거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲원민경 성평등가족부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 리나 갈베스 유럽의회 여성인권성평등위원장과 면담하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[원더우먼]

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"남자 아이들이 앞으로 하고 싶다고 말하는 일들 가운데 저 역시 해보고 싶은 것이 많다는 사실을 깨닫기 시작했습니다. 여자 친구들은 결혼을 꿈꿨지만, 저는 비행기와 낙하산병들을 바라봤습니다. 사실 그 시절 제가 정말 되고 싶었던 것은 전쟁 특파원이었습니다."

"젠더폭력으로 여성들이 살해되고, 여성들이 더 적은 소득과 기회, 더 많은 빈곤과 저평가에 직면하는 민주주의 결핍을 없애야 합니다." (2024년 7월 23일, 유럽의회 여성인권·성평등위원장 선출 소감)

"디지털 공론장에서 여성들이 직면하는 문제가 점점 심각해지고 있다. 허위정보와 고정관념, 온라인 폭력이 정치와 공적 영역에서 활동하는 여성들의 목소리를 억누르는 수단으로 점점 더 많이 사용되고 있다. 여성의 권리에 대한 공격은 민주주의 전반의 후퇴와 함께 나타나는 경우가 많다."

큰사진보기 ▲리나 갈베스 유럽의회 여성인권·성평등위원장이 지난 6월 23일 벨기에 브뤼셀 유럽의회에서 열린 '젠더 억압과 여성 인권 침해' 청문회에 참석하고 있다. 이날 청문회에서는 이란과 쿠르드, 아프가니스탄 여성들이 겪는 제도적 차별과 인권 침해 문제가 논의됐다. ⓒ 유럽의회 관련사진보기

[여성경제]

[여성인권]

"법은 실천으로 완성됩니다."

[여성정치]

큰사진보기 ▲태극기 두르고 경찰에 맞선 여성2024년 12월 22일, 오전 2시경 서울 서초구 남태령고개에서 태극기를 두른 한 여성이 경찰버스 바리케이드앞에 서 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"여성은 국민의 절반을 구성하는 국민주권의 동등한 주체이며, 헌법개정 과정에 참여할 권리와 책임을 가진다."

