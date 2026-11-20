큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되고 있다. 이날 국민의힘은 법안 처리에 반발해 표결에 불참했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 국회 본회의장을 찾은 전국민족민주유가족협의회(유가협) 장남수 회장(고 장현구 열사 아버지)과 회원들이 기쁨을 나누며 환호하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 국회 본회의장을 찾은 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들이 기쁨을 나누며 환호하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 국회 본회의장을 찾은 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들이 기쁨을 나누며 환호하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 국회 본회의장을 찾은 전국민족민주유가족협의회(유가협) 장남수 회장(고 장현구 열사 아버지)과 회원들이 기쁨을 나눈 뒤 자리를 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 우원식 전 국회의장이 본회의장을 찾은 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들과 인사를 나누며 법안 통과를 축하해 주고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 한창민 사회민주당 의원이 본회의장을 찾은 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들과 인사를 나누며 법안 통과를 축하해 주고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들과 정춘생 조국혁신당 의원, 한창민 사회민주당 의원, 용혜인 기본소득당 의원이 함께 기쁨을 나누며 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들과 권오을 국가보훈부 장관이 기쁨을 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 민주유공자 예우에 관한 법률안(민주유공자법)이 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결되자, 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들과 민병덕 더불어민주당 의원, 조국혁신당 차규근, 정춘생 의원, 윤종오 진보당 의원, 용혜인 기본소득당 의원, 한창민 사회민주당 의원, 권오을 국가보훈부 장관이 함께 기쁨을 나누며 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

민주화운동 과정에서 희생된 사람들을 국가가 공식적으로 예우하기 위한 민주유공자법이 최초 발의된 지 26년 만에 국회를 통과했다. 국민의힘은 민주유공자 선정 기준이 모호하고 이른바 '운동권 특혜'로 이어질 수 있다며 강하게 반발했지만, 법안은 여당 주도로 본회의 문턱을 넘었다.국회는 20일 오후 본회의에서 '민주유공자 예우에 관한 법률 제정안'을 재석 의원 178명 전원 찬성으로 가결했다. 국민의힘 의원들은 표결에 불참했다.이날 회의를 주재한 조정식 국회의장은 법안 가결을 선포한 뒤 표결 과정을 참관한 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들과 시민사회 추진위원회 관계자들에게 위로의 말을 전했다.조 의장은 "유가족 여러분께서 오랜 시간 동안 간절한 마음으로 추운 날에도 국회 앞을 지켜오셨다"며 "오늘의 결정이 그 긴 세월에 작은 위로가 되기를 바란다"고 말했다.민주유공자법은 민주화운동과 부마민주항쟁 과정에서 사망하거나 행방불명된 사람, 부상으로 장해등급을 받은 사람 가운데 일정한 요건을 충족한 이들을 민주유공자로 인정하고 국가가 예우하도록 하는 내용을 담고 있다.이번 법안은 국민의힘의 강한 반발 속에 국회 문턱을 넘었다. 국민의힘은 전날인 19일 법안이 본회의에 상정되자 '운동권 특혜법'이라고 비판하며 필리버스터(무제한 토론)에 돌입했다. 이후 필리버스터가 종료되고 진행된 표결에도 참여하지 않았다.국민의힘은 민주유공자 인정 기준이 지나치게 모호해 사회적 논란이 있는 사건의 관련자까지 국가유공자에 준하는 예우를 받을 수 있다고 주장했다. 의료·양로·요양 지원 등이 과거 운동권 인사들에 대한 특혜로 이어질 수 있다는 것이다.국회 정무위원회 소속 국민의힘 의원들도 민주유공자 선정 기준이 불명확해 보훈제도의 공정성과 신뢰를 훼손할 수 있다고 비판했다. 특히 국가보안법 위반자까지 민주유공자로 인정받을 가능성과 유공자 자녀에 대한 대학입학 특별전형 혜택 등을 문제 삼았다.