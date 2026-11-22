큰사진보기 ▲교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 19일 오전 서울특별시 광진구 광남고등학교에서 수험생들이 막바지 시험 준비를 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

- 교사의 허락: AI 사용 가능 여부와 허용 범위는 과제의 학습 목표와 교사의 지시에 따른다.

- 학습 목적: AI가 학습을 돕는 도구인지, 학생이 직접 해야 할 공부를 대신하는지 생각해야 한다.

- 사용 사실 공개: AI를 활용했다면 어떤 과정에서 어떻게 사용했는지 밝혀야 한다.

- 결과물에 대한 책임: AI가 생성한 내용을 검토하고, 제출한 결과물을 스스로 이해하고 설명할 수 있어야 한다.

- 정보의 정확성: AI가 제공한 정보와 출처를 확인하고 오류나 편향이 없는지 검토해야 한다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.

영어로 "A는 공부를 잘한다"고 말하려면 "A studies well"이라는 표현 대신 "A is a good student"라는 표현을 쓴다. 'Good student'인 A는 성적이 좋은 학생일 수도 있지만, 수업 태도가 좋고 적극적으로 배우려는 학생이라는 의미도 있다.한국에서 누군가를 두고 "공부를 잘한다"고 하면 전교 몇 등, 혹은 전국 몇 등인지, 수능에서 몇 등급을 받았는지부터 떠올린다.시험을 잘 보는 것은 분명 능력이다. 제한된 시간 안에 많은 지식을 익히고, 문제를 정확하게 이해해 정답을 찾아내는 일이 쉬울 리 없다. 다만 시험을 잘 보는 능력과 공부를 잘하는 능력이 반드시 일치하지 않을 수 있다는 것을 생각해 볼 필요가 있다.최근 인공지능(AI)을 이용한 시험 부정행위 사건들을 보면서 '공부를 잘한다는 것'에 대해 다시 생각해 보게 되었다.학생들은 AI를 이용해 과제를 작성하고, 학교는 AI 사용 여부를 판별하는 프로그램을 도입한다. 탐지 기술이 발전하면 이를 피하는 방법도 등장한다. 창과 방패의 싸움이다. 이 과정에서 AI 탐지 프로그램의 부정확한 판정으로 자신이 직접 작성한 과제를 AI가 작성한 것으로 오해받는 학생들도 있다.이런 대치가 길어질수록 정작 중요한 질문은 뒤로 밀려난다. 우리는 학생이 무엇을 알고 있는지 평가하려는 것일까, 아니면 학생이 AI를 활용했는지의 여부를 검증하려 하는 것일까.시험이 가장 좋은 평가 방법인지에 대한 논란은 AI가 등장하기 훨씬 전부터 있었다. 그런데 AI의 등장은 이 문제를 한층 복잡하게 만들었다. 과거에는 돈과 시간을 들여 외부의 도움을 받아야 했던 일을 이제는 누구나 몇 번의 클릭으로 해낼 수 있다. 그야말로 '딸깍'하면 결과물이 나오는 세상이다.물론 AI를 활용하는 것 자체가 나쁜 것만은 아니다. AI를 이용해 혼자 찾는 것보다 더 많은 자료를 탐색하고, 찾은 자료를 새로운 방법으로 분석하고, 시간과 공간의 제약을 넘어 AI와 토론하면서 미처 생각하지 못했던 방향으로 사고를 확장할 수도 있다. 해외 대학에서는 학생들에게 AI 도구를 제공하고, 정해진 시간 안에 이를 활용해 더 나은 결과물을 만들어내도록 하는 해커톤 방식의 수업도 시도되고 있다.그런데 AI를 학습과 평가에 활용할 때의 문제는 제출된 결과물이 학생의 실제 능력을 얼마나 보여주는지 판단하기 어려워졌다는 데 있다. 다시 말해, 어디까지가 '개인의 것'인지를 측정할 수 없게 되어버렸다.그래서 다시 지필시험이 주목받는다. 집에서 작성하는 과제는 믿을 수 없으니 감독관이 지켜보는 교실에서, 인터넷에 접속할 수 없는 상태로 시험을 치르게 하자는 것이다. 그런데 최근의 AI 활용 부정행위 논란은 '그 지필시험을 믿어도 되는 것인가'라는 경각심을 불러일으켰다.최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용해 부정행위를 했다고 자백했다. 