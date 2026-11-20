큰사진보기 ▲이재명대통령의 세월호참사 12주기 기억식▲ 이재명 대통령은 지난 16일 경기 안산 화랑유원지에서 열린 ‘세월호 참사 12주기 기억식’에 참석했다. 사진=청와대 홈페이지 ⓒ 청와대 관련사진보기

"대한민국 대통령으로서, 무거운 책임을 통감합니다."

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큰사진보기 ▲세월호참사 12주기 고양시민 기억행사세월호를 기억하는 일산 시민모임이 세월호참사 12주기를 맞아, 일산문화광장에서 세월호참사 12주기 고양시민 기억행사를 진행하고 있다. ⓒ 세월호를 기억하는 일산 시민모임 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.16연대 사참위 권고 이행 점검 시민모니터링단에 참여하고 있는 연제헌님작성자 연제헌님이 4.16연대 사참위 권고 이행 점검 시민모니터링단에 참여하고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 사참위 권고이행내역보고서 중 국정원장 답변사참위 권고 2-2 '불법사찰 및 조사방해에 대한 독립조사 등 실시'에 대한 국정원장의 답변 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 사참위 권고사항 이행현황 총괄표’26년 사참위 권고사항 이행 현황 정리 - 국무조정실 발행 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 국정감사 시기동안 이뤄진 경찰청 질의 답변(용혜인위원실 협조) 2026년 국정감사 시기 도안 사참위권고이행 내역에 대하여, 경찰청은 2024년도 답변(왼)을 다시 들며, 견문수집 및 처리방침에 따라 문서를 폐기하였으며 해당 방침은 비밀이라 답변하였다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월호참사 12주기 고양시민 기억행사세월호를기억하는고양일산시민모임에서 2026년 12주기 기억식을 열고 내부 행사프로그램을 진행하였다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 4.16연대 홈페이지에도 실립니다. 이 글은 4.16연대 사참위 권고이행점검 시민모니터링단 세월호를기억하는 일산 시민의 모임 연제헌씨가 작성했습니다.

2026년 4월 16일, 세월호참사 12주기 기억식에 참석한 이재명 대통령의 말이다. 현직 대통령이 처음으로 기억식에 참석해 국가가 국민의 생명과 안전을 지키지 못한 책임을 인정했다. 가족들에게 위로를 전하고, 세월호참사의 남은 과제를 풀어야 할 책임이 국가에 있음을 확인하는 자리였다. 나 역시 대통령의 참석과 발언이 어떤 변화로 이어질지 기대했다.나는 세월호참사 이후 '세월호를기억하는 일산 시민의 모임', 줄여서 '세일모'에서 활동해왔다. 초기에는 거의 매일 서명운동을 했다. 시간이 흐르면서 활동은 줄었지만, 지금도 매년 4월이면 일산문화광장에서 시민들과 함께 기억식을 연다. 그렇게 12년이 넘는 시간을 보내면서도, 지금 무엇이 해결되었고 무엇이 여전히 남아 있는지 구체적으로 설명하기는 쉽지 않았다. 