큰사진보기 ▲2026년 11월 20일 촬영한 부천역 남부광장에 설치된 '소사역하역노동자동맹파업' 로고빔1927년 9월 24일 소사역(현 부천역)에서 하역노동자들은 일본인 역장의 불합리한 요구와 구타에 반대하며 동맹파업을 일으켰다. 소사역장은 자신의 잘못을 인정하며 사과했으며, 이 사건은 대표적인 부천의 노동항쟁으로, 기존에 경기문화재단이 설치한 안내판과 함께 로고빔은 노동항쟁을 시민들에게 알리게 되었다 ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 11월 20일에 촬영한 '부평농민조합 창립 소작료인하투쟁지'1927년 10월 28일 부천의 소작인(농민)들은 부평수리조합의 과도한 수세와 지주들의 협의되지않은 소작료 인상에 반대하며 부평농민조합을 결성하고 소작료 인하투쟁을 진행하였다. 일제 경찰의 삼엄한 경계에 방해에도 소작료 인하 투쟁을 성공으로 이끌었으며, 이러한 농민조합 투쟁은 경기도 지역의 최초의 소작항쟁이 되었다 ⓒ 박종선 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

부천시가 3대 항일운동지 중 '소사역하역노동자동맹파업지'와 '부평농민조합창립소작료인하투쟁지' 두 곳에 로고빔을 설치 완료하였다. 민족문제연구소 부천지부(아래는 부천지부)는 지난 지방선거에서 부천시장 출마예정자들과 정책협약식을 추진하였으며, 6월 조용익 시장이 당선되자 부천지부와 협의하여 로고빔 설치를 진행하였다.부천에는 일제강점기(대일항쟁기) 소사리독립만세운동(1919년 3월 24일), 소사역하역노동자동맹파업(1927년 9월 24일) , 부평농민조합 창립 소작료 인하투쟁(1927년 10월 28일)이 있었는데, 부천시가 로고빔을 설치하기 전에는 소사리독립만세운동을 제외한 두 곳에만 2018년 경기문화재단이 설치한 안내판이 있을 뿐이었다.로고빔일 설치되기 이전에는 부천에는 부천시가 직접 제작하여 설치한 항일유적 안내판이 없었다. 그리고 2018년 경기문화재단이 설치한 안내판이 작아 잘 보이지 않는 문제가 있었다. 부천지부는 이러한 두가지 문제를 한번에 해결하기 위해 부천시에 로고빔 설치를 제안하였다. 로고빔은 문화특별시를 표방하는 부천의 정체성에 맞을 뿐만아니라 역사 내용을 그림으로 표현해 시민들이 쉽게 이해할 수 있기 때문이다.지난 8월 4일 복지정책과 담당자 3인(과장, 팀장, 주무관)과 양경직 계남역사문화연구소 소장, 지부장인 내가 직접 3대 항일운동지에 답사하여 로고빔이 설치될 수 있는 장소를 협의하여 11월에 완성되었다.아직 설치되지 못한 '소사리독립만세운동' 안내판과 로고빔은 내년도에 진행될 예정이다. 이 사업은 내년도 예산에 포함되어 진행되는데 3대 항일운동 로고빔이 완성되면 전국 최초로 역사 유적을 로고빔으로 알리는 사례가 될 것으로 보인다.한편 부천지부는 2005년 1월 창립되어 부천의 항일독립운동을 기념하고 일제잔재를 청산하기 위해 활동하고 있다. 2018년 상동의 '시와 꽃이 있는 거리'의 친일문인 3인 4개 작품을 철거하였으며, 2023년 학술토론회를 통해 부천의 3.1운동 오류를 수정하였다. 2023년에 발간된 <부천시사>의 죽산박씨의 잘못된 내용과 초대 제헌국회의원 이유선의 잘못된 행적에 대해 공론화하였다.