큰사진보기 ▲조희대 대법원장(가운데)이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"초반의 행위를 따로 떼어내어 그에게 면죄부를 주는 논리에 다름 아니다."

AD

"비상계엄 선포 직전까지는 국헌문란 목적 없이 헌법상 직무를 이행하는 '절차 수호자'였다가 선포 직후부터는 '내란 가담자'로서 국헌문란 목적을 가지고 있었다고 평가하기 위해서는, 그 사이 피고인의 인식이나 의사에 있어 어떠한 변화나 계기가 있었는지를 뒷받침하는 구체적인 사정이 제시되어야 한다."

큰사진보기 ▲한덕수 전 총리와 김건희씨 사건의 대법원 전원합의체 선고가 19일 서초동 대법원 대법정에서 열리고 있다. 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 착석 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"헌정질서를 수호하기 위해 헌법이 둔 제도와 절차가 그 실질을 잃고 남용되면 오히려 헌정질서를 파괴하는 행위에 이용될 수 있음을 보여준다."

큰사진보기 ▲조희대 대법원장(가운데)이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"대통령의 행위에 의해 민주주의 헌법정신이 파괴될 위험성을 목전에 둔 절체절명의 상황에서 그를 보좌하여 헌법정신을 수호할 책무를 부담하는 국무총리가 이를 이행하지 않은 채 제1~3 행위를 통해 국헌문란 목적으로 대통령의 내란행위에 동조·가담하는 행위를 하였음이 명백함에도, 초반의 행위를 따로 떼어내어 그에게 면죄부를 주는 논리에 다름 아니다."

"이상과 같은 이유로 다수의견에 찬성할 수 없음을 밝힌다."