기억하겠다는 마음을 오늘의 행동으로 어떻게 이어갈지도 고민이었다.4.16연대가 사회적참사특별조사위원회(아래 사참위) 권고 이행점검 시민모니터링단을 모집한다는 소식을 듣고 참여한 이유다. 사참위가 남긴 권고와 정부의 답변을 살펴보면, 지금 우리가 무엇을 요구해야 하는지 조금 더 분명해질 것 같았다.사참위가 국회와 정부 등 관계기관에 남긴 권고는 총 80개다. 처음에는 권고가 너무 많다는 생각이 들었다. 올해 집중해서 점검한다는 14개 과제조차 벅찼다. 그러나 자료를 읽으며 각각의 권고가 왜 나왔고 정부가 무엇을 바꾸어야 하는지 살펴볼수록, 여전히 해결되지 않은 문제가 많다는 사실을 깨달았다.오래된 요구라고 해서 해결된 요구는 아니었다. 그중에서도 시민들과 함께 먼저 들여다보고 싶은 것은 기록물 공개와 국가폭력의 책임 인정이다. 국가가 무엇을 했는지 확인하고 그 책임을 묻는 일이 남은 과제를 풀어가는 출발점이라고 생각하기 때문이다.첫 모임에서 다룬 주제는 대통령의 사과였다.올해 이재명 대통령의 기억식 추도사를 들여다보며, 그 발언이 사참위가 권고한 사과에 해당하는지 정확히 이해하기는 어려웠다. 그럼에도 대통령의 참석은 가족들에게 위로를 전하고, 세월호참사의 미진한 과제를 풀어야 할 책임이 국가에 있음을 분명히 했다는 점에서 의미가 크다. 그 약속이 실천으로 이어지려면 추도사에 구체적으로 담기지 못한 국가폭력의 책임 인정과 후속 조치가 뒤따라야 한다.사참위는 피해자와 시민을 사찰하고 진상규명을 방해한 행위가 개별 공무원의 일탈이 아니라, 피해자 가족과 국민을 적대시하는 정책기조에 따른 반인권적 국가범죄였다는 점에서 국가의 책임을 인정하고 사과하라고 권고했다. 국민을 구하지 못한 책임에 더해, 진실을 요구하는 사람들의 권리를 침해한 책임까지 마주해야 한다는 뜻이다.그 책임을 인정하는 구체적인 행동이 기록물 공개라고 생각한다. 국가가 누구를 어떤 이유로 감시했고, 수집한 정보를 어디에 보고하고 어떻게 사용했는지 피해자가 알 수 있어야 한다. 진상규명을 방해한 결정이 누구의 지시와 어떤 과정을 거쳐 이루어졌는지도 확인할 수 있어야 한다.지역에서 서명을 받고 기억식을 준비해온 시민으로서 이 문제는 멀게 느껴지지 않는다. 우리가 함께했던 요구는 왜 사람들이 돌아오지 못했는지 밝혀달라는 것이었다. 그 요구를 한 피해자와 시민이 감시의 대상이 되었다면, 국가는 관련 기록을 공개하고 잘못을 바로잡아야 한다. 기록을 공개하고 그에 따라 책임지는 과정이야말로 대통령의 사과와 약속을 실천하는 일이다.모니터링을 하며 가장 납득하기 어려웠던 것은 정부가 권고를 '완료'로 판단한 근거였다. 국무조정실이 해마다 취합하는 정부 이행내역에서 불법사찰과 조사방해에 대한 추가 독립조사·감사 권고를 받은 9개 기관은 지난해와 올해 모두 '조치완료'로 분류되었다. 올해 보고에는 완료된 과제라는 이유로 이행내역조차 실리지 않았다.국정원이 앞서 내세운 근거는 2022년 사참위 조사 결과가 나오기 전, 2017~2021년 경에 진행한 자체 조사와 검찰 수사였다. 다른 부처들은 과거 검찰의 무혐의 처분을 들었고, 경찰청은 당시 정보보고서가 파기되어 더 밝혀낼 수 없다고 했다. 정작 사참위 권고 이후 새로 실시한 독립조사나 감사는 정부 이행내역에서 확인할 수 없었다.사참위가 추가 조사와 감사를 권고한 것은 기존 조사와 수사만으로 책임이 충분히 밝혀지지 않았고, 재발방지를 위해 더 확인하고 조치할 일이 남아 있었기 때문이다. 