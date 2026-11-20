AD

큰사진보기 ▲변호받을 권리. ⓒ tingeyinjurylawfirm on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 정영훈 변호사는 헌법학 박사로, 대한변협 인권이사와 법무부 사법지원 TF 위원으로 국선변호제도 개선을 위한 관계기관 논의에 참여했다. 현재 법무법인 정세에서 형사·국가폭력·과거사 사건을 수행하며 형사사법제도 개선과 검찰·경찰개혁 논의에 참여하고 있다.

최근 국선변호인의 보수 미지급 사태가 반복해서 문제가 되고 있다. 법원행정처 제출자료에 따르면, 일반 국선변호료 미지급 이월액은 2021년 약 4억 8000만 원에서 2025년 약 297억 5000만 원으로 늘었다. 해당 연도에 지급하지 못해 다음 해로 넘기는 변호료가 급증한 것이다.국회 법제사법위원회는 지난 11월 16일 일반 국선변호인의 기본보수를 55만 원에서 80만 원으로, 국선전담변호사의 월 보수를 100만 원 올리는 방안 등을 반영한 총 227억 9600만 원의 예산 증액 의견을 담아 2027년도 예산안을 의결했다.반가운 소식이다. 그러나 아직 예산결산특별위원회 심사와 본회의 의결이 남아 있다. 지난해에도 법사위를 통과한 인상안이 최종 예산에는 반영되지 못했다. 이번에는 같은 일이 반복돼서는 안 된다.국선변호의 문제는 보수 수준에만 있지 않다. 수사 초기의 국선변호 확대는 오랜 논의에도 실현되지 못했다. 국선전담변호사의 선발과 재위촉을 둘러싼 공정성, 변호의 독립성과 질도 함께 살펴야 한다. 보수 인상을 계기로 물어야 한다. 국가는 국민에게 약속한 변호를 제대로 보장하고 있는가.국선변호는 국가가 비용을 부담해 변호인의 조력을 보장하는 제도다. 접견하고 기록을 검토하며 법정에서 변론하도록 맡겼다면, 그 비용을 제때 지급하는 것은 국가의 기본적인 책임이다.국선변호 수요가 늘었다면 그에 맞는 예산을 확보해야 한다. 매년 부족분을 다음 해로 넘기고 현장의 헌신으로 버티게 하는 방식은 지속될 수 없다. 법원은 수요를 정확하게 파악하고 집행을 개선해야 하며, 정부와 국회도 필요한 재원을 확보할 책임이 있다.보수 현실화 역시 국민의 권리와 연결된다. 충분한 접견과 기록 검토에 필요한 시간과 비용을 보장하지 않으면서 충실한 변호만 요구할 수는 없다. 이번 증액안의 최종 반영과 함께, 지급 지연이 되풀이되지 않는 재정 운영체계를 마련해야 한다.더 근본적인 공백은 수사 초기에 있다. 경제적으로 어려운 사람이 경찰의 출석요구를 받았을 때, 첫 조사부터 국선변호인의 도움을 받을 수 있는 일반적인 제도는 마련돼 있지 않다.법무부가 2021년 제시한 자료에 따르면, 2015~2019년 경찰 수사과정에서 변호인이 참여한 비율은 약 1%로 추산됐다. 당시 조사현장에서 변호인의 조력이 얼마나 제한적이었는지 보여준다.법률상 변호인을 선임할 권리가 있어도 비용을 감당할 수 없다면 행사하기 어렵다. 질문의 의미를 이해하고 진술 여부를 판단하며, 자신의 설명이 조서에 정확하게 기재됐는지 확인하는 일을 법률지식이 부족한 피의자 혼자 감당하게 된다.삼례 나라슈퍼 강도치사 사건은 범인으로 몰린 청년 3명이 강압수사로 허위자백을 하고 복역한 뒤 재심에서 무죄를 선고받은 사건이다. 약촌오거리 살인사건 역시 당시 15세 청소년이 경찰의 폭행과 강압으로 허위자백을 해 10년을 복역하고 재심에서 무죄를 선고받은 사건이다. 두 사건은 각각 영화 <소년들>과 <재심>의 소재가 되기도 했다.법무부도 2021년 형사공공변호인제 도입을 추진하면서 이러한 재심 사건들을 거론했다. 사회적·경제적 약자들이 자백 강요와 가혹행위를 당하면서도 수사과정에서 변호인의 조력을 받지 못했다는 점을 제도 도입의 근거로 제시했다.허위자백을 뒤늦게 바로잡는 데 그쳐서는 안 된다. 허위자백이 만들어질 수 있는 첫 조사부터 변호인의 조력이 작동해야 한다. 