▲신장식 "조희대 탄핵 추진 환영... 내일 표결하자"신장식 조국혁신당 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 기자회견을 열어 조희대 대법원장 탄핵을 위해 "오늘 탄핵소추안을 국회에 제출하고 토요일 본회의를 열어 바로 표결하자"라고 더불어민주당 등 민주진보정당에 협력을 제안하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기