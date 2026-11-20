12·3 내란 발생 716일 만에 대법원의 첫 판단이 나왔습니다. 대법원 전원합의체는 11월 19일 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 등 혐의에 대한 상고심에서 12·3 비상계엄이 명백한 위헌·위법 행위이자 내란에 해당한다고 판단했습니다. 다만 한덕수 전 총리의 일부 혐의에 대한 원심의 유죄 판단을 뒤집고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈습니다. 민주언론시민연합은 11월 19일 방송사 저녁종합뉴스가 12·3 내란에 대한 대법원의 첫 판단과 한덕수 전 총리의 내란 가담 책임을 어떻게 보도했는지 살펴봤습니다.
12·3 내란 716일 만에 나온 대법원의 첫 판단
대법원은 '12·3 비상계엄이 헌법 질서에 어긋나고 국민의 기본권을 침해하는 것으로 그 자체로 위헌·위법하며, 내란에 해당한다'고 판단했습니다. 한덕수 전 총리가 비상계엄 선포 이후 국무회의에 참석한 국무위원들에게 서명을 종용한 행위, 이상민 전 행정안전부 장관과 언론사 단전·단수 조치 이행방안을 논의한 행위에 대해서도 내란중요임무종사 혐의를 유죄로 인정한 원심 판단을 유지했습니다. 사후 계엄선포문 표지를 작성하고 폐기한 혐의, 헌법재판소에서 계엄선포문을 보지 못했다며 위증한 혐의에 대해서도 원심의 유죄 판단을 유지했습니다.
그러나 한덕수 전 총리가 비상계엄 선포 전 국무회의 개최를 건의함으로써 비상계엄에 절차적 정당성의 외관을 부여했다는 원심 판단은 뒤집었습니다. 대법관 12명 중 9명은 한 전 총리가 계엄 당일에야 비상계엄 선포 계획을 알게 됐고, 계엄 선포 직전까지 직간접적으로 반대 의사를 표명했다는 점에 주목했습니다. 국무회의 개최 건의는 윤석열에게 헌법과 계엄법이 정한 절차를 따르도록 요청한 정당한 직무행위이며, 국무회의가 형식적 절차에 그친 것도 윤석열이 비상계엄 선포를 강행하려 했던 상황에 주로 기인한다고 판단했습니다.
반면 오경미·신숙희·김성수 대법관은 친위 쿠데타에서 형식적 국무회의가 위헌·위법한 비상계엄에 합법적 외피를 씌우는 수단이 될 수 있다는 점에 주목했습니다. 한 전 총리의 국무회의 개최 건의 역시 내란중요임무종사에 해당한다고 본 것입니다. 오경미 대법관은 비상계엄 선포 전후 한 전 총리의 행위를 분리해 판단한 다수의견에 대해 "비상계엄 선포 전 초반에 이루어진 피고인의 행위를 따로 떼어내어 그에게 면죄부를 주는 논리"라고 비판했습니다. 한 전 총리의 형량은 파기환송심에서 다시 결정됩니다.
수능에 보도순서 밀렸지만 보도 비중 작지 않아
12·3 내란에 대한 대법원의 첫 판단이라는 엄중한 소식이었지만 TV조선을 제외한 방송사들은 대학수학능력시험 관련 소식을 먼저 전했습니다. 최근 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위가 잇따르면서 올해 수능에서도 부정행위에 대한 우려가 컸는데요. 실제 시험장에서 초소형 카메라와 이어폰, 스마트 안경을 소지하거나 신발에 휴대전화를 숨기는 등 각종 부정행위가 적발됐습니다.
한덕수 전 총리 대법원 선고 소식을 TV조선은 톱보도로 전한 반면 KBS는 7번째, SBS는 8번째, JTBC는 9번째, MBN은 11번째, 채널A는 12번째, MBC는 13번째로 전했습니다. 그러나 보도순서가 뒤로 밀렸다고 해서 보도 비중까지 작았던 것은 아닙니다. 첫 보도순서가 7개 방송사 중 가장 늦었던 MBC는 톱보도로 전한 TV조선과 함께 9건으로 가장 많은 보도를 내놨습니다. 이어 SBS 6건, KBS와 JTBC 각 4건, 채널A와 MBN 각 3건으로 7개 방송사가 총 38건을 보도했습니다.
