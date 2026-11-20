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큰사진보기 ▲첫눈이 쌓인 지리산 자락 강변 풀숲 사이 올해 태어난 어린 수달이 고개를 내밀고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲생애 첫눈을 만난 어린 수달들이 눈가루를 온몸에 묻힌 채 눈밭에서 장난을 치고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈놀이를 마친 수달이 차가운 겨울 강물 속으로 들어가 물결을 가르며 유유히 헤엄치고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

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덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.