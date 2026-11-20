큰사진보기 ▲경기도 수원시 영통구 삼성전자 본사 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'안정 속 변화'

'세대교체와 책임경영'

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큰사진보기 ▲8일 경기도 고양 킨텍스에서 열린 '나노코리아 2026'에서 관람객들이 삼성전자 부스를 살펴보고 있다. 반도체 수출 호조로 지난 5월 우리나라가 국제 교역에서 60조원에 가까운 역대 최대 흑자를 기록했다. 한국은행이 이날 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면, 올해 5월 경상수지는 386억1천만달러(약 58조6천억원) 흑자로 집계됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 이재용 삼성전자 회장이재용 삼성전자 회장이 지난 10월 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 진행된 이재명 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 면담에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

20일 발표된 삼성전자의 사장단 인사를 요약하면 이렇다. 역대 사상 최대의 실적을 이끌어 낸 반도체 기술 전문가들을 전면에 내세웠다. 그러면서도 전영현 부회장과 노태문 사장의 '투톱' 경영체제는 그대로 유지했다. 대신 두 대표이사가 겸직해 온 핵심 사업부장 자리를 새로운 경영진에게 넘겼다. 기존 경영체제의 안정성을 유지하면서 현장에는 세대교체와 책임경영을 강화하겠다는 의미다. '투톱' 최고경영진은 파운드리와 로봇 등 미래 성장사업에 집중한다.삼성전자는 이날 오전 사장 승진 3명, 위촉업무 변경 3명 등 모두 6명 규모의 '2027년 정기 사장단 인사'를 발표했다. 사장 승진자 3명 모두 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문에서 나왔다. 이들은 황상준 메모리사업부장, 조상연 시스템LSI사업부장, 이종명 디바이스솔루션(DS)부문 최고기술책임자(CTO) 겸 반도체연구소장이다.삼성전자는 "반도체 최대 실적과 개발 경쟁력 향상에 기여한 인사들을 전면에 배치해 세대교체와 조직의 역동성을 강화하려는 것"이라고 설명했다.이번 인사의 배경은 단연 삼성전자의 반도체 실적이다. 회사는 지난 3분기 연결 기준 매출 195조3000억 원, 영업이익 107조4000억 원을 기록했다. 이 가운데 반도체를 담당하는 DS부문 영업이익만 106조5000억 원에 달했다. 인공지능(AI) 산업의 폭발적인 성장에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대가 실적을 이끌었다.반면 스마트폰과 가전 등을 담당하는 DX부문은 같은 기간 8000억 원의 영업손실을 기록했다. 갤럭시 신제품 판매가 늘었지만, 부품 가격 상승 등으로 부문 전체의 수익성은 악화됐다.사장 승진자가 모두 반도체 부문에서 나온 이유다. 또 이재용 회장 체제에서 강조해 온 '성과 있는 곳에 보상이 있다'는 인사 원칙도 반영됐다. 특히 단순히 매출이나 이익을 관리하는 경영 인력보다는 핵심 제품과 공정 기술을 직접 개발해 온 전문가들이 주요 사업의 지휘봉을 잡았다는 점이 눈에 띈다.신임 메모리사업부장인 황상준 사장은 D램 설계팀장과 마케팅팀장, D램 개발실장 등을 거쳤다. 지난해 말부터 메모리개발담당을 맡아 HBM을 비롯한 메모리 제품의 기술 경쟁력 강화를 주도했다.