이재명 대통령이 20일 김영삼 전 대통령 서거 11주기를 맞아 "대통령님께서 닦은 길을 따라 걷는 후배 국정 책임자가 되어보니 '개혁이 혁명보다 어렵다'고 하셨던 그 말씀의 무게를 여실히 느끼게 된다"고 밝혔다.
이어 "대통령님의 그 말씀에는 개혁은 한 번의 선언만으로 이뤄지는 것이 아니라 최대한의 공감 아래, 모두가 함께 노력해 나가야 비로소 완성될 수 있다는 뜻도 담겨 있을 것"이라며 "오직 국민을 믿고 거침없이 나아가셨던 대통령님의 발자취를 따르겠다"고 했다.
이 대통령은 이날 국립서울현충원에서 열린 김 전 대통령 서거 11주기 추도식에서, 최인호 청와대 정무수석이 대독한 추모사를 통해 이러한 마음과 다짐을 전했다.
특히 안팎의 저항과 반발에도 재임 중 여러 부문의 개혁을 추진해 결과물로 남긴 점을 강조하고 국민주권정부가 그를 계승하겠다고 한 점이 눈에 띈다. 이는 이 대통령이 여러 번 강조했던 이른바 '겸손한 개혁'과도 맥락상 닿아 있다.
"거산이란 반석 있었기에 후배들 변화 차곡차곡 쌓아 올릴 수 있어"
이 대통령은 이날 "돌이켜보면 대통령님께서 추진하셨던 개혁 중 어느 하나도 쉬운 것은 없었다"며 "'거산(巨山 : 김 전 대통령의 호)'이라는 튼튼한 반석이 있었기에 저를 비롯한 후배들은 국민의 더 나은 삶을 위한 변화를 차곡차곡 쌓아 올릴 수 있었다"고 강조했다.
구체적으론 "대통령님께서는 금융실명제를 단행하며 어둠 속 숨은 돈이 불의를 키우던 낡은 시대를 끝내셨다"며 "국민주권정부는 대통령님의 뜻을 이어 주가조작과 시세조종 세력을 엄단하고 부당이득을 철저히 환수하며 시장질서를 흔드는 행위를 뿌리 뽑겠다. 자본시장과 민생경제에 있어 '비정상의 정상화'를 반드시 이뤄낼 것"이라고 했다.
또 "대통령님께서는 지역주민들이 자신들의 공복을 직접 뽑는 민선 지방자치 시대를 여셨다. 저 역시 그 제도가 길러낸 단체장 출신"이라며 "대통령님의 뜻을 따라 주민들의 주권을 강화하는 한편, 전국 각 지역이 국가 발전의 주역으로 거듭날 수 있도록 지역의 잠재력과 경쟁력을 키워나가겠다"고 했다.
김 전 대통령의 해양수산부 신설도 계승 과제로 꼽았다. 이에 대해 이 대통령은 "대통령님께서 바라보셨던 대한민국의 바다가 이제 세계를 향해 더욱 활짝 열리고 있다"며 "정부는 우리의 바다를 대한민국의 신성장 동력으로 완성하여 해양강국 대한민국 시대를 꽃피울 것"이라고 밝혔다.
이 대통령은 끝으로 "오직 국민을 믿고 거침없이 나아가셨던 대통령님의 발자취를 따르겠다"라며 "어떠한 난관 앞에서도 국민의 더 나은 삶이라는 하나의 이정표를 향해 흔들림 없이 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"고 밝혔다.