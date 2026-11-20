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큰사진보기 ▲2026 안산시여성노동자복지센터 여성이동노동자 지원사업 ‘일과 쉼 사이’ 사업설명회(2026.06.19) ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 : 김두리(안산시여성노동자복지센터 센터장)

누군가의 집을 방문해 돌봄서비스를 제공하고, 가스와 수도 계량기를 점검하며, 학습지를 전달하고, 고객에게 제품을 판매하는 여성들이 있다. 요양보호사, 생활지원사, 장애인활동지원사, 학습지 교사, 검침원, 보험설계사, 방문판매 노동자 등 이들의 공통점은 정해진 사무실이 아닌 길 위에서 일한다는 것이다.이들은 하루에도 여러 곳을 이동하며 일하지만 정작 잠시 앉아 쉴 공간조차 충분하지 않다. 고객과의 약속이 갑작스럽게 취소되거나 다음 고객 집까지 공백이 생겨도 마땅히 머물 곳이 없고, 화장실 이용조차 자유롭지 않은 경우가 많다. 날씨가 궂은 날에는 비에 젖은 몸으로 고객의 집을 방문하거나 폭염과 한파 속에서도 다음 업무를 기다려야 한다. 고객을 직접 대면하며 겪는 감정노동과 업무 스트레스 역시 이들이 감당해야 할 몫이다. 특히 여성 이동노동자에게 휴식은 노동과정에서 보장받아야 할 권리임에도 여전히 개인이 알아서 해결해야 하는 문제로 남아 있다.안산시여성노동자복지센터는 이러한 여성 이동노동자의 현실에 주목해 2023년부터 여성 이동노동자의 안전한 노동환경 조성을 위한 '일과 쉼 사이' 사업을 진행하고 있다.2026년에는 생활지원사, 요양보호사, 장애인활동지원사, 검침원, 판매 종사자, 프레시매니저, 학습지 교사 등 여성 이동노동자 100명에게 장마와 폭염이 집중되는 7월부터 9월까지 총 12회에 걸쳐 커피 모바일 금액권을 지원했다. 참여자들이 업무 동선에서 쉽게 이용할 수 있도록 지원 방식을 개선한 결과 총 1,142회의 이용 실적을 기록했다.만족도 조사에 참여한 91명 중 98.9%가 사업에 만족했으며, 응답자 전원이 업무에 도움이 되었다고 답했다. 또한 97.8%는 이동 중 피로 해소와 폭염으로 인한 온열질환 예방에 도움이 되었다고 응답했다. 한 학습지 교사는 업무 특성상 30분에서 1시간씩 일정이 비는 경우가 많은데, 쉴 공간이 생겼다는 점이 가장 만족스럽다고 전했다.이번 사업에서 더욱 주목해야 할 것은 여성 이동노동자들이 실제로 원하는 지원이다. 커피 쿠폰 외에 가장 필요한 지원을 묻는 질문에서 응답자 91명 중 48명(52.7%)이 '여성 전용 이동 쉼터 확대'를 선택했다. 방한·방열 물품 지원(23.1%)보다도 쉼터 마련에 대한 요구가 훨씬 높았다.이는 여성 이동노동자에게 필요한 것이 일회성 음료 지원을 넘어 언제든 가까운 곳에서 편하게 쉴 수 있는 공간이라는 사실을 보여준다. 기존 이동노동자 쉼터는 여성 노동자들이 접근하고 이용하기 어려운 경우도 있어 여성의 노동 환경과 특성을 고려한 휴게 공간 확대가 필요하다. 독립된 쉼터 마련이 어렵다면 실제 업무 동선에 있는 카페나 편의점 등 지역 내 시설을 활용하는 방안도 고려할 수 있다.여성 이동노동자의 휴식권은 개인의 배려나 선의에 맡겨둘 문제가 아니다. 노동의 형태가 다양해지는 만큼 그에 맞는 노동환경과 복지 지원도 확대되어야 한다. 현장의 어려움을 발견하고 노동자의 목소리를 실제 지원사업으로 연결하는 역할이 필요한 이유다.경기도 여성노동자복지센터의 2027년도 예산은 전액 삭감 논의 이후 상임위원회에서 복원됐지만, 예산결산특별위원회의 최종 심의와 확정이라는 절차가 남아 있다. 여성노동자복지센터의 예산은 단순한 기관 운영비가 아니다. 노동권 상담과 직종별 교육은 물론, 제도적 지원에서 소외된 여성 노동자들의 어려움을 발견하고 실질적인 지원으로 연결하기 위한 기반이다.일과 쉼 사이 사업을 통해 확인했듯 여성 이동노동자에게는 잠시라도 안전하게 쉴 수 있는 공간이 필요하다. 그리고 그 필요를 가장 가까이에서 듣고 해결 방안을 만들어가는 곳이 바로 여성노동자복지센터다.