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원민경 성평등가족부 장관이 19일 정부 서울청사에서 리나 갈베스 유럽의회 여성인권성평등위원장과 마주 앉았습니다. 두 사람은 디지털 성범죄 대응을 위한 상호 협력 방안을 논의했다고 합니다.갈베스 위원장, 누구일까요. 우선 그에겐 또 다른 직함이 있습니다. 유럽의회 한반도 관계 대표단 위원입니다. 즉, 우리나라와 접점이 뚜렷한 유럽의회 여성인권 정책 주요 인사입니다.정치인이 된 과정, 흥미로웠습니다.그는 오랜 기간 여성의 경제적 불평등을 연구한 스페인 경제사학자였습니다. 여성 권리에 대해 상당히 직접적인 발언을 하면서 지명도가 상승했죠. 그랬던 갈베스 위원장을 눈여겨본 이가 수사나 디아스 스페인 안달루시아 자치정부 수반이었습니다. 그에게 직접 연락해 입각을 제안했다고 합니다. 그리고 안달루시아 자치정부 지식·연구·대학 담당 장관이 됐습니다. 2018년의 일이었습니다.그리고 2019년 유럽의회 선거에서 당선됐는데, 당시 그는 사회노동당 후보 명부에서 세 번째에 있었습니다. 정치 경력이 거의 없는 그의 정치적 가능성을 높게 평가했던 겁니다. 갈베스 위원장은 첫 임기를 마치고 2024년 7월 여성인권·성평등위원장이 됐습니다. 그가 1969년생이니 48세에 정치에 입문해서 6년 만에 앞서 삶과는 완전히 달라진 삶과 마주하게 된 셈입니다.2011년 9월 스페인 여성 전문매체 '무헤레스 이 콤파니아(Mujeres & Cia)' 인터뷰에서 갈베스 위원장은, '어떻게 젠더 관점 연구를 전문 분야로 삼게 됐는가'란 질문에 자신의 십대 시절을 돌아보며 이렇게 답합니다.갈베스 위원장은 군인의 딸이었습니다. 군인의 딸로서 하고 싶은 일과 여성으로서 할 수 있는 일의 차이를 느끼면서 문제의식을 갖게 됐다고 합니다. 부당한 일에 목소리를 내고 그로 인해 어려움을 겪는 아버지의 모습 또한 영향을 미쳤다고도 했습니다.성평등은 곧 민주주의와 직결된 문제라는 것이 그의 입장입니다. 올해 3월 5일 갈베스 위원장은 '국제 여성의 날(3월 8일)' 기념 회의에서 이렇게 경고하기도 했습니다.국가데이터처가 19일 '2026년 상반기 지역별 고용조사 기혼여성의 고용현황'을 발표했는데요.이에 따르면 올해 상반기 기준 15~54세 기혼여성은 715만 명이었습니다. 미취업 상태 여성 226만 8000명 중 경력보유여성이 96만 명(42.3%)이나 되는 것으로 나타났습니다. 미취업 상태 여성 열 명 중 네 명 이상 꼴로 경력을 갖고 있다는 뜻입니다.연령대별로는 ▲15~29세 3만 7000명, ▲30~34세 13만 1000명, ▲35~39세 20만 9000명, ▲40~44세 25만 1000명, ▲45~49세 18만 9000명, ▲50~54세 14만 4000명으로 각각 나타났습니다. 35~44세 연령대 여성인 경우가 46만 명(47.9%)으로 전체 규모 절반에 육박합니다.육아 때문에 직장을 그만두고 현재도 취업하지 않은 여성은 49만 1000명에 달합니다. 자료에 따르면 경력보유여성이 직장(일)을 그만둔 사유는 육아가 51.1%로 가장 높았는데요. 그다음으로 결혼(21.6%), 임신·출산(18.2%), 가족돌봄(4.9%), 자녀교육(4.2%) 순으로 나타났습니다.경력 보유 여성 중 육아로 인해 직장을 퇴직한 경우가 50%를 넘은 것은 처음 있는 일이라고 합니다. 국가데이터처 관계자는 <한국경제>를 통해 "2019년까지는 결혼을 이유로 경력을 중단하는 비율이 가장 높았지만, 이후 육아 비중이 계속해서 커지다가 올해 역대 최고치를 기록했다"고 전했습니다.성평등가족부가 경찰이 성착취 등 성범죄 피해자를 인지한 즉시 전문기관 연계를 의무화하는 방안을 추진하기로 했습니다.성평등가족부는 지난 17일 이같이 전하면서 "쉼터 등 보호기관에 인계시 보호에 필요한 최소한의 정보(피해 및 확대 정황 등)가 공유될 수 있도록 하겠다"고 밝혔습니다. 최근 발생한 '성북구 10대 성착취·살해 사건'에서 나타난 공적 지원 공백 해소를 최소화하기 위한 조치입니다.성평등가족부는 "경찰이 성착취 피해 아동·청소년 발견시 '사건을 수사한 후'에 관련 기관에 통지하는 구조로는 현재 초기 대응에 한계가 있다"면서 "통지 시점을 '발견시 지체없이'로 앞당기는 내용의 '아동·청소년의 성보호에 관한 법률 개정안이 조속히 통과될 수 있도록 국회와 적극 협력할 계획"이라고 설명했습니다.성평등가족부에 따르면 해당 법안이 발의된 것은 올해 1월 1일이었습니다.최근 국회에서 있었던 '친밀관계 폭력 막을 수 있는가?' 토론회에서 양시영 여성긴급전화1366 전국협의회 회장이 했던 말입니다.조정식 국회의장이 16일 국회에서 기자회견을 통해 의장 직속 헌법개정자문위원회 출범을 발표한 가운데, 같은 날 한국여성정치연구소(소장 김은주)가 "헌법개정자문위원회는 여성과 남성이 동등하게 참여하는 성별 동수 원칙에 따라 구성돼야 한다"고 촉구했습니다.한국여성정치연구소는 "이는 여성의 참여를 배려하거나 특정 집단의 이해를 대변하기 위한 조치가 아니"라며 "헌법 개정 주체인 국민을 균형 있게 대표하고, 개헌 논의의 민주적 정당성을 확보하기 위한 기본 조건"이라고 강조했습니다.또한 한국여성정치연구소는 "이번 헌법 개정의 핵심 의제에 동수민주주의 실현을 위한 헌법적 근거를 반드시 포함해야 한다"면서 "여성과 남성이 동등한 주권자임에도 불구하고 국가의 주요 의사 결정 과정에서 여성이 구조적으로 과소대표되는 현실은 우리 대의민주주의가 해결해야 할 근본적인 과제"라고 주장했습니다.이와 함께 한국여성정치연구소는 "프랑스는 1999년 헌법 개정을 통해 여성과 남성의 선거직 및 선출직에 대한 동등한 접근을 보장하는 헌법적 근거를 마련했으며, 2008년에는 이를 헌법 제1조에 명시했다"거나 "멕시코는 2019년 이른바 '모든 영역에서의 동수' 헌법 개정을 통해 국가 권력 전반에 성별 동수 원칙을 적용하도록 헌법적 근거를 마련했다"고 사례를 전하기도 했습니다.조 의장은 이같은 주장에 대해 명확한 입장을 밝히지 않고 있습니다.한편 김은주 한국여성정치연구소장은 2025년 11월 <오마이뉴스>를 통해서도 "여성의 과소 대표는 단순한 불평등의 문제가 아니라 민주주의 자체의 결함이며, 따라서 남녀 동수 대표성은 여성의 권익 보호 차원을 넘어 민주주의의 본질적 원칙을 재구성하는 전환을 의미한다"고 전한 바 있습니다.