수능을 앞두고 불거진 이 사건은 시험 관리에 대한 불안을 키웠다. 정부와 시험 당국은 스마트기기를 이용한 부정행위를 막기 위한 대책을 내놓았다. 숨겨진 휴대전화를 찾아내기 위한 수차례의 재난문자 발송, 초소형 카메라를 숨길 수 있는 복장과 소지품에 대한 점검 강화 등이 대표적이다. 감독관이 부정행위를 확인하는 과정에서 발생할 수 있는 민원과 법적 분쟁에 대해 국가가 더 적극적으로 나서겠다는 이야기도 함께 발표됐다.재난문자를 활용한 적발 방식이 어떻게 논의되었는지는 모르지만, 며칠에 불과한 한정된 시간 안에 부정행위를 막기 위한 탁월한 아이디어였다고 생각한다. 동시에 시험의 공정성을 지키기 위해 이렇게까지 해야 하는 것인가 하는 씁쓸한 마음이 들기도 했다.내년 수능까지는 1년. 그동안 이미 알려진 규제 방법을 뚫기 위한 기술은 또 발전할 것이다. 그리고 새로운 문제가 발견되면 또 다른 규제의 방패가 세워질 것이다.물론 부정행위를 막는 일은 중요하다. 같은 규칙에 따라 정직하게 시험을 치른 사람의 노력이 부정행위 때문에 훼손되어서는 안 된다. 어려운 시험에서 만점을 받았다는 사실은 대단한 성취다. 그러나 그것이 그 사람의 모든 능력과 인격을 보증하는 것은 아니다.생성형 AI를 활용한 부정행위 사건에서 우리가 주목해야 할 것은 새로운 부정행위 수단이 등장했다는 사실만은 아닐 것이다. 그동안 우리는 공부의 결과를 시험성적, 보고서, 구술 면접 등 눈에 보이는 산출물로 확인해 왔다. 그런데 이제는 AI가 산출물을 빠르고 풍부하게 만들어낸다. 결과물이 훌륭하다는 사실만으로 그것을 제출한 사람의 능력까지 훌륭하다고 판단하기 어려워졌다.공부할 필요가 없어졌다는 뜻은 아니다. 오히려 반대다. AI가 제시한 답이 맞는지 판단하려면 사용자의 지식이 필요하다. AI의 환각 현상(할루시네이션)을 가려내거나 AI가 잘못 이해하고 내놓은 답을 바로잡으려면, 사용자가 어떤 질문을 던져야 하는지, AI가 내놓은 답이 왜 틀렸는지 이해하고 있어야 한다.기존의 표준화 시험으로는 이런 식의 공부 능력을 충분히 평가하기 어렵다. 그렇다고 AI가 문제를 풀어주고 사람은 받아 적는 일은 말도 안 되는 소리다. 교육에서 AI를 활용할 수 있는 능력을 가르쳐야 한다는 주장과 AI 없이 문제를 해결하는 능력도 확인해야 한다는 주장은 평가 목적에 따라 다르게 적용되어야 한다는 말이다.시험을 없앨 수도 없고, 모든 평가를 수행평가로 대체할 수도 없다. 마찬가지로 AI를 무조건 금지하는 것도, 모든 과제에 허용하는 것도 답이 되기 어렵다.미국 교육에서도 AI에 대한 문제는 끊임없이 제기되고 있다. 아이가 다니는 학교의 교육청은 학생들을 위한 별도의 AI 사용 지침을 마련해 두었다. 버지니아주 페어팩스 카운티 교육청(FCPS)의 AI 지침 핵심은 다음과 같다.이번 사건을 계기로 교육청 지침을 다시 읽으면서 눈에 들어온 질문이 있다. 'AI가 나의 학습을 돕고 있는가, 아니면 나 대신 공부하고 있는가?' 최근의 AI 부정행위 논란에 대입하면 질문은 조금 달라진다. 시험을 치르는 사람은 누구인가. 사람인가, AI인가.물론 지침은 지침일 뿐이다. 실제 교실에서 AI 활용 여부나 활용 방식이 과제의 평가 기준에 어떻게 반영되는지까지 학부모인 내가 알 수는 없다. 교사마다 적용 방식도 다를 것이다.다만 미국의 학교에서는 학생 스스로 정직하게 행동하고 자신의 학습 결과에 책임을 지도록 하는 '아너 코드(Honor Code)'라는 명예규범을 중요하게 여긴다. 시험을 치르기 전 아너 코드를 읽고 확인 버튼을 누르는 과정을 거치게 한다. 물론 아너 코드가 있다고 부정행위가 사라지는 것은 아니다. 다만 부정행위를 찾아내기 위한 감시와 규제를 강화하는 한편, 학생이 스스로 정직하게 행동하고 자신의 학습 결과에 책임지도록 요구하는 것 역시 중요하게 여긴다는 점은 눈여겨볼 만하다.AI를 둘러싼 숨바꼭질은 앞으로도 계속될 것이다. 그렇다고 숨은 부정행위를 찾아내는 데만 몰두할 수는 없는 노릇이다. 무엇을 어떻게 가르치고 평가해야 할지, 그리고 배운 것을 어떻게 책임지도록 할지에 대한 고민도 함께 이루어져야 한다.