KBS·TV조선, '12·3은 내란' 같은 제목 다른 내용
방송사별 첫 보도에서는 12·3 비상계엄이 내란에 해당한다는 대법원의 첫 판단과 한덕수 전 총리의 일부 혐의에 대한 무죄 취지 파기환송 중 어디에 무게를 두느냐에 따라 제목과 내용에 차이를 보였습니다.
KBS <대법원 "12·3 비상계엄은 내란" 첫 판단>(11월 19일 하누리 기자)
, TV조선 <대법원 "12·3 계엄은 내란" 확인>(11월 19일 김서정 기자)
은 12·3 비상계엄이 내란에 해당한다는 대법원의 판단을 제목으로 내세웠습니다. 그러나 보도 내용은 사뭇 달랐습니다.
KBS는 윤석열이 그동안 비상계엄 선포를 정당화하기 위해 내세운 주장을 대법원이 어떤 근거로 받아들이지 않았는지 상세히 전했습니다. 비상계엄을 선포할 만한 국가비상사태가 아니었고, 군과 경찰을 동원해 국회의 권능 행사를 정지시키고 국민의 기본권을 제한하려 했으며, 필수 절차인 국무회의조차 실질적으로 거치지 않았다는 대법원의 판단을 전한 뒤 "목적도, 과정도, 결과도, 명백한 내란이었다는 판단"이라고 정리했습니다.
반면 TV조선은 12·3 비상계엄이 내란에 해당한다는 점을 제목으로 내세웠지만 앵커멘트에서 이를 간략히 언급했을 뿐, 기자 리포트에서는 한덕수 전 총리의 일부 혐의에 대한 무죄 취지 파기환송과 나머지 혐의에 대한 유죄 판단, 구속기간 갱신 등을 전했습니다. 대법원이 어떤 근거로 12·3 비상계엄을 내란으로 판단했는지는 설명하지 않았습니다. 오히려 앵커멘트에서 "계엄 선포의 불법성과 개별 가담자의 고의를 엄격히 분리해서 따지겠다는 사법부의 첫 기준이 세워진 것"이라고 평가하고, 여권의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 따른 파장을 예고했습니다.
내란 가담 유죄도 강조한 MBC·SBS·JTBC
MBC <한덕수 '징역 15년' 깨져‥ "계엄은 위헌·위법">(11월 19일 송정훈 기자)
, SBS <내란죄 인정되지만‥일부 무죄 취지 파기환송>(11월 19일 동은영 기자)
, JTBC <716일 만에 "12·3은 내란" 첫 확정, 선포 뒤 가담엔 '유죄'…선포 전 행적 '무죄'>(11월 19일 김지윤 기자)
는 12·3 비상계엄에 대한 대법원의 판단과 한덕수 전 총리의 일부 혐의에 대한 무죄 취지 파기환송을 제목에 함께 담았습니다.
SBS는 한 전 총리의 내란중요임무종사 혐의 중 2심이 유죄로 판단한 세 가지 행위 가운데 두 가지에 대해 대법원도 국헌문란 목적을 인정했다는 점을 짚었습니다. JTBC도 비상계엄 선포 이후 한 전 총리의 내란 가담 행위는 유죄로 판단했다는 점을 제목에서부터 명시했습니다. 다만 JTBC는 계엄 선포 전 국무회의 개최 건의를 무죄로 판단한 다수의견의 근거를 상세히 전하면서도 이와 배치되는 소수의견은 첫 보도에서 다루지 않았습니다.
MBC는 한 전 총리의 일부 혐의에 대한 대법원의 무죄 취지 판단에 의문을 제기했습니다. 기자 리포트에서도 다수의견과 함께, 비상계엄 선포 전 한 전 총리의 행위를 따로 떼어내 면죄부를 주는 논리라는 오경미 대법관의 소수의견을 직접 전했습니다.
