큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲한덕수 전 총리와 김건희씨 사건의 대법원 전원합의체 선고가 19일 서초동 대법원 대법정에서 열리고 있다. 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 착석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

비상계엄은 대통령이 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태 시 적과 교전 상태에 있거나 사회질서가 극도로 교란되어 행정 및 사법 기능의 수행이 현저히 곤란한 경우에 한하여 선포할 수 있다(헌법 제77조 제1항, 계엄법 제2조 제2항 등 참조).



그런데 이 사건 비상계엄 선포 당시에는 그러한 국가비상사태가 발생하지 않았고 행정 및 사법 기능의 수행이 현저히 곤란한 상황도 아니었다. 그런데도 군과 경찰을 동원하여 국회, 언론사 등을 장악하려는 의도로, 헌법상 필수적 사전 절차인 국무회의 심의조차 실질적으로 거치지 않은 채 선포한 이 사건 비상계엄은 헌법질서에 어긋나고 국민의 기본권을 침해하는 것으로서 그 자체로 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다 .

윤석열 등이 위헌·위법한 비상계엄을 통하여

내란행위에 나아갔다

내란의 핵심적인 실행행위는 윤석열이 김용현 등과 사전에 수립한 계획에 따라

큰사진보기 ▲1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

대통령의 헌법상 권한행사는 내란죄가 될 수 없다

19일 대법원 전원합의체(재판장 조희대 대법원장)의 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 상고심 판결 후폭풍이 거세다. 일부 무죄 취지의 파기환송 판결을 두고 김민석 더불어민주당 대표는 "역사적 반역"이라며 조희대 대법원장 탄핵 추진을 공식화했다.다만, '한덕수 봐주기 판결'이라는 비판과 별개로 '2024년 12월 3일 위헌·위법한 비상계엄 선포는 내란'이라고 판단한 이번 판결의 의미 또한 짚어야 한다는 지적도 있다.내란특검(특별검사 조은석)은 판결 직후 "아쉽다"면서도 12·3 비상계엄 선포를 내란으로 확정한 부분에 대해서는 "사법부의 이러한 판단은 12·3 내란의 실체를 확인하고 단죄하는 흔들림 없는 토대가 될 것"이라고 밝혔다.특히, 이번 대법원 전원합의체 판결로 윤석열씨 내란우두머리 사건 항소심에서 무죄로 뒤집힐 가능성은 사실상 불가능해졌다는 평가가 나온다. '대통령이 헌법에 기해 선포한 (12·3) 계엄은 내란이 아니기 때문에 무죄'라는 윤석열씨 측 논리는 더 이상 힘을 쓸 수 없기 때문이다.19일 대법원 전원합의체는 다수의견 9 : 반대의견 3으로 항소심 유죄 판단이 나왔던 내란중요임무종사 세부 혐의 3가지 가운데 비상계엄 선포 전 국무회의 심의 외관 형성 부분만 무죄라고 판단했다. 이 부분에 한해 한 전 총리에게 국헌문란 목적이 있다고 단정하기 어렵다는 것이다.대법원 전원합의체는 이 과정에서 윤씨의 비상계엄 선포는 위헌·위법하고, 결국 내란이라는 점을 명확히 했다.그러면서 "폭동을 일으켜 국회의 권능행사를 정지시키려는 등의 시도를 함으로써고 보는 것", "군 병력 동원과 국회 등 주요 기관에의 투입, 포고령 발령 등..."라고 강조했다.내란죄를 규정한 형법 87조는 '대한민국 영토의 전부 또는 일부에서 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 폭동을 일으킨 자'를 처벌하는데, 그 지위와 역할에 따라 내란우두머리, 내란중요임무종사자 등으로 나눈다.내란에 가담한 경우 내란중요임무종사자로서 법적 책임을 묻기 위해서는 그에게 국헌문란 목적이 있었는지 따져야 한다. 반면 국헌문란 목적을 가진 내란의 최정점인 윤석열씨가 내란의 핵심적인 실행행위를 계획하고 지시했다는 대법원 전원합의체 판례가 나온 이상, "국헌문란 목적이 없었다"는 윤씨의 주장은 성립될 수 없다.결국 이번 대법원 전원합의체 판결은 한덕수 전 총리에게 내란중요임무종사자로서의 죄책을 어디까지 묻는지에 대한 것이지만, 그 과정에서 윤석열 내란우두머리 유죄 판단으로 가는 길이 사실상 활짝 열렸다고 볼 수 있다.지난 1월 한 전 총리 내란중요임무종사 사건 1심 판결에서 '12·3 비상계엄은 내란'이라는 하급심 첫 판단이 나왔을 때, 윤씨 변호인 유정화 변호사는 "사실상 윤 대통령의 '내란 우두머리' 재판에 대해, 현 사법부가 결론을 미리 써 내려간 선취 판결에 가깝다"라고 반발한 바 있다.내란특검 관계자는 <오마이뉴스>에 "(이번 판결로) 윤석열 내란우두머리 사건 유죄는 당연한 수순으로 보고 있다"라고 밝혔다.윤석열씨는 지난 5일 내란우두머리 사건 항소심 결심공판에서 1시간 20분의 최후진술을 통해 '12·3 비상계엄 선포는 내란이 아니기 때문에 나는 무죄'라고 항변했지만, 이번 판결로 힘을 잃었다.윤씨는 비상계엄 선포를 두고 "저는 오로지 '지금 현재의 이 헌법'을 지키고 수호하려 한 것"이라고 주장했다. "(내란특검은) 소수의 비실무장 병력을 질서유지를 위해 보내 아무런 억압행위나 충돌 없이 사상자 전혀 없이 몇 시간 만에 해제된 계엄이 내란이라고 하면서 법리에도 맞지 않는 황당한 논리와 거짓 증거를 들이대고, 정치 기소를 남발하고 있다"라고 했다.그러면서 "한 마디로 국회의 정치적 통제를 수용한"고 강조했다. 항소심 재판부를 향해 "법리상 말도 안 되는 주장, 진실일 수 없는 거짓 증거들을 배척하고 오직 법과 원칙에 따라 판결해줄 것이라 믿는다"라고 호소했다.윤석열 내란우두머리 사건 항소심 판결 선고는 내년 1월 26일 진행된다. 1심에서는 무기징역이 나왔고, 특검은 항소심 재판부에 1심을 파기해 달라면서 사형을 구형했다.