황 사장은 메모리사업부장과 D램개발실장을 겸임한다. AI 메모리 시장의 주도권 확보를 위해 기술 개발과 사업 전략의 연결을 강화하겠다는 포석으로 읽힌다. 특히 삼성전자는 내년 HBM4 판매 확대와 차세대 HBM4E 양산을 추진하고 있다. 황 사장이 기술 경쟁력을 실제 제품 공급과 고객 확보로 얼마나 연결할 수 있을지가 중요한 과제가 될 전망이다.시스템LSI사업부장으로 승진한 조상연 사장의 역할도 주목된다. 조 사장은 전장용 반도체 개발 조직과 메모리 소프트웨어 개발 조직 등을 거친 뒤 2024년 12월부터 미국 반도체 사업을 총괄했다. 삼성전자는 조 사장의 기술 전문성과 글로벌 고객 대응 경험을 높이 평가했다.시스템LSI사업부는 모바일 애플리케이션 프로세서(AP), 이미지센서 등 시스템반도체를 개발하는 조직이다. 반도체 사업의 수익이 메모리에 집중되는 상황에서 새로운 고객사를 확보하고 사업 경쟁력을 높여야 하는 과제를 안고 있다. 삼성전자는 내년 맞춤형 시스템온칩(SoC) 사업의 신규 고객 확보와 이미지센서의 적용 시장 확대를 추진할 계획이다. 미국 고객사들과의 협력 경험을 가진 조 사장을 전면에 내세운 것은 이러한 사업 전략과 맞닿아 있다.이종명 신임 CTO 겸 반도체연구소장은 28년 이상 공정 기술 분야에서 경력을 쌓은 전문가다. D램과 낸드플래시, 파운드리 등 반도체 전반의 차세대 공정 개발을 담당해 왔다.이번 인사에서 반도체 연구개발 조직의 수장을 사장으로 승진시킨 것은 첨단 공정 기술 확보에 대한 삼성전자의 의지를 보여준다. 삼성전자가 추진하는 2나노미터 선단공정과 미국 테일러 공장의 AI·고성능컴퓨팅(HPC) 반도체 양산 역시 차세대 공정 기술의 완성도가 중요한 사업이다.결국 이번 반도체 인사는 기존 메모리 사업의 성과를 이어가는 동시에, 시스템반도체와 파운드리 등 비메모리 분야의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 데 초점을 맞춘 것으로 해석된다.이번 인사에서 또 하나 주목할 변화는 두 대표이사의 사업부장 겸직 해제다. 전영현 부회장은 DS부문장과 대표이사 직책을 유지하지만 메모리사업부장에서는 물러난다. 노태문 사장 역시 DX부문장과 대표이사, RX사업추진실장 직책을 유지하면서 모바일경험(MX)사업부장 자리를 내려놓는다.노 사장이 2020년부터 맡아 온 MX사업부장에는 최원준 사장이 새롭게 선임됐다. 최 사장은 갤럭시 시리즈의 개발을 오랫동안 주도해 온 인물이다. 지난해 3월 MX사업부 최고운영책임자(COO)에 오른 뒤 갤럭시 S26과 Z폴드8 등 주요 스마트폰의 개발과 사업 운영을 담당했다. 앞으로 폴더블폰과 온디바이스 AI, 웨어러블 기기 등 모바일 사업의 기술 혁신과 수익성 확보를 이끌 것으로 예상된다.주목할 것은 최 사장의 사업부장 선임이 단순한 후임 인사가 아니라는 점이다. 그동안 삼성전자의 핵심 사업을 직접 챙겨 온 두 대표이사가 일선 사업부 운영에서 한 걸음 물러나면서, 회사 전체의 미래 전략과 신사업 발굴에 더 많은 역량을 투입할 수 있게 됐기 때문이다.전영현 부회장은 파운드리 사업을 비롯한 반도체 미래사업 강화에 집중한다. 노태문 사장 역시 스마트폰 사업 운영을 최 사장에게 맡기고 로봇 등 새로운 성장사업 준비에 주력할 계획이다.회사 주변에선 최고 경영진의 대대적인 교체보다는 기존 경영진에 힘을 실어주면서, 핵심 사업부의 지휘 체계를 새롭게 정비하는 방식을 택한 것으로 보고 있다. 이재용 회장의 '안정 속의 변화와 혁신'이 이번 인사에 담겼다는 것. 또 반도체 호황에 힘입어 역대 최대 실적을 기록하는 상황에서 무리한 조직 개편보다는 경영의 연속성과 사업 실행력을 우선한 것이라는 분석도 나온다.삼성전자는 조만간 부사장 이하 정기 임원인사와 조직개편도 발표할 예정이다. 이번 사장단 인사가 '성과에 대한 보상'이었다면, 후속 인사와 조직 개편으로 삼성전자의 기술 중심 경영체제가 글로벌 반도체 시장 거품론에서 어떤 성과를 낼지 관심거리다.