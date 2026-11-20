"(TEST ALERT) 잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험 운영을 위한 협조를 부탁드립니다. [1차]"

"(TEST ALERT) 수능 시험 부정 방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활 유지하시길 바랍니다. [2차] [3차]"

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큰사진보기 ▲수능 답안지 뒷면한국교육과정평가원이 수험생에게 나눠주는 OMR 카드(답안지) 뒷면에는 '수험생이 이러저러한 준수사항을 안 지키면 불이익을 받을 수 있다'라는 경고 문구가 곳곳에 적혀 있다. ⓒ 한국교육과정평가원 관련사진보기

'어쩌면 우리가 진짜 위급재난문자를 받은 건 아닐까?'

나는 어제 교육부가 보낸 '위급재난문자'를 단 한 번도 받지 못했다. 휴대전화를 꺼서 제출한 후, 아침 7시부터 온종일 수능 감독관으로 일했기 때문이다. 메시지가 아래와 같이 세 차례나 보내진 사실을 집에서 저녁을 먹고난 후 언론 보도를 통해 접했다.퇴직이 얼마 남지 않았다는 이유로 내겐 '독립시험실' 감독 업무가 배정되었다. 코로나, 독감, 기침, 장염 등으로 별도의 공간이 필요한 수험생이 있으면 운영하고, 그렇지 않으면 빈 수험실로 남는 곳이다. 글자 그대로 '복불복(福不福)'이다.그런데 딱 한 명, 기침 환자가 배정되었다. 나는 다른 선생님 한 분과 함께 꼼짝없이 1~4교시 내내 감독에 임했다. 솔직히, 처음에는 '내가 덕을 쌓지 못했나 보다'라고 아쉬운 생각도 들었으나, 수험생이 기침을 심하게 하는 걸 보고 한없는 부끄러움을 느꼈다.독실에서 시험을 본 수험생은 중간에 포기할 만도 하다는 생각이 들 정도로 기침이 심했지만, 연신 콜록콜록 힘들어하면서도 끝까지 열심히 문제를 풀었다. 수험생의 절대 다수는 이렇게 정정당당할 것이라는 데 의심의 여지가 없었다.수능 감독 내내 학생이 의심스럽게 행동하지 않는지 감시를 소홀히 하지는 않았지만, 가끔은 멍하니 교실 벽면이나 창밖을 바라보았다. 감독관 책상 위에 놓인 여분 답안지 글귀를 열 번도 넘게 읽기도 했다.특별히 하는 일 없이 오랜 시간을 보내는 건 참 힘든 일이었다. 오죽하면 '(아래 빨간색으로 표시한) '문형이 있는 영역을'이라는 표현은 '문형이 있는 영역에'로 고쳐 쓰는 게 맞는데...'라는 쓸데없는(?) 걱정까지 들었을까.한국교육과정평가원이 제공한 수능 답안지 뒷면에는 준수사항을 안 지키면 '불이익을 받을 수 있다'라는 경고 문구가 다섯 번이나 등장했다. 혹시나 있을지도 모르는 소송 등에 대비하여 수험생에게 충분히 알렸다는 근거를 남긴 것 같았다. 한국의 시험 관리는 이렇게 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 철저하다.국가고사 시험장 관리는 공정성 확보를 위해 빈틈이 없어야 한다는 데 동의한다. 다만, AI를 활용한 부정행위를 차단하기 위해 규모 6.0 이상의 지진이나 민방공 경보, 대규모 재난 및 인명피해 등이 우려될 때 발송하는 위급재난문자까지 전 국민에게 보내야 하는 지경에 이르렀다는 사실은 우리에게 수능에 대한 근본적 물음을 던진다.수능 감독 내내 이런 생각을 떨쳐 버릴 수 없었다. 'AI 커닝' 사태로 국민의 일상이 무너지고 있다. AI 부정행위와 교육 당국의 맞불 사이의 숨바꼭질은 끝없이 이어질 것이다. AI 콘택트렌즈가 출현하는 것도 시간문제고, 아예 몸 안에 AI 도구가 내장되는 날도 멀지 않아 보인다.이번 수능에서 스마트기기 관련 부정행위가 총 111건 적발됐다고 하는데, 그것은 어찌 보면 역설적으로 '세무냥이'의 강력한 예방주사 덕분일 수도 있다. 그의 자수가 아니었다면, 교육 당국이 그냥 손 놓고 있었다면 수십 배나 많은 부정행위가 저질러지지 않았을까.수학 영역의 일부 단답형 문항을 제외하고, 수능은 오지선다 객관식 문항으로 이루어져 있는 평가 도구다. 게다가, 앞으로 논·서술형 평가를 도입해도 AI의 공격을 막아내기는 쉽지 않아 보인다. AI에 제압당할 수밖에 없는 수능은 이제 자격시험으로 바꿀 필요가 있다. 몇몇 선진국의 사례처럼, 자격시험에 합격하면 원하는 시기에 대학에 들어가도록 해야 한다.생성형 AI가 수능 문항 전체를 단 몇 분 만에 풀어내는 시대에, 학력 저하가 우려된다는 낡은 비판은 이제 거둘 때가 되었다. 더 늦기 전에, 대학이 구술시험이나 심층면접 등 자체 전형을 통해 신입생을 선발하는 방안을 검토해야 하지 않을까.사교육 창궐 얘기는 비판의 근거로 설득력이 없다. 학력에 따른 사회적 차별을 없애거나 유의미하게 줄이지 않는 한, 남보다 앞서기 위한 사교육은 확대 재생산될 수밖에 없다. 대학이 필요로 하는 인재는 대학 스스로 뽑는 게 맞다. 정부는 최소한의 가이드라인(지침)만 제시하면 될 일이다.수능이 가장 공정하다고 주장하는 사람들에게 묻는다. 마이클 샌델이 <공정하다는 착각>에서 한 질문을 다시 할 수밖에 없다. '능력주의(meritocracy)가 모두에게 같은 기회를 제공한다'라고 진정 믿는가?