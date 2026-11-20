큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전의 한 호텔에서 열린 화남지역 한국인 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 2026.11.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 20일 김영삼 전 대통령 서거 11주기를 맞아 "대통령님께서 닦은 길을 따라 걷는 후배 국정 책임자가 되어보니 '개혁이 혁명보다 어렵다'고 하셨던 그 말씀의 무게를 여실히 느끼게 된다"고 밝혔다.이어 "대통령님의 그 말씀에는 개혁은 한 번의 선언만으로 이뤄지는 것이 아니라 최대한의 공감 아래, 모두가 함께 노력해 나가야 비로소 완성될 수 있다는 뜻도 담겨 있을 것"이라며 "오직 국민을 믿고 거침없이 나아가셨던 대통령님의 발자취를 따르겠다"고 했다.이 대통령은 이날 국립서울현충원에서 열린 김 전 대통령 서거 11주기 추도식에서, 최인호 청와대 정무수석이 대독한 추모사를 통해 이러한 마음과 다짐을 전했다.특히 안팎의 저항과 반발에도 재임 중 여러 부문의 개혁을 추진해 결과물로 남긴 점을 강조하고 국민주권정부가 그를 계승하겠다고 한 점이 눈에 띈다. 이는 이 대통령이 여러 번 강조했던 이른바 '겸손한 개혁'과도 맥락상 닿아 있다.이 대통령은 이날 "돌이켜보면 대통령님께서 추진하셨던 개혁 중 어느 하나도 쉬운 것은 없었다"며 "'거산(巨山 : 김 전 대통령의 호)'이라는 튼튼한 반석이 있었기에 저를 비롯한 후배들은 국민의 더 나은 삶을 위한 변화를 차곡차곡 쌓아 올릴 수 있었다"고 강조했다.구체적으론 "대통령님께서는 금융실명제를 단행하며 어둠 속 숨은 돈이 불의를 키우던 낡은 시대를 끝내셨다"며 "국민주권정부는 대통령님의 뜻을 이어 주가조작과 시세조종 세력을 엄단하고 부당이득을 철저히 환수하며 시장질서를 흔드는 행위를 뿌리 뽑겠다. 자본시장과 민생경제에 있어 '비정상의 정상화'를 반드시 이뤄낼 것"이라고 했다.또 "대통령님께서는 지역주민들이 자신들의 공복을 직접 뽑는 민선 지방자치 시대를 여셨다. 저 역시 그 제도가 길러낸 단체장 출신"이라며 "대통령님의 뜻을 따라 주민들의 주권을 강화하는 한편, 전국 각 지역이 국가 발전의 주역으로 거듭날 수 있도록 지역의 잠재력과 경쟁력을 키워나가겠다"고 했다.김 전 대통령의 해양수산부 신설도 계승 과제로 꼽았다. 이에 대해 이 대통령은 "대통령님께서 바라보셨던 대한민국의 바다가 이제 세계를 향해 더욱 활짝 열리고 있다"며 "정부는 우리의 바다를 대한민국의 신성장 동력으로 완성하여 해양강국 대한민국 시대를 꽃피울 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 끝으로 "오직 국민을 믿고 거침없이 나아가셨던 대통령님의 발자취를 따르겠다"라며 "어떠한 난관 앞에서도 국민의 더 나은 삶이라는 하나의 이정표를 향해 흔들림 없이 뚜벅뚜벅 걸어가겠다"고 밝혔다.