조사 전 상담과 조사 중 참여를 통해 부당한 질문이나 강요에 이의를 제기하고, 피의자의 설명이 정확하게 기록되는지 확인할 수 있어야 한다.일본은 2006년 피의자 국선변호를 도입한 뒤, 2018년에는 구금영장이 발부된 모든 피의사건으로 대상 범위를 확대했다. 법테라스는 계약변호사 중 후보자를 지명해 법원에 통지하는 등 운영을 지원하고, 법원이 변호인을 선정한다. 모든 불구속 피의자의 첫 조사까지 보장하는 제도는 아니지만, 수사단계의 공적 변호를 확대해 왔다.우리에게도 논의가 없었던 것은 아니다. 문재인 정부에서는 대선공약인 형사공공변호인제 도입을 계기로 국회·법무부·법원·대한변협·경찰 등 관계기관 사이에 본격적인 논의가 이루어졌다. 당시 논의에 참여하면서 확인한 것은 피의자 국선변호 확대, 분산된 법률구조의 통합, 법원 운영 중심 국선변호인제도의 개혁이라는 방향에는 공감대가 있었다는 점이다.그러나 운영기구를 어디에 둘 것인지, 특히 법무부 산하에 두면서 변호의 독립성을 확보할 수 있는지를 놓고 이견을 좁히지 못했다. 2019년 정부안 제출과 2021년 재추진에도 입법은 끝내 결실을 보지 못했다. 필요성을 확인하고도 제도를 만들지 못한 것이다.국선변호인을 만날 수 있도록 하는 것과 함께, 그 변호인이 국가기관을 상대로 독립적으로 권리를 주장할 수 있는지도 중요하다.현재 피고인 국선변호인제도는 법원이 운영한다. 특히 국선전담변호사의 선발과 위촉, 평가와 재위촉을 법원이 담당한다. 피해자 국선변호사는 검사가 선정하고 법무부 관리체계 아래 운영된다.변호인은 수사기관의 조사 방식에 이의를 제기하고, 기소 판단을 다투며, 재판부의 소송지휘에도 반대할 수 있어야 한다. 피해자 변호사 역시 수사와 공소유지 과정에서 필요한 조치를 요구해야 한다. 그런데 그 상대가 되는 수사·기소·재판기관이 자신의 선정과 평가, 재위촉에 영향력을 갖는다면 구조적인 부담이 생길 수 있다.이러한 우려는 추상적인 문제만은 아니다. 대한변협은 2014년 공식 성명에서, 재판부의 증거동의 요구를 거절한 국선전담변호사가 해당 사건의 국선변호인 선정을 취소당하고 이후 재위촉도 받지 못한 사례를 제기했다. 대한변협은 이를 법원의 관리·감독 아래 놓인 국선전담변호사의 독립성 문제로 지적했다.선발의 공정성도 오래된 쟁점이다. 2018년 공개된 대법원 국정감사 자료에 따르면, 2014~2018년 선발된 국선전담변호인 중 법원 재판연구원, 이른바 로클럭 출신은 96명으로 43.4%였다. 법원에서 판사의 심리·재판 업무를 지원하던 법률가들이 다수 선발되면서 선발 편중과 공정성 논란이 제기됐다.어떤 기준으로 선발하고 재위촉하는지 명확해야 하며, 불이익한 평가에 대해서는 이유를 확인하고 이의를 제기할 절차가 필요하다. 정당한 문제 제기와 적극적인 변론이 불리한 평가로 이어져서는 안 된다.변호의 독립성을 보장하면서도 변호활동의 충실성을 평가할 수 있어야 한다. 충분한 상담과 접견, 기록 검토 등 실제 변호활동을 살피되, 재판부에 협조적인지 또는 이의를 얼마나 적게 제기하는지가 평가 기준이 되어서는 안 된다.변호의 질을 확보할 조건도 필요하다. 과도한 사건 부담을 줄이고, 필요한 교육과 조사·연구 지원을 제공해야 한다. 독립성과 책임성은 함께 보장할 수 있고, 함께 보장해야 한다.수사·기소기관과 재판기관으로부터 독립된 형사공공변호기구 설치를 다시 논의할 필요가 있다. 구체적인 소속과 조직 형태는 열어두되, 수사 초기부터 필요한 조력을 제공하고 공정한 선발과 평가를 통해 독립적이고 충실한 변호를 보장하는 운영체계를 마련해야 한다.필요한 예산을 안정적으로 확보하고, 국민이 변호인을 만나지 못하는 공백을 메우며, 선정된 변호인이 충분히 준비하고 소신 있게 변호할 수 있도록 해야 한다. 이번 보수 인상안의 최종 반영과 함께, 반복되는 지급 지연과 멈춰 선 수사단계 국선변호 확대, 독립성과 변호의 질이라는 오래된 과제에도 답해야 한다.국선변호의 성과는 국가가 변호인을 몇 명 선정했는지가 아니라, 국민이 필요한 순간에 어떤 조력을 받았는지로 평가해야 한다.