비상계엄 선포 전에는 헌법을 지키려 했고, 선포 후에는 내란에 가담했다. 대법원 다수의견의 판단을 따라가면 한덕수 전 국무총리는 이렇게 두 사람으로 나뉜다. 그러나 한 사람의 행위를 무 자르듯 나눠 판단하려면 무엇이 달라졌는지부터 설명해야 한다.반대의견을 낸 대법관 3명이 의문을 표하는 지점도 바로 여기다. 그 변화를 뒷받침할 근거를 찾을 수 없다고 강조한다.대법원 전원합의체(재판장 조희대 대법원장)는 19일 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 상고심에서 일부 무죄 취지의 파기환송 판결을 내렸다. 다수의견을 낸 대법관 9명은 한 전 총리가 계엄 선포 전 국무회의 소집을 건의하고 심의 외관을 형성한 행위에 국헌문란 목적이 충분히 증명되지 않았다고 판단했다.오경미·신숙희·김성수 대법관은 반대했다. 그러면서 다수의견을 향해 이렇게 썼다.다수의견을 낸 조희대 대법원장을 비롯한 대법관 9명은 한 전 총리가 비상계엄 선포 전 국무회의 소집을 건의하고 심의의 외관을 형성한 행위에 국헌문란 목적이 합리적 의심 없이 증명됐다고 보기 어렵다고 판단했다. 국무총리가 대통령에게 국무회의 심의를 건의하는 것은 일반적으로 헌법상 절차를 지키도록 하는 정당한 직무행위이기에, 한 전 총리가 국무위원들의 반대를 통해 계엄을 막거나 지연시키려 했을 가능성도 배제할 수 없다는 것이다.반대의견을 낸 대법관들은 이러한 구분을 두고 "작위적"이라고 비판했다. 국무회의 소집 건의, 의사정족수 확보, 계엄 선포, 국무위원 서명 종용은 시간적·장소적으로 이어진 과정이었다. 특히 선포 이후의 서명 종용은 앞서 형성한 국무회의 심의 외관을 완성하려는 후속행위로 볼 수 있다는 것이다. 판결문 50쪽에는 아래와 같이 명시됐다.판결문 43쪽의 논증은 한 걸음 더 들어간다. 한 전 총리가 처음에는 국무위원들의 반대로 계엄을 막거나 늦출 수 있으리라 기대했더라도, 그 기대가 있었다는 사실만으로 국헌문란 결과를 용인할 의사까지 없었다고 단정할 수는 없다는 것이다. 세 대법관은 국무위원들의 도착과 반대 의견, 윤석열의 반응, 계엄 선포 전후 한 전 총리의 행동을 종합해야 한다고 강조했다.이날 다수의견과 반대의견 모두 국헌문란 목적을 엄격하게 증명해야 한다는 법리에는 동의했다. 차이는 그 목적을 판단할 때 연속된 행위와 정황을 어떻게 평가하느냐에 있었다.반대의견은 12·3 비상계엄을 기존 집권자가 국가권력을 이용해 헌법적 통제를 무력화하려는 '친위 쿠데타'의 맥락에서 살폈다.친위 쿠데타에서는 헌정질서를 파괴하는 행위조차 대통령과 국무총리 등의 공식 권한 행사를 통해 적법한 직무수행처럼 보일 수 있다. 절차가 존재한다는 사실과 그 절차가 헌법을 수호한다는 것은 다른 문제다. 이를 설명하기 위해 판결문에는 세 차례 헌정사적 사건이 소환됐다.1952년 부산정치파동 당시 장택상 국무총리가 이끄는 국무회의는 계엄의 헌법적 요건을 실질적으로 심의하지 않은 채 이승만 대통령의 정치적 목적에 순응했다. 1972년 10월 유신에서는 김종필 국무총리가 이끄는 비상국무회의가 해산된 국회의 입법권을 대신하며 유신체제의 법적 토대를 마련했다. 1980년 5월 17일에는 무장병력이 정부청사 주변에 배치된 가운데 신현확 국무총리 주재 국무회의가 열렸다. 비상계엄 전국확대조치는 토론이나 이의제기 없이 단 8분 만에 통과됐다.시대와 상황은 달랐지만 세 사건에는 공통점이 있었다. 위헌적 권력 행사를 통제해야 할 국무회의가 오히려 그 행위에 합법의 외관을 씌우는 역할을 했다는 것이다. 판결문 35쪽은 그 교훈을 다음과 같이 정리하고 있다.반대의견이 과거의 사건들을 되짚은 이유도 여기에 있다. 국무회의가 열렸다는 형식만으로 그 회의의 헌법적 의미를 판단할 수는 없다는 것이다.세 대법관은 이러한 문제의식을 한 전 총리의 구체적인 행동에 적용했다. 판결문 44쪽은 국무회의 소집 건의 이후 의사정족수가 충족되기까지 1시간이 넘는 시간이 있었다는 사실에 주목한다. 실질적인 심의를 통해 계엄을 막으려 했다면 그 시간 동안 국무위원들에게 관련 문건을 제공하거나 상황을 설명하고, 반대 의견을 모아 대통령에게 전달할 수 있었다는 것이다. 그러나 한 전 총리가 정족수 확보 외에 그러한 준비나 논의를 하지 않았다고 지적한다.이는 계엄을 막지 못했다는 이유만으로 형사책임을 묻자는 주장이 아니라 국무회의 소집과 정족수 확보라는 적극적 행위가 어떤 목적에서 이뤄졌는지를 판단하려면, 실제로 무엇을 했고 하지 않았는지를 함께 살펴야 한다는 논리다.세 대법관은 계엄 선포를 저지할 가능성이 사라지는 과정에서도 한 전 총리가 절차적 외관 형성에 관여했다고 봤다. 이를 종합해 선포 전 행위에도 국헌문란 목적을 인정한 원심 판단이 정당하다고 결론 내렸다.다수의견은 국무회의 소집 건의에 쉽게 형사책임을 인정하면, 앞으로 비슷한 상황의 고위 공직자들이 필요한 헌법적 절차조차 건의하지 않으려 할 수 있다고 우려했다. 반대의견은 문제의 핵심이 소집 건의 자체에 있지 않다고 반박했다. 그 건의 이후 정족수 확보와 계엄 선포 후 행위까지 이어지는 전체 과정에서 국헌문란 목적이 드러나는지가 중요하다는 것이다. 판결문 52쪽에는 다음과 같은 문장이 등장한다.반대의견은 상고심의 역할도 문제 삼았다. 여러 증거를 종합해 국헌문란 목적을 인정한 원심 판단을 대법원이 다른 해석이 가능하다는 이유만으로 배척해서는 안 된다는 것이다. 논쟁은 한 전 총리의 형사책임 범위를 넘어, 최고법원이 사실심의 증거 판단을 어디까지 존중해야 하는가라는 문제로 이어졌다.반대의견은 결론에 이르러 내란에 동조한 고위 공직자들의 책임을 돌아본다. 판결문은 이들을 내란행위를 주도한 자의 '그림자'에 비유한다. 군대를 직접 지휘하지 않더라도 공적 권한을 이용해 내란을 도울 수 있고, 그 행위가 정상적인 행정절차의 모습을 띠기 때문에 책임을 가려내기 어렵다는 것이다.세 대법관은 한나 아렌트의 '악의 평범성'까지 꺼내 오지 않더라도 내란에 동조한 고위 공직자들의 해악과 위험은 크다고 지적했다. 그러면서 윤리적 책임과 형사적 책임의 경계를 명확히 가리는 것이 대법원의 중대한 사명이라고 강조했다.이어 판결문은 2024년 12월 3일 밤 국회 앞으로 시선을 돌린다. 무장한 군인들을 맨몸으로 막아선 시민들, 민주주의의 가치를 외친 사람들, 추가 피해를 줄이는 방향으로 행동한 군인들을 기록한다. 이들의 행동으로 국회의 계엄해제 결의가 제때 이뤄졌고, 이후 수사에서 대통령실 CCTV 등 증거를 확보할 수 있었다고 평가한다. 시민들이 헌정질서를 지켜냈기에 사법부도 내란 가담자의 형사책임을 판단할 기회를 얻었다는 인식이다.반대의견은 다음 문장으로 끝을 맺는다.