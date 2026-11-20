큰사진보기 ▲최대호 안양시장 시정 연설 ⓒ 안양시 관련사진보기

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안양시 내년 중점 사업은 탄소중립과 민생 안정, 평생학습 등이다.최대호 안양시장이 20일 제316회 안양시의회 제2차 정례회에서 2027년 시정 운영 방침을 제시했다. 핵심 방침은 ▲민생 우선 경제도시 ▲평생학습 복지 도시 ▲미래 활력 청년 도시 ▲세대 공감 문화도시 ▲탄소중립 정원 도시 ▲사통팔달 혁신도시 조성 등이다.이에 앞서 최 시장은 올해 인공지능(AI) 전담 조직 신설과 특화사업 발굴 등 인공지능 기반의 행정 혁신을 가속화하고, 그 결과 인공지능(AI) 공모 사업 15건에 선정되어 총 670억 원의 사업비를 확보했다고 설명했다. 또 박달 스마트시티 사업 시행 대행 협약 체결, 친환경 자원 생산기술 협력 지구(화이트 바이오 클러스터) 조성 협약 등 도시 공간 혁신과 미래 산업 육성을 위한 주요 사업에도 속도를 내고 있다고 밝혔다.이어 안양시가 2010년 전국 최초로 제안한 안양 경부선 철도 지하화 사업이 국토교통부 종합계획 안에 반영되어 오랜 염원이 결실을 보았다고 언급하며, 철도로 단절되었던 도시를 하나로 잇고 시민과 함께 안양의 지도를 바꿔 나가겠다고 강조했다.최 시장 발표에 따르면, 안양시는 내년에 지역 상권 활성화를 위한 거리공연(버스킹) 등을 할 계획이다. 소상공인과 청년 상인에게는 특례 보증과 이자 차액을 보전하고, 신규 창업자에게는 맞춤형 컨설팅과 교육을 제공한다. 지능형 공장 구축 지원 등으로 중소기업 경쟁력도 끌어 올릴 계획이다.인공지능(AI) 기술과 인적 안전망을 활용해 복지 사각지대를 발굴하고, 어르신과 장애인 등 돌봄이 필요한 시민에게는 안양형 특화 돌봄서비스를 제공한다. 맞춤형 인재 육성과 장학사업을 통해 미래 세대의 성장을 지원하고, 생애주기별 평생학습 프로그램과 평생학습 공유 창구(플랫폼) 구축으로 배울 수 있는 환경을 조성한다. 개관을 앞둔 평촌도서관을 독서와 문화, 여가를 함께 누리는 복합문화공간으로 운영해 시민들의 문화 향유 기회도 넓히기로 했다.2027년 착공 예정인 새활용센터(업사이클센터)를 교육과 체험, 시민 참여 프로그램이 결합한 자원순환 거점으로 조성하고, 주민 참여형 탄소중립 실천단과 탄소중립 점수제 운영을 통해 생활 속 탄소중립 문화를 확산하기로 했다.