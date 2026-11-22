큰사진보기 ▲이언주 MBC 뉴스룸국장 ⓒ MBC 관련사진보기

- 뉴스룸 국장으로 지명된 후 한 달이 지났어요.

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- 왜요?

- 왜 달라져야 한다고 생각했나요? MBC의 신뢰도가 높잖아요.

- 국장이 된 후 어떤 부분에 주안점을 뒀나요.

- 10월 1일 뉴스룸 국장 후보자 정책 설명회에서 "저널리즘의 기본으로 돌아가겠다. 특정 정파를 위한 뉴스라는 오해에서 벗어나겠다"고 했잖아요.

큰사진보기 ▲이언주 MBC 뉴스룸 국장 ⓒ 이언주 제공 관련사진보기

- 무엇을 가장 중요하게 생각하고 바꾸려 하셨나요.

- 출입처가 자주 바뀌면 전문성이 떨어지지 않나요?

- 국장 되기 전후로 MBC 뉴스가 어떻게 달라졌나요?

- 유튜브 등 등장으로 인해 시사 양극화가 심해요. 대다수가 듣고 싶은 것만 듣고 보고 싶은 것만 보는 경향이 강해지면서, 확증편향이 심해졌다는 지적도 나와요. 이럴 때 특히 공영방송이 중심을 잡아줘야 할 것 같아요.

- 레거시 미디어의 영향력 약화와 유튜브 등 뉴미디어의 공세 속에서 MBC 뉴스룸만의 차별화 전략이 있다면요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

MBC <뉴스외전> 앵커였던 이언주 기자가 신임 뉴스룸 국장으로 임명됐다. 1996년 기자로 MBC에 입사한 이 국장은 정치부·사회부·경제부를 거쳐 뉴욕 특파원과 <뉴스외전> 앵커 등을 지냈다.이언주 국장은 지상파 첫 여성 뉴스룸 국장으로, 지명 소식이 알려졌을 때부터 큰 화제를 모았다. 