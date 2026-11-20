사는이야기광주전라 26.11.20 11:32ㅣ최종 업데이트 26.11.20 11:32 [사진] 단풍나무에 핀 눈꽃... 겨울입니다 충남 공주시 정안휴게소에 눈꽃이 피었어요 김용자(jkyj0925) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요. 큰사진보기 ▲정안휴게소에거 한 컷 ⓒ 김용자 관련사진보기 큰사진보기 ▲정안휴게소에서 ⓒ 김용자 관련사진보기 #눈#정안#휴게소 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김용자 (jkyj0925) 내방 아이콘구독하기 여수 바다를 품고 살다가 먼바다로 새롭게 항해하고자 합니다 고래가 보고 싶습니다 이 기자의 최신기사가을 절정 맞은 순천 선암사 갤러리 오마이포토 "대법원에 경고! 내란가담자 중형 선고하라!" 1/7 이전 다음 이전 다음 전태일 열사 56주기 "모든 노동자에게 근로기준법 적용" 해명 나선 최민희 의원 국회 사진기자들, '하이에나 떼들' 최민희 모욕죄로 고소 국회 앞서 치켜 든 '꼼수파병' 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.