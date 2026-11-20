큰사진보기 ▲아세안 관련 정상회의 참석 차 필리핀 마닐라를 방문 중인 이재명 대통령이 17일 현지에서 '대학수학능력시험 비상 점검회의'를 화상으로 주재하고 있다. 2026.11.17 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 20일 발표된 한국갤럽 11월 3주차 조사에서 전 주 조사 대비 1%p 오른 40%로 나타났다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전 주 조사 대비 1%p 내린 49%로 조사됐다. 10%는 의견을 유보했다.한국갤럽이 지난 17~19일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 9873명, 응답률 10.1%)에게 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).한국갤럽 기준 6주째 이 대통령 국정수행 긍정평가는 40% 전후, 부정평가는 50% 전후로 횡보 중이다.다만 긍·부정평가 사유 순위에는 변동이 있었다. 긍정평가 사유에서 '외교'(24%) 언급이 전 주 조사 대비 5%p 늘면서 1순위로, '경제·민생'(12%) 언급은 전 주 조사 대비 7%p 하락하면서 2순위로 내려왔다.부정평가 사유 1순위는 한국갤럽 기준 넉 달 만에 바뀌었다. '부동산 정책'(12%) 언급이 전 주 조사 대비 5%p 줄면서 3순위로, '경제·민생' 언급이 전 주 조사 대비 3% 늘면서 1순위가 됐다. 코스피가 장중 5000선을 오가는 등 주식시장 하락이 두드러지고 거시 경제 지표 호조와 다르게 개인 체감 경기는 냉각된 상황 때문 등으로 보인다.2순위는 '도덕성 문제·본인 재판 회피'(13%)였다. 또 소수응답으로 '교육 정책·수능 대응'(2%)이 처음 언급됐다.지역별로는 서울(4%p↓, 38%→34%, 부정평가 56%), 대구·경북(5%p↑, 28%→33%, 부정평가 60%)과 부산/울산/경남(1%p↓, 36%→35%, 부정평가 55%)의 긍정평가가 30%대로 조사됐다.인천·경기(2%p↑, 42%→44%, 부정평가 46%)와 대전·세종·충청(11%p↑, 33%→44%, 부정평가 47%)의 긍정평가는 40%대, 전남광주·전북(10%p↓, 65%→55%, 부정평가 29%)의 긍정평가는 50%대로 집계됐다.연령별로는 40대(6%p↑, 45%→51%, 부정평가 39%)와 50대(2%p↓, 58%→56%, 부정평가 38%)의 긍정평가가 과반으로 나타났다.18·19세 포함 20대(3%p↓, 24%→21%, 부정평가 62%)의 긍정평가는 20%대, 30대(10%p↑, 23%→33%, 부정평가 55%), 60대(7%p↓, 43%→36%, 부정평가 56%)와 70대 이상(1%p↑, 37%→38%, 부정평가 51%)의 긍정평가는 30%대였다.지지정당별로 보면, 더불어민주당 지지층(n=363)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 3%p 오른 77%(부정평가 16%), 국민의힘 지지층(n=280)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 2%p 오른 7%(부정평가 87%)로 집계됐다. 무당층(n=283)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 2%p 오른 26%(부정평가 55%)였다.이념성향별로는 보수층(n=288)의 긍정평가가 전 주 조사 대비 1%p 내린 16%(부정평가 79%), 진보층(n=250)의 긍정평가가 1%p 오른 66%(부정평가 25%)로 조사됐다. 중도층(n=318)의 긍정평가는 전주 조사 대비 8%p 오른 46%(부정평가 44%)로 나타났다.정당 지지도 조사에서는 민주당 지지도가 전 주 조사 대비 3%p 내린 36%로 나타났다. 국민의힘 지지도는 전 주 조사 대비 2%p 오른 28%였다.그 외에는 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당과 이외 정당/단체 각각 1%였다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 28%로 조사됐다.한국갤럽은 이번 조사에서 내후년 4월 치러지는 총선 결과 기대 의향도 물었다. "현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 정부 지원론과 "현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 견제론 중 어느 쪽에 더 동의하는지를 물었다.그 결과, '여당 다수 당선'을 의미하는 정부 지원론을 택한 의견은 37%, '야당 다수 당선'을 의미하는 견제론을 택한 의견은 47%로 조사됐다. 같은 질문을 했던 한국갤럽 지난 10월 3주 차 조사와 비교하면, 정부 지원론은 3%p 늘고 견제론은 변화가 없다.한국갤럽은 "여기서 '여당'은 더불어민주당을 뜻하지만 '야당'은 제1야당인 국민의힘 외 현 여권(정부·여당)에 대척하는 여타 세력을 아우르는 것으로 봐야 한다"고 설명했다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.