그런데 그 권고에 다시 과거의 조사와 수사 결과를 답으로 내놓는다면, 사참위가 무엇을 조사했고 왜 추가 조치를 요구했는지 무시하는 것이나 마찬가지다. 형사처벌 여부에 관한 판단만으로 기관의 책임을 확인하고 잘못된 업무 관행을 바꾸어야 할 과제까지 끝낼 수는 없다.자료 제공에 관한 답변도 비슷했다. 국정원·국방부·경찰청은 정보공개청구와 행정심판, 소송 등의 절차가 마련되어 있다는 것을 '대안이행'의 근거로 들었다. 피해자가 직접 청구하고 거부당하면 다시 다투어야 하는 기존 절차를, 피해자 구제를 위한 권고를 이행한 성과로 제시한 것이다. 기록물의 국가기록원 이관과 공개·활용, 불법사찰 방지를 위한 독립 감찰기구에 관한 권고도 '완료'로 분류되었지만, 그 대안이 권고의 취지를 충족했는지 검증하는 과정은 보이지 않았다.이처럼 조사받아야 할 기관이 스스로 조사 종결을 판단하고, '완료'로 분류한 과제는 다음 보고에서 빠지는 과정이 반복되고 있다. 이행하지 않은 부분과 그 사유까지 '완료'라는 분류에 가려지면서, 피해자와 시민이 이행 여부를 검증하고 이의를 제기할 기회도 줄어든다. 여러 기관에 걸친 과제는 각자의 답변으로 흩어지고, 전체 이행을 책임지는 주체는 보이지 않는다.국무조정실의 취합과 검증도 부실했다. 김선우 4.16연대 상임집행위원장이 분석한 자료에 따르면, 올해 보고서는 총괄표와 상세본 사이에 완료 건수가 달랐고 권고번호를 잘못 기재한 부분도 있었다. 보고서는 국정감사를 앞둔 9월 23일에야 4.16연대의 정보공개청구에 대한 답변으로 처음 공개되었다. 부처 답변을 모아 전달하는 데 머문다면 국회와 시민이 충분히 검토할 시간도, 잘못된 완료 판단을 바로잡을 기회도 줄어든다. 이행의 기준은 행정 조치를 했다는 사실이 아니라 권고가 지적한 문제가 실제로 해소되었는지여야 한다.그럼에도 최근 기록 공개가 조금씩 진전되고 있는 것은 긍정적으로 평가하고 싶다. 4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대의 청구에 기관들이 협조하며, 오랫동안 확인하기 어려웠던 기록이 이제서야 피해자에게 돌아오기 시작했다.국정원은 피해자 본인정보 청구에 따라 문건 600여 건을 제공했고, 사참위 조사 대상이었던 문건 3075건을 순차적으로 제공하고 있다. 옛 기무사의 세월호 관련 기록도 공개된 목록 4775건에 대해 10월 중순부터 본문 제공이 시작되었다. 기록이 공개될수록 피해자와 시민을 향한 사찰의 범위와 국가폭력의 심각성을 더 구체적으로 확인할 수 있을 것이다.그러나 이제 시작된 공개를 곧바로 완료라고 부를 수는 없다. 국정원에는 사참위 당시 공개되지 않은 목록이 약 12만 건에 이르고, 합참과 해군의 핵심 자료에는 군사기밀이나 자료부존재를 이유로 한 비공개 통지가 이어지고 있다. 무엇이 공개되었고 무엇이 남았는지, 비공개 판단은 타당한지 계속 확인해야 한다.경찰청이 여전히 부존재 답변을 반복하는 점은 특히 아쉽다. 경찰은 현장에서 정보를 수집해 다른 정보기관으로 전달한 1차 수집기관이었다는 점에서 그 역할과 책임을 반드시 살펴야 한다. 자료가 없다는 답변만으로 당시 무엇을 수집하고 어디로 전달했는지까지 확인을 멈출 수는 없다. 다른 기관에 남아 있는 수신 자료와 보고 경로를 대조하고, 당시 관계자를 조사하며, 무엇을 언제 누구의 판단으로 파기했는지도 밝혀야 한다. 