'일부 무죄' 앞세운 채널A·MBN
채널A <한덕수 일부 무죄 취지 파기 환송… 다시 재판>(11월 19일 최승연 기자)
, MBN <일부 무죄 파기환송…"국헌문란 입증 부족">(11월 19일 길기범 기자)
은 12·3 비상계엄이 내란에 해당한다는 대법원의 판단이나 위헌·위법성을 제목에 담지 않고 한덕수 전 총리의 일부 혐의에 대한 무죄 취지 파기환송만 부각했습니다.
특히 채널A는 앵커멘트와 기자 리포트에서 모두 한 전 총리의 형량이 "크게 줄어들 전망"이라고 강조했습니다. 한 전 총리의 국무회의 개최 건의를 내란 가담으로 보기 어렵다는 다수의견은 구체적 근거까지 상세히 전한 반면, 소수의견에 대해서는 대법관 3명이 해당 행위도 유죄라고 판단했다는 사실을 한 문장으로 전하는 데 그쳤습니다.
MBN은 12·3 비상계엄이 위헌·위법하다는 대법원의 판단을 전하고, 계엄 선포 전후 한 전 총리의 행위가 연속적으로 이뤄졌다는 소수의견의 판단 근거도 전달했습니다. 그러나 제목에서 '국헌문란 입증 부족'을 강조하면서 국헌문란 목적을 인정하기 어렵다고 판단한 것이 한 전 총리의 계엄 선포 전 국무회의 개최 건의에 국한된다는 점은 드러내지 않았습니다.
대법원 판단에 거듭 의문 제기한 MBC
7개 방송사 중 가장 많은 보도를 내놓은 MBC와 TV조선은 대법원 판단을 해석하고 평가하는 데 뚜렷한 시각차를 보였습니다.
MBC는 한덕수 전 총리 대법원 선고 관련 첫 리포트를 13번째로 배치했지만, 수능 소식을 전하는 톱보도에 앞서 <대법원, 한덕수 일부 무죄 취지 파기환송>
이라는 제목으로 대법원 선고 소식을 짤막하게 전했습니다. 이때부터 MBC는 앵커멘트를 통해 "비상계엄은 위헌·위법했다면서도 굳이 계엄 선포 전과 후의 행적을 쪼개서, 한 피고인의 책임을 덜어준 모양새"라며 대법원 판단을 비판했습니다.
MBC는 이후 보도에서도 대법원 판단에 거듭 의문을 제기했습니다. <한덕수 '징역 15년' 깨져‥ "계엄은 위헌·위법">(11월 19일 송정훈 기자)
에서 "다른 사람도 아니고, 내란 전후의 국무총리이자, 연이어 기이한 행적을 보였던 한 피고인에게 이런 판단을 해주는 건, 어떤 의미일까요?"라고 물었고, <'계엄 전 국무회의 건의'는 무죄?‥ 이유는?>(11월 19일 원석진 기자)
에서는 "보통 공무원도 아니고 국무총리에게, 그것도 수십 년이나 공직 생활을 하며, 심지어 총리를 두 번씩이나 해본 피고인에게 이렇게 형식적인 판단을 해주며 2심의 유죄 판단을 뒤집었다"고 지적했습니다. <국헌문란 목적 없었다?‥ 당시 행적 봤더니>(11월 19일 나세웅 기자)
에서도 "굳이 계엄 선포 전과 후를 쪼개 한덕수 피고인에게 일부 면죄부를 줬다"고 비판했습니다.
더욱 주목할 만한 것은 MBC가 12·3 비상계엄을 내란으로 규정하는 과정에서 대법원 다수의견과 소수의견의 차이를 짚었다는 점입니다. 방송사 대부분은 '12·3 내란 발생 716일 만에 대법원도 비상계엄을 내란으로 판단했다'고 전했습니다. 그러나 MBC <재판 끌더니‥ '한덕수 파기환송' 기류 있었나>(11월 19일 김민찬 기자)
는 생중계된 선고에서 조희대 대법원장이 "내란 행위는 어떤 경우에도 용인될 수 없다"고 하면서도 정작 12·3 비상계엄을 내란이라고 명시적으로 언급하지 않았으며, 선고 이후 대법원이 배포한 설명자료에서야 이를 명확히 했다는 점을 지적했습니다.
