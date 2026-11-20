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지리산 자락을 흐르는 경남 함양의 맑은 강변에 반가운 첫눈이 내렸습니다. 온 세상이 하얗게 변한 강가 풀숲 사이로 앙증맞은 얼굴이 쏙 고개를 내밉니다. 2026년 올해 태어나 생애 처음으로 하얀 눈세상을 마주한 어린 수달들입니다.
수북이 쌓인 눈더미 속에서 고개만 내민 채 주변을 두리번거리는 어린 수달의 표정에는 낯선 풍경에 대한 호기심과 경계심이 동시에 묻어납니다. 까만 코끝과 콧등에 하얀 눈송이를 묻힌 채 카메라를 응시하는 모습은 보는 이들의 미소를 자아냅니다.
혼자가 아니라 형제자매로 보이는 또 다른 어린 수달과 함께여서인지 금세 눈밭에 적응한 듯합니다. 온몸에 눈가루를 뒤집어쓴 채 눈더미 속을 파고들며 장난을 치는 모습은 여느 개구쟁이들과 다를 바 없습니다.
눈밭에서의 한바탕 소동이 끝난 뒤, 수달은 망설임 없이 차가운 겨울 강물로 뛰어듭니다. 매끄러운 유선형 몸매로 잔잔한 물결을 가르며 유유히 헤엄치는 모습에서는 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 1급인 수달 특유의 날렵한 야생 본능이 고스란히 느껴집니다.
특히 최근 이곳 수달들의 보금자리에는 더욱 반가운 소식이 전해졌습니다. 지난 18일 람천과 임천의 수질 개선을 위한 협약식이 체결되면서, 앞으로 이곳 하천 생태계가 한층 더 깨끗하고 건강하게 보전될 것이라는 기대가 높아지고 있기 때문입니다.
[관련기사] 남원-함양, 수질개선 위해 맞잡은 두 손
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지리산 함양의 청정한 물줄기를 품은 강에서 첫겨울을 맞이한 어린 수달들. 수질 개선 노력과 더불어 더욱 쾌적해질 자연환경 속에서 매서운 추위를 건강하게 이겨내고, 람천과 임천의 당당한 주인으로 자라나길 응원해 봅니다.
덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.