시민모니터링에서도 이 문제를 놓치지 않고 계속 물어야 한다.대통령기록물 공개 역시 긴 기다림 끝에 겨우 한 걸음을 뗐다. 참사 당일 대통령지정기록물 28건은 소송을 시작한 지 9년 만인 올해 4월 목록이 공개되었지만, 본문은 다시 비공개 결정되었다. 참사 다음 날부터 박근혜 전 대통령 파면 때까지의 세월호 관련 대통령기록물도 목록은 공개되었으나 본문은 공개되지 않았다. 4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대는 기록의 내용을 확인하기 위해 행정소송을 이어가고 있다.목록 공개는 중요한 진전이다. 하지만 어떤 기록이 있다는 사실을 아는 것 이상으로, 당시 대통령과 참모들이 무엇을 보고받고 어떤 판단과 지시를 했는지 알려면 본문의 내용에 대한 접근이 필수적이다. 국가의 책임을 확인할 기록의 본문에 접근하기 위해 피해자들이 다시 소송을 이어가야 하는 현실은 달라져야 한다.기록 공개가 기관장의 의지나 피해자의 끈질긴 청구에만 달려 있어서는 안 된다. 정부는 기관별로 보유 기록과 공개 현황, 남은 공개 일정을 제시하고, 비공개 사유도 문건별로 설명해야 한다. 피해자가 자신의 기록을 열람하고 잘못된 내용을 정정하며 권리 구제를 받을 수 있는 절차를 실질적으로 보장해야 한다. 중대한 인권침해에 관한 기록을 국가안보라는 이유로 자의적으로 감추지 못하도록 제도도 정비해야 한다.기록의 파기와 부존재 경위를 포함한 독립 조사·감사도 필요하다. 조사 대상 기관이 스스로 끝났다고 판단하는 구조에서 벗어나 외부 검증을 갖추어야 한다. 국정원·군·경찰 등 관계기관은 확인된 사찰과 조사방해의 책임을 인정하고 사과하며, 피해자가 조사와 회복 방안을 제안하고 그 처리 결과를 통지받을 수 있도록 해야 한다.이미 국가기록원에 이관된 조사기구의 기록도 실제로 활용할 수 있어야 한다. 피해자와 조력자가 필요한 기록을 찾도록 지원하고, 전시와 교육자료, 온라인 아카이브로 연결해야 한다. 매년 일산에서 기억식을 준비하는 우리에게도 국가가 무엇을 했고 무엇을 바꾸어야 하는지 시민들과 나눌 자료가 필요하다. 기록 공개는 지역에서 기억을 이어가는 활동의 토대이기도 하다.처음에는 많게만 느껴졌던 권고들이 이제는 서로 연결되어 보인다. 세월호참사 이후 12년이 지났지만 기록을 열어 사실을 확인하고, 확인된 국가폭력의 책임을 인정하고, 같은 일이 반복되지 않도록 제도를 바꾸는 과정이 여전히 남아 있다.이 과정을 지속해나가기 위해서 정부는 미완의 권고를 '이행완료'로 분류해 더 이상의 설명과 점검을 피하는 태도를 바꾸어야 한다. 국무조정실은 부처 답변을 취합하는 데서 나아가 이행을 조정하고 검증하며, 무엇이 달라졌고 무엇이 남았는지 피해자와 시민에게 설명해야 한다. 대통령도 이행 상황을 직접 보고받고 국민에게 공개해야 한다. 그렇게 할 때 기억식에서의 약속은 정부 전체의 실천으로 이어질 수 있을 것이다.나는 내년에도 일산의 시민들과 세월호를 기억할 것이다. 그 자리에서는 국가가 더 많은 기록을 공개했고, 피해자의 권리를 침해한 책임을 인정했으며, 남은 권고를 이행하고 있다는 이야기를 나누고 싶다. 대통령의 사과와 약속은 그런 변화 속에서 구체적인 의미를 얻는다. 기록을 열고 국가폭력의 책임을 인정하는 일, 그것이 지금 우리가 확인하고 싶은 사참위 권고 이행이다.