MBC는 "선명한 판단은, 오히려 반대 의견에서 나왔다"며 12·3 비상계엄을 기존 집권자가 헌법적 통제를 무력화하려는 '친위 쿠데타'로 규정한 오경미 대법관의 소수의견을 전했습니다. 또한 헌법재판소가 한덕수 전 총리 탄핵심판에서 판단할 당시에는 확보되지 않았던 대통령실 대접견실 CCTV 영상에 주목한 소수의견도 소개했습니다. 다수의견과 소수의견이 각각 어떤 사실과 근거를 토대로 판단했는지, 대법원이 한 전 총리의 계엄 선포 전 행위에 대한 책임을 묻지 않은 것이 타당한지 시민들이 살펴볼 수 있도록 한 것입니다.
TV조선, 소수의견은 비판하고 대법관 표정까지 문제 삼아
반면 TV조선은 대법원 다수의견을 비판한 소수의견에 문제를 제기했습니다. TV조선 <"면죄부 주는 논리"…다수의견 이례적 질타>(11월 19일 안혜리 기자)
는 앵커멘트에서 오경미 대법관이 "이례적으로 다수의견을 정면으로 비판했다"고 전했습니다. 기자 리포트에서도 다수의견보다 소수의견 낭독 시간이 길었다는 점을 언급한 뒤 "오경미 대법관은 반대 의견을 읽는 내내 상기된 목소리로 미간을 찌푸렸다"고 전했습니다.
소수의견은 대법원 등 합의체 재판부에서 판결을 도출하는 다수 법관의 의견과 다른 법관의 의견을 뜻하는 법률용어입니다. 소수의견에서 다수의견의 법리와 판단 근거를 비판하는 것은 자연스러운 일입니다. 조희대 대법원장의 경우에도 전임 김명수 대법원장 체제에서 대법관으로서 여러 차례 다수의견과 다른 견해를 내며 '미스터 소수의견'이라는 별명을 얻은 바 있습니다.
2018년 11월 1일 대법원 전원합의체가 양심적 병역거부를 병역법상 '정당한 사유'로 인정해 유죄를 선고한 원심을 파기했을 때도 당시 조희대 대법관은 "다수의견은 우리 역사와 헌법을 도외시하는 해석론이므로 받아들일 수 없다"며 "역사를 망각하고 헌법을 오도하면 나라의 장래가 위험하다"고 강도 높게 비판했습니다.
당시 TV조선은 조희대 대법관 등이 낸 소수의견을 어떻게 보도했을까요. "'기존 법리를 바꿀 만한 명백한 변화가 없는데도 무죄를 선고하는 건 혼란을 초래한다'는 소수 반대의견도 나왔다"고 전했을 뿐
입니다. 다수의견을 강도 높게 비판한 조희대 대법관의 소수의견은 '이례적'이라고 평가하지 않았던 TV조선이 오경미 대법관의 소수의견에만 '이례적'이라는 평가를 내린 잣대는 무엇일까요.
TV조선은 오경미 대법관의 표정과 목소리를 묘사한 뒤 "오 대법관은 인상을 쓰며 감정적인 태도를 보였다", "판결의 엄정함보다 정치적 견해를 드러내는 데 치중하는 듯한 모습"이라는 국민의힘 논평을 전하며 보도를 마무리했습니다. 7개 방송사 중 오경미 대법관의 표정과 목소리까지 묘사하며 국민의힘의 비판에 힘을 실어준 곳은 TV조선뿐이었습니다.
SBS
도 오경미 대법관을 향한 "민주당 대변인 같은 태도에 유감을 보인다"는 국민의힘 논평을 전했습니다. 그러나 "(더불어민주당을 향해) 사법권 침해는 안 된다면서도 정작 한편으로는 자신들과 다른 판단을 한 대법관을 압박하는 듯한 모순된 모습을 보인 것"이라고 지적했습니다. 오경미 대법관의 표정과 목소리까지 묘사하며 국민의힘의 비판에 힘을 실어준 TV조선과 대조적입니다.
