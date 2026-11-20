큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"나라 세금으로 이렇게 함부로 하냐!"

"이거 다 불법으로 온 거 아니냐!"

큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. 철거작업을 앞두고 핸드볼경기장을 에워싸는 높은 펜스가 설치되었다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. 핸드볼경기장앞 주차장 조명탑과 나무에 농성자들이 걸었던 대형 태극기와 성조기를 철거하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. 농성장에 게양되었던 대형 태극기와 성조기가 철거되자 농성자들이 깃발을 높이들고 핸드볼경기장앞 주차장을 행진하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

자진 철거 기한이 하루 지난 20일 오전, 한국체육산업개발 관계자들이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞 경기장 주변 텐트와 현수막 등 일부 물품 강제 철거에 나선 가운데, 참가자 일부가 욕설을 내뱉으며 강하게 항의하고 나서면서 충돌이 빚어졌다.6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시작된 '핸드볼경기장 내 봉쇄 시위'는 투표지가 모두 반출된 10월 29일 이후에도 계속됐다. 일부 참가자들은 자진 철거 기한이었던 19일 24시 이후로도 남아 천막과 텐트, 탁자, 의자 등을 치우지 않고 점거 중이었다. 한때 참가자가 수천 명에 달했으나 이날 현장에 남은 참가자는 100여 명 남짓이었다.철거를 맡은 한국체육산업개발 관계자들은 등쪽에 '공원 관리'라고 적힌 조끼를 입고 이날 오전부터 작업을 진행했다. 관계자들은 1~2시간에 걸쳐 소형 트럭 여러 대를 대동해 천막, 텐트, 팔레트, 접이식 모기장, 의자, 돗자리, 쓰레기 등을 싣고 떠났고 그 과정에서 참가자들이 항의하면서 소란이 벌어졌다.<더팩트>등에 따르면, 이날 오전 한 참가자가 한국체육산업개발 관계자에게 항의를 하던 도중 폭행 혐의로 현장에서 체포됐다.핸드볼경기장 1-3구역 앞에 걸려있던 대형 태극기와 성조기도 모두 철거됐다. 일부 참가자들은 "이것도 마지막"이라며 태극기와 성조기를 들고 핸드볼경기장 앞마당을 여러 바퀴 돌기도 했다.그간 한국체육산업개발은 핸드볼경기장 주변 시설의 관리·운영을 위해 이곳을 점거하는 이들에게 여러 차례 자진 철거를 요구해 왔다. 또 지난 18일부터 핸드볼경기장 주변으로 출입구를 제외하고 2~3미터가량의 흰색 울타리(임시 안전 펜스)를 치고 출입을 통제해왔다.이날 한국체육산업개발 측은 소유자가 확인되지 않는 미사용 적치물 일부에 대해서만 철거를 진행했고, 자진 철거를 하겠다고 밝힌 경우 철거하지 않았다. 철거 물품 또한 폐기되지 않고 올림픽공원 내 한 경기장에 별도로 보관된다.국민체육진흥공단에 따르면 10월 기준 핸드볼경기장 봉쇄 시위에 따른 피해액은 31억 원에 달한다. <오마이뉴스>는 한국체육산업개발 측에 앞으로의 철거 계획과 입장 등을 물었지만, 답변을 들을 수 없었다.