장기간의 전쟁에 따른 국력 소모와 내부 권력투쟁, 나당연합군의 군사적 압박 등이 복합적으로 작용했다. 특히 외부의 위협이 지속되는 상황에서 내부 결속마저 무너진 것은 치명적인 약점이었다.여기서 주목할 점은 외교적 유연성과 군사적 대비가 반드시 상충하는 선택은 아니라는 사실이다. 영류왕 역시 당나라와의 관계 개선을 추진하면서 천리장성을 축조했다. 외교를 통해 충돌을 억제하되 군사적 방어 능력도 확보하려 했던 것이다. 반면 강경한 외교 노선이 실효성을 가지려면 이를 뒷받침할 국력과 정치적 안정이 필수적이다. 일시적인 군사적 승리만으로 장기적인 안보를 보장하기는 어렵기 때문이다.드라마 <문무>가 재조명한 영류왕과 연개소문의 갈등은 단순히 온건책과 강경책 중 어느 쪽이 옳았는지를 가리는 문제가 아니다. 급변하는 국제질서 속에서 국가가 어떤 전략을 선택해야 하며, 그 선택을 실현할 역량을 어떻게 확보할 것인가라는 근본적인 질문을 던진다.이러한 문제는 강대국 간 경쟁이 심화되는 오늘날에도 유효하다. 외교적 타협만으로 안보를 보장하기 어렵지만, 군사력에만 의존하는 대응 역시 한계를 지닐 수 있다. 결국 중요한 것은 국제정세를 냉철하게 판단하고 외교와 국방, 내부의 정치적 안정을 균형 있게 유지하는 일이다.