내란 단죄를 '내란 전쟁'으로 규정한 TV조선
TV조선 <배성규의 정치 더/내란 전쟁의 반전>(11월 19일 배성규 조선일보 정치에디터)
은 12·3 내란 수사와 재판을 정치권의 힘겨루기로 바라봤습니다.
배성규 조선일보 정치에디터는 "재판 초기만 해도 비상계엄에 연루만 되면 무조건 내란범으로 간주가 돼서 중형을 받는 분위기"였으나 최근 잇따른 무죄판결과 감형을 두고 "무조건 내란 엄벌주의에서 엄밀한 개인 책임 따지기로 바뀐 것"이라고 평가했습니다. 그러나 앞선 재판에서 피고인들의 구체적인 행위와 책임을 따지지 않고 무조건 중형을 선고했다는 평가의 근거는 제시하지 않았습니다.
이어 윤정호 앵커가 국민 여론이 변화한 것도 판결에 영향을 미쳤느냐고 묻자 배성규 에디터는 "그런 측면도 있다"고 답했습니다. 근거로 제시한 것은 지난해 12월 한국갤럽 여론조사에서 추가 내란 특검 찬성 여론이 58%를 넘었으나 지난달 여론조사꽃의 ARS 조사에서는 내란 특수본에 대한 찬성이 50%로 낮아졌다는 것입니다.
그러나 두 여론조사는 조사기관도 다르고 시민들에게 묻는 내용도 다릅니다. 추가 내란 특검에 대한 찬성 여부와 내란 특수본에 대한 찬성 여부를 비교해 철저한 내란 수사와 엄벌을 요구하는 여론이 줄었다고 해석할 수는 없습니다. 더욱이 이런 여론 변화가 실제 법원의 판단에 영향을 미쳤다는 근거도 제시하지 않았습니다.
설령 내란 수사에 피로감을 느끼는 시민이 늘었다고 해도 내란의 실체를 규명하고 가담자에게 합당한 법적 책임을 묻는 일이 과연 여론에 따라 좌우돼도 될까요? 헌정질서를 파괴하고 국민의 기본권을 침해한 내란범죄에 대한 수사와 재판은 여론의 향배와 관계없이 철저히 이뤄져야 할 일입니다.
그런데 배성규 에디터는 "여권이 일방적으로 주도한 내란몰이에 대한 역작용으로 종전론이 커지는 모습"이라고 주장했습니다. 무엇을 근거로 내란 수사와 재판을 '여권이 일방적으로 주도한 내란 몰이'라고 규정한 것입니까. 내란 수사와 단죄의 정당성을 훼손해 온 국민의힘의 시각을 별다른 근거도 없이 그대로 드러낸 것입니다.
보도 제목부터 '내란 전쟁의 반전'을 내건 TV조선은 '종전론'에 이어 '탄핵 전쟁', '싸움터', '역전' 등의 표현을 반복했습니다. 윤정호 앵커 역시 "여권은 이 내란 전쟁을 조희대 사법부 탄핵 전쟁으로 지금 확산을 시키고 있다"며 배성규 에디터의 해석에 동조했습니다. 내란 수사와 재판에서 여권과 야권 중 누가 우세했고, 앞으로 누가 유리할 것인지에 초점을 맞췄습니다.
12·3 내란에 대한 수사와 재판은 여야가 승패를 겨루는 전쟁이 아닙니다. 대통령이 군과 경찰을 동원해 헌정질서를 파괴하려 한 범죄의 실체를 규명하고 가담자에게 법적 책임을 묻는 과정입니다. 12·3 비상계엄이 내란에 해당한다는 대법원의 첫 판단이 나온 날조차 내란 수사와 재판을 여권의 '내란 몰이'로 규정하고 '종전론'을 꺼내든 TV조선은 내란 단죄라는 헌법적·사법적 과제를 여야의 정치적 유불리 문제로 치환했습니다.
* 모니터 대상
2026년 11월 19일 KBS <뉴스9>, MBC <뉴스데스크>, SBS <8뉴스>, JTBC <뉴스룸>, TV조선 <뉴스9>, 채널A <뉴스A>, MBN <뉴스7> '한덕수 대법원 선고' 관련 보도
덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.