은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.



큰사진보기 ▲과테말라 마야마을에서.10년짜리 기숙학교에서 젊은 스승들에게 배우는 세계 시민 수업 ⓒ 이안수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲함께 김밥만들기.세대를 넘어 맺는 우정을 통해서 우리 부부가 얻는 모험과 용기를 생각하면, 여행이라는 세계 시민 학교의 수업료는 너무나 저렴해서 우리가 장학금을 받으며 공부하고 있는 기분이 든다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"수업 기간은 10년으로 정했고, 졸업할 때까지는 절대 원래의 집으로 돌아갈 수 없는 아주 엄격한 규율의 기숙학교에 입학했다고 생각한다. 한국은 학교 밖 세상이고, 우리는 졸업할 때까지 그곳으로 돌아갈 수 없다."

"그게 바로 미래의 내 꿈이야."

"만나서 정말 정말 반가워요!! 세상 곳곳에서 온 열정적인 사람들을 만나는 게 제가 인생에서 가장 사랑하는 일이에요."

큰사진보기 ▲셀라에서의 언어교환모임.더 넓은 세상을 보고 싶어 하는 마음, 익숙함을 벗어나 성장하고 싶어 하는 마음, 자신의 삶을 조금 더 자유롭고 창의적으로 살고 싶어 하는 마음. 우리는 그런 젊은이들을 통해, 세상 어디에도 생각보다 높은 벽은 없다는 사실을 배운다. ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

나는 종종 나이를 잊는다.한국 밖에서도 새로운 사람들을 만날 때면 한국식 예절을 먼저 떠올린다. 처음 만난 이가 나보다 한참 연상으로 보이면 자연스럽게 존대의 태도를 갖게 된다. 몸가짐도 조심스러워진다. 내 눈에는 그들이 형님뻘이거나 삼촌뻘로 보이기 때문이다.그런데 두세 번 만나 이야기를 나누며 서로를 더 알게 되면, 그들 대부분이 나보다 오히려 어리다는 사실을 알고 놀란다.나는 나이 많은 사람들을 만나는 것을 좋아한다. 그들이 지나온 시간을 통해 체득한 경험, 세상을 헤쳐 나온 방식, 그리고 지금 이 순간을 살아가는 태도를 듣는 일은 흥미롭다.돌이켜 보면 나는 나이에 큰 의미를 두고 살아오지는 않았다. 여행을 시작한 이후에는 더욱 나이와 무관한 만남을 즐기고 있다. 그 시간이 길어지면서 사람을 만날 때 나이는 점점 중요하지 않은 정보가 되었다. 그것이 현재의 내 삶을 결정하지는 못하기 때문이다.길 위의 삶에 익숙해지면서 드는 생각은, 나이는 단지 퇴화한 꼬리뼈에 지나지 않는다는 것이다.사실 여행할 시간을 얻는 일은 누구에게나 쉽지 않다.한국을 떠난 이후 우리 부부가 만나는 사람들의 대부분은 20대와 30대의 젊은 여행자들이다. 그들은 나를 아버지뻘이나 아저씨로 대하지 않는다. 자신들의 문화 속에서 자연스럽게 친구로 받아들인다.특히 영어에는 한국어처럼 복잡한 높임말 체계가 없다는 사실이 참 다행스럽다. 나이를 먼저 확인하지 않아도 대화가 시작되고, 상대를 몇 살로 분류하지 않아도 우정이 가능해진다. 언어가 허물어 놓은 벽 덕분에 여행자는 더 쉽게 가까워진다.우리가 만나는 젊은이들은 저마다의 사정 속에서 어렵게 여행할 시간을 마련한 사람들이다. 고등학교를 갓 졸업하고 갭이어를 보내는 젊은이, 방학 동안 배낭여행을 떠나온 대학생, 대학 졸업 후 사회에 나가기 전 잠시 세상을 둘러보는 청년, 몇 년간 직장 생활에 매였던 코뚜레를 풀고 휴가를 얻은 직장인, 이직을 염두에 두고 퇴사한 뒤 새로운 삶을 준비하는 사람들까지.흔히 우리는 유럽이나 북미의 젊은이들에게 여행이 일상이라고 생각하지만, 그들 역시 시간을 마련하기 위해 적지 않은 대가를 치른다. 학업을 미루고, 돈을 모으고, 경력의 공백을 감수하며 길 위에 나선다. 말을 섞다 보면 누구나 여행이 여유 속에서 쉽게 만들어진 낭만적인 선택이 아니라, 용기가 필요한 결단이었음을 알게 된다.그렇게 어렵게 시간을 마련해 길 위에 선 사람들에게는 남다른 모험심과 용기가 있다. 자신의 삶을 남들과 다른 방식으로 설계하려는 창의성과 의지도 있다.우리 같은 시니어에게 여행은 나이라는 경계를 지우는 일이기도 하다. 나이보다 먼 곳에서 이런 젊은이들과 친구가 될 수 있다는 사실에 늘 감사한 마음이 든다. 그것이 우리 부부의 속마음이다.여행은 그저 한 사람이 다른 한 사람을 만나는 일이다. 길 위에서는 스무 살도, 일흔 살도 같은 여행자일 뿐이다.이런 젊은이들도 우리를 궁금해한다.우리는 은퇴자이고, 은퇴의 시간을 정원을 가꾸는 한가한 시간으로 보내기보다 살아보지 않은 다른 문화권의 학생으로 살고 싶어 한국을 떠나왔다고 하면 으레 또 다른 질문이 이어진다.그 질문에 나는 이렇게 설명하곤 한다.그들은 거의 예외 없이 같은 반응을 보인다.연락처를 주고받은 뒤에도 종종 메시지가 도착한다.표현은 조금씩 달라도 뜻은 비슷하다. 세계를 향한 호기심을 잃지 않은 사람을 만나서 기뻤다는 것, 삶을 조금 더 넓은 무대로 확장하려는 꿈에 공감한다는 것이다. 그런 메시지들을 여러 번 받고 나니 한 가지를 깨닫게 되었다.국적도 다르고, 언어도 다르고, 세대도 다르지만 사람들의 마음속 깊은 곳에 자리 잡은 욕망은 비슷하다는 사실이다.우리의 가치관과 스스로를 연결하는 세계의 젊은이들을 통해, 우리는 세상 어디에서든 사람 사이의 벽이 생각보다 높지 않다는 것을 점점 더 느끼게 된다.아내는 이런 젊은 여행자들의 배낭을 맡아주거나 호스텔의 부엌에서 음식을 만들어 함께 집밥을 나눈다. 이런 일에 비용이 든다면 그 비용은 우리가 세계시민학교 학생으로 지내는 동안 내는 수업료로 여긴다.우리는 젊은이들에게 인생을 가르치려 하지 않는다. 그들에게서 아직 우리가 살아보지 못한 삶을 배운다. 나이가 든다는 것은 배울 것이 줄어드는 일이 아니라, 배울 수 있는 사람이 많아지는 일 같다.그들에게서 배우는 모험심과 용기, 자신만의 길을 선택하는 결단력, 실패를 두려워하지 않는 태도를 생각하면 우리가 오히려 장학금을 받으며 공부하고 있는 기분이다.