글쓴이는 전국교육공무직본부 교육국장입니다.

큰사진보기 ▲전국교육공무직본부 서울지부의 기자회견 모습11월 20일 오전 전국교육공무직본부 서울지부가 부당해고 판결 수용과 정근식 교육감의 고용안정 공약 이행을 촉구하며 서울교육청 앞에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 박성식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲농성하는 전국교육공무직본부 서울지부 조합원들전국교육공무직본부 서울지부 조합원들이 고용안정을 촉구하는 기자회견을 마친 후 서울교육청 1층 로비에서 정근식 교육감의 약속 이행을 요구하며 농성을 하고 있다. 한때 교육청 직원들과 마찰도 있었으나 교육청 책임자와 면담이 성사돼 농성은 곧 마무리됐다. ⓒ 박성식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 박성식은 전국교육공무직본부 교육국장입니다.

18년째 매년 연말이면 해고를 걱정해야 하는 노동자들이 있다. 서울의 중·고등학교에서 학생들을 가르치는 영어회화전문강사들이다. 2009년 정부 정책에 따라 학교에 배치됐지만, 해마다 반복되는 계약과 학교별 '사업종료' 결정에 일자리를 잃는 고용불안이 지금껏 반복돼왔다. 그에 따라 서울시교육청 관내 영어회화전문강사는 2017년 490명에서 2024년 183명, 올해 134명으로 급감했다. 2013년 국가인권위원회가 무기계약직 전환 등 고용안정대책을 권고했지만 달라진 것은 없었다. 인천과 부산 등 일부 교육청이 학교 간 재배치 등 고용안정 장치를 운영하는 것과도 서울교육청은 대조적이다.반복된 해고에 법원이 제동을 걸었다. 지난 12일 서울중앙지방법원은 영어회화전문강사 A씨의 해고가 무효이며, 무기계약직 전환이 인정된다고 판결했다. 학교를 옮기거나 형식적인 신규채용 절차를 거쳤더라도 실질적으로 같은 업무를 계속했다면 근로관계가 단절된 것으로 볼 수 없다는 판단이다. 그러나 서울시교육청은 판결을 수용하지 않고 항소를 검토하고 있다.논란은 정근식 서울교육감의 고용안정 공약 문제로 번지고 있다. 전국교육공무직본부 서울지부에 따르면 정 교육감은 올해 교육감선거 후보 시절 영어회화전문강사 등 반복 계약 노동자의 무기계약직 전환을 위한 로드맵 추진과 고용안정 노사TF 구성을 약속했다고 한다. 그러나 두 약속 모두 이행되지 않았다고 노조는 주장한다. 노동존중을 내세워 노동자들의 지지를 받았던 교육감이 정작 당선 이후에는 고용불안을 방치한다는 비판이 나오는 이유다.이에 전국교육공무직본부 서울지부(지부장 이만재)는 20일 오전 서울시교육청 앞에서 기자회견을 열고 부당해고 판결 수용과 무기계약직 전환, 현원 고용보장을 촉구하고 나섰다. 기자회견에 참석한 박영진 전교조 서울지부 부지부장은 자신 역시 기간제교사로서 고용불안을 겪고 있다며 "노동자의 고용안정을 외면하는 교육은 결코 참교육이 될 수 없다"라고 강조했다. 박은경 평등교육실현을 위한 서울학부모회 대표도 "사업종료라는 행정용어 뒤에 숨어 해고를 정당화하지 마십시오!"라며 교육청의 책임 회피를 강하게 비판했다.교육공무직본부 서울지부는 기자회견문에서 "이제는 정근식 교육감이 직접 결단해야 한다"며 "노동존중 교육감이 될 것인가, 수십 명의 해고를 방치하고 약속조차 지키지 않는 교육감이 될 것인가"라며 규탄했다. 이어 책임 있는 고용안정대책이 마련될 때까지 물러서지 않겠다는 투쟁 의지를 밝히고, 교육청 안으로 진입해 농성을 벌이기도 했다.전국교육공무직본부 서울지부는 오는 11월 27일 학교비정규직연대회의 차원의 총파업에도 적극 참여할 방침이다.