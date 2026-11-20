해커들이 올가을 미국 뉴욕시 퇴직 공무원 최대 4천명의 금융·건강 관련 정보를 빼낸 것으로 19일(현지시각) 파악됐다. 소송 합의금을 지급하기 위해 만든 온라인 시스템이 뚫렸고, 해커들이 합의금을 가로채려 한 정황도 확인됐다.



미국 정치 전문 매체 <폴리티코>는 입수한 기록과 사건을 아는 관계자를 인용해 이같이 처음 보도했다. 이번 해킹은 그동안 알려지지 않았다.



보도에 따르면 해킹 대상은 집단소송 합의금 지급 업무를 대행하는 업체 '애티커스 어드미니스트레이션'이 운영하는 데이터베이스(DB)다. 미네소타주에 본사를 둔 이 업체는 집단소송 참여자 청구 접수와 합의 통지 등을 전문으로 한다.



이 시스템은 뉴욕시 퇴직 공무원들이 낸 소송의 합의금을 돌려주기 위해 만들어졌다. 퇴직자들은 병원 진료 때 잘못 부과된 본인부담금을 돌려받게 됐는데, 이를 위해 조란 맘다니 뉴욕시장 행정부와 보험사 엠블럼헬스가 올해 이 업체에 업무를 맡겼다. 환급 총액은 최대 5천300만 달러(약 700억 원)다. 한 퇴직자 권익단체가 2022년 뉴욕시를 상대로 낸 집단소송의 합의에 따른 것이다.



<폴리티코>에 따르면 토머스 로건 애티커스 공동 최고경영자(CEO)는 10월 14일자 '기밀' 서한에서 엠블럼 측에 "신원 미상의 사용자"가 9월 20일과 10월 5~8일 사이 간헐적으로 시스템에 침입했다고 알렸다.



유출된 정보에는 퇴직자 이름과 일부 대리인·가족 이름, 금융·건강 관련 정보, 내부 식별번호, 진료받은 의료기관 이름, 본인부담금 액수 등이 포함됐다. <폴리티코>에 따르면 서한에는 피해 인원이 적시돼 있지 않지만, 사건을 아는 관계자는 약 4천 명이 영향을 받았을 수 있다고 전했다.



해킹 이후인 10월 12일에는 '유효하지 않은' 환급 신청이 접수됐다. 엠블럼 측은 해커가 합의금을 노려 낸 가짜 청구로 의심하고 있다. 다만 합의가 아직 법원 판사의 승인을 기다리는 단계여서 지금까지 지급된 합의금은 없다. 로건 CEO도 서한에서 외부 지급 대행업체를 통해 확인한 결과 합의금 지급이 생성·변경·우회된 사례는 없다고 밝혔다.



애티커스는 내부 조사를 이어가고 있다. 해커들이 확보한 정보를 다시 악용할지는 불분명하다.

해커의 정체는 확인되지 않았다. <폴리티코>는 이번 사건이 이번 주 알려진 다른 사이버 공격과 관련 있다는 징후는 없다고 전했다.



이번 보도는 미국에서 사이버 보안 불안이 커지는 가운데 나왔다. <로이터통신>은 앞서 16일 보안 연구원 스콧 헬메를 인용해, 웹사이트 운영을 돕는 플랫폼 '옵티마이즐리'가 뚫리면서 줌, HSBC, 에퀴팩스, CNN, 세일즈포스, 이케아 등 178개 기관의 웹사이트 방문자를 노린 악성 프로그램이 유포됐다고 보도했다. 이 프로그램은 암호화폐 송금 주소를 해커의 주소로 바꿔치기하고, 카드 정보 등을 빼내며, 아이폰을 감염시키려 한 것으로 알려졌다.



옵티마이즐리는 취약점을 보완하고 악성 코드를 제거했다고 밝혔다. 애플은 공격에 이용된 취약점이 지난해 패치돼 최신 소프트웨어 사용자는 보호됐을 것이라고 설명했다. 줌은 사전 조치로 옵티마이즐리를 비활성화했으며 고객 데이터 피해는 아직 확인하지 못했다고 밝혔다. 에퀴팩스는 시스템 침해 증거를 발견하지 못했다고 했고, HSBC는 악성 스크립트가 자사 사이트에서 작동하지 않았다고 설명했다. 세일즈포스와 이케아는 경위를 조사 중이다.



연방 기관 등에서 대규모 기술 장애가 잇따르고 인공지능(AI)의 해킹 능력이 빠르게 향상된 점도 불안을 키우고 있다. 연방항공청(FAA)은 통신 시스템 문제로 지난주 전국 항공편 운항을 중단했고, 연방수사국(FBI)은 북한 해커들이 지난 18개월간 4억 달러(약 5천300억원) 이상의 암호화폐를 훔쳤다고 밝혔다.



도널드 트럼프 행정부 당국자들은 이번 주 초 이런 장애가 외국 정부의 악의적 활동 때문이라고 볼 근거는 없다고 밝혔다. 맘다니 시장은 16일 연방정부의 대응이 "많은 뉴요커에게 국가 역량에 대한 더 큰 확신을 주지 못했다"고 지적했다. 시 차원의 방어 태세에 대해서는 "우리는 준비돼 있다"며 기술 분야에서 매일 더 노력해야 한다고 말했다.



한편 미 국토안보부와 법무부가 공동 주도하는 국토안보 태스크포스(HSTF) 국가조정센터는 18일 사기·사이버범죄·섹스토션(성착취 협박) 피해금이 해외 범죄조직으로 흘러가는 것을 막기 위한 '위협 차단 센터' 출범을 발표했다. 30개 이상 연방기관과 440여 개 주·지방 파트너가 참여하는 협업 허브로, 수사기관이 피해 신고를 분류하고 범죄조직망을 파악하도록 돕고, 피해자 안내와 범죄 차단에 나설 민간기업과의 직통 창구를 제공한다. 민간기업은 피해자 결제를 중단시키거나 악성 웹 도메인과 사기 계정을 차단하는 방식으로 대응할 수 있다. 센터는 암호화폐 추적업체 TRM 랩스가 구축한 초지능(SI) 기반 수사·정보 플랫폼을 활용한다.



HSTF는 지난해 미국에서 연방수사국(FBI) 인터넷범죄신고센터(IC3)에 접수된 사이버 범죄 피해액이 209억 달러(약 27조원)에 달했다고 밝혔다. 센터는 올해 3월 서명된 사이버범죄·사기 대응 행정명령에 따른 것이다.



트럼프 대통령은 지난 8월 12일에도 해외 초국가범죄조직의 사이버 범죄에 대응하기 위한 국가안보 대통령 각서에 서명했다. 백악관 팩트시트에 따르면 이 각서는 국가조정센터가 법무부·국토안보부 출신 공동 책임자 2명의 지휘 아래 해외 범죄조직의 활동을 차단하는 사이버 작전 프로그램을 만들도록 했고, 민간 기업의 기술을 정부 통제 아래 활용하도록 했다. 대상 범죄에는 랜섬웨어(몸값 요구 악성코드), 피싱, 금융사기, 섹스토션 등이 포함된다.