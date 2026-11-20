큰사진보기 ▲기자회전국민중행동은 20일 오전 10시부터 서울 광화문 이순신동상 앞에서 내란중요종사자에 대한 무죄 판결 규탄 기자회견을 열었다. ⓒ 전국민중행동 관련사진보기

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대법원이 19일 내란중요종사자 혐의를 받고 있는 한덕수 전 국무총리의 일부 혐의 파기환송을 하자, 시민사회단체들이 강하게 반발하며 "조희대 대법원장 탄핵"을 촉구했다.민주노총, 전국농민회 진보대학생넷, 전국여성농민회, 빈민해방실천연대, 전국여성연대 등 시민단체로 구성된 전국민중행동은 20일 오전 10시부터 서울 광화문 이순신 동상 앞에서 내란중요종사자에 대한 무죄 판결 규탄 기자회견을 열었다.이들 단체는 "한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 사건에서 12·3 비상계엄 당시 국무회의가 심의를 거친 것처럼 외관을 만든 행위에 대해 헌법질서를 문란하게 할 목적이 인정되지 않는다며 일부 무죄 취지로 판단했다"며 "내란의 주동자에 대한 솜방망이 처벌"이라고 밝혔다.이어 "국무회의는 대통령의 불법 계엄 선포에 합법의 외피를 입혀 주는 장치였다"며 "국정을 총괄하는 국무총리가 그 외피를 만들어 주고도 헌정질서를 어지럽힐 뜻은 없었다는 것은 앞뒤가 전혀 맞지 않는 판결"이라고 강조했다.특히 "사법부의 연이은 문제적 판결이 이어지고 있다. 박성재 전 법무부 장관은 2심에서 징역 25년에서 9년으로 대폭 감형되었다. 윤석열과 오세훈은 명태균 사건에서 항소심 무죄를 받았고, 어제는 추경호가 1심에서 무죄를 선고받았다"며 "조희대 대법원장과 노경필 법원행정처장은 대법관 후보들에 대한 사퇴종용 의혹, 업무추진비 부정 사용과 허위공문서 작성 등 문제적 판결이 아니어도 탄핵 사유가 이미 충분하다"고 밝혔다.기자회견문을 통해 "사법부의 노골적인 내란 감싸기 폭주를 막을 방법은 조희대 대법원장과 노경필 법원행정처장 탄핵"이라며 "연이은 내란범 봐주기 판결과 어제의 파기환송으로 조희대 사법부는 시민들에게 그나마 남아있던 신뢰마저도 잃었다"고 밝혔다.이어 "주권자에게 권한을 위임받은 적도 없고, 한번도 선출되지 않은 법조 카르텔 권력이 시민의 힘으로 지킨 민주주의를 다시 파괴하고 있다"며 "사법정의를 훼손하고 내란범을 비호하는 조희대 대법원장을 즉각 탄핵하라"고 촉구했다.발언을 한 박석운 전국민중행동 공동대표는 "신속하게 국회는 이번 기회에 임계점을 이미 넘은 대법원장과 대법관 겸 법원행정처장의 위헌·위법한 행동들에 대해 탄핵소추 결의함으로써 응징할 수 있도록 바란다"며 "그래서 법치주의와 그리고 헌법을, 민주주의를 수호할 수 있도록 함께 나서야 된다"고 말했다.정영이 전국여성농민회총연합 회장은 "국민의 신뢰를 저버리고 헌법적 책임을 다하지 못했다면 그 책임 또한 물어야 한다"며 "이제 국회가 나서야 한다. 조희대 대법원장 탄핵을 추진하고 무너진 사법 정의를 바로 세워야 한다"고 피력했다.함재규 전국민주노동조합총연맹 부위원장은 "헌법이 보장하는 사법부 독립은 사법부에 대한 무조건적인 면책을 의미하지 않는다"며 "그렇기에 조희대의 대법원은 내란의 본질과 한덕수의 책임을 축소시킨 그 면죄에 국민의 심판을 받는 것이 마땅하다. 이제 빛의 혁명 시민들이 나서 다시금 시민의 심판대를 세워낼 때가 되었다. 그리고 그 심판은 바로 조희대 탄핵 뿐"이라고 밝혔다.박세희 진보대학생넷 전국대표는 "대법원은 권한과 책임을 가진 고위공무원들에게 또다시 내란이 일어나면 굳이 싸울 필요가 없다고, 다시 한번 방조해도 된다고 이야기 한 것이나 다름없다"며 "내란범에게 면죄부를, 역사에 오점을 남긴 조희대 대법원장과 다수의견을 낸 대법관들을 강력히 규탄한다. 마지막 양심이 남아있다면 더 이상 국민들의 법에 대한 신뢰를 무너뜨리지 말고 즉각 사퇴하시라"고 강조했다.참가자들은 ▲한덕수 봐주기 판결 규탄 ▲조희대 대법원장 즉각 탄핵 ▲내란 세력 끝까지 처벌 및 청산 ▲내란범에 대한 중형 선고 등의 구호를 외쳤다.한편 전국민중행동은 지난 10월 14일 국가수사본부에 조희대 대법원장과 노경필 법원행정처장을 허위공문서 작성, 직권남용권리행사 방해, 업무상 횡령, 위계에 의한 공무집행 방해, 감사원법 위반, 강요 및 강요 미수 등 혐의로 고발장을 접수한 바 있다.