그러나 이번 법안에는 교육지원 규정이 포함되지 않아 민주유공자 자녀는 국가보훈대상자 대학입학 특별전형 대상에 해당하지 않는다. 현행 대학입학전형 관련 규정은 보훈 관계 법령에 따른 교육지원 대상자에게 특별전형 자격을 부여하고 있기 때문이다.국가보안법 위반 전력이 있는 사람의 민주유공자 인정 가능성도 쟁점이다. 국민의힘은 국가보안법 위반으로 실형을 선고받았더라도 일정한 요건을 충족하면 민주유공자로 인정될 수 있다는 점을 문제 삼고 있다.민주화운동 과정에서 국가보안법 위반 혐의로 처벌받은 사례가 있다는 점에서, 어떤 경우를 민주화운동에 따른 희생으로 인정할 것인지가 향후 제도 시행 과정에서 중요한 쟁점이 될 전망이다.민주유공자법 제정은 오랜 기간 국가적 예우의 사각지대에 놓여 있던 민주화운동 희생자들을 보훈제도 안으로 받아들인다는 의미가 있다.민주유공자법은 2000년 16대 국회에서 처음 발의됐지만 여야 간 이견으로 번번이 입법에 실패했다. 2024년 5월에는 국회 본회의를 통과했으나 당시 윤석열 대통령이 재의요구권을 행사하면서 국회 임기 만료로 폐기됐다.당시 정부는 민주유공자 결정 기준이 구체적이지 않아 사회적 논란이 있는 사건의 관련자까지 등록될 수 있다는 점 등을 재의요구 사유로 제시했다.이번에 통과된 법안은 2024년 6월 전재수 의원이 대표 발의한 것으로, 지난해 9월 신속처리안건으로 지정된 뒤 올해 3월 국회 법제사법위원회를 통과했다.법안에 따르면 민주유공자 인정 대상은 '민주화운동 관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률' 또는 '부마민주항쟁 관련자의 명예회복 및 보상 등에 관한 법률'에 따른 사망자와 행방불명자, 장해등급을 받은 부상자 가운데 자유민주적 기본질서 확립에 기여한 희생이나 공헌이 명백히 인정되고 사회적 공감대가 형성된 사람이다.민주유공자로 인정되면 본인과 유가족은 법에서 정한 요건에 따라 의료·양로·요양 지원과 재가복지서비스 등을 받을 수 있다. 국가와 지방자치단체가 민주화운동 관련 기념·추모사업을 추진할 수 있는 법적 근거도 마련된다.다만 민주화운동 관련 법률에 따라 보상받은 사람이 모두 자동으로 민주유공자가 되는 것은 아니다. 신청과 사실관계 확인, 심사 등을 거쳐 최종 등록 여부가 결정된다.장남수 유가협 회장은 법안 통과 직후 국회 본청 앞에서 열린 기자회견에서 민주유공자법 통과에 대해 "역사적인 날"이라고 의미를 부여했다. 장 회장은 "이 법을 만들기 위해 참 오랫동안 노력했다"며 민주화운동 과정에서 독재정권에 맞서 싸우다 숨지거나 다친 사람들이 오랫동안 정당한 평가를 받지 못했다고 밝혔다.그는 "몇 십 년 동안 추모제를 하면서 '빨갱이 추모제를 한다'는 말을 들었다"며 "그런데 드디어 오늘 이분들이 국가유공자가 됐다"고 강조했다. 이어 "이분들이 대한민국 민주주의를 현재 이 자리까지 올려놓았다"며 "이제 제자리를 찾게 될 것"이라고 말했다.장 회장은 이번 법안이 사망자와 부상자 중심으로 제정된 데 대해서는 아쉬움도 나타냈다. 그는 민주화운동 과정에서 투옥되거나 해직되는 등 피해를 입은 사람들도 있다면서 "앞으로는 민주주의를 여기까지 오게 한 모든 분들이 개정을 통해 대우받아야 한다"고 밝혔다.기자회견에 참석한 권오을 국가보훈부 장관도 법안 통과를 위해 오랫동안 천막농성을 이어온 유가족들에게 "그간 정말 고생 많으셨다"며 "법안 통과까지 너무 늦었다. 진심으로 송구하다"고 밝혔다.권 장관은 국민의힘이 제기한 특혜 논란에 대해서도 직접 해명했다. 그는 "민주유공자법 제정안에는 대입 특별전형 혜택 등 일체의 교육지원은 포함되어 있지 않다"고 강조했다. 민주유공자 선정 기준이 모호하다는 지적에 대해서는 조속히 하위 법령을 마련해 엄정한 심사가 이뤄지도록 하겠다고 밝혔다.특히 국가보안법 위반자의 민주유공자 등록 문제와 관련해 "국가보안법 위반자는 민주유공자로 등록할 수 없는 것이 원칙"이라면서도 "과거 민주화운동 과정에서 억울하게 피해를 입은 사례가 있을 수 있기 때문에 보훈심사위원회의 공정한 심의를 통해 등록 여부를 결정하도록 하겠다"고 설명했다.보훈부는 법안 통과에 따른 후속 조치에도 착수할 계획이다. 우선 이천 민주화운동기념공원과 광주 5.18구묘역, 남양주 마석모란공원 민주화열사묘역 등을 국가관리묘역으로 지정하는 방안을 검토하기로 했다. 또 전국민족민주유가족협의회 등 관련 단체들과 협의해 공법단체 설립을 추진하고, 민주화운동 기념시설의 지정과 관리를 위한 법적 근거도 마련할 방침이다.보훈부에 따르면 지난해 말 기준 민주유공자 등록 심사 대상이 될 수 있는 사람은 모두 635명이다. 사망·행방불명자가 137명, 장해등급을 받은 부상자가 498명이다.법안은 정부 이송과 국무회의 의결, 공포를 거쳐 공포 6개월 뒤인 내년 6월께 시행될 예정이다. 보훈부는 시행 전까지 하위 법령을 마련하고 민주유공자 등록과 심사 절차를 준비할 계획이다.권 장관은 "오늘 우리가 누리는 1987년 헌정체제와 대통령 직선제, 사상·언론·출판의 자유는 모두 민주유공자분들 덕분"이라며 민주화운동 희생자들에 대한 국가적 예우의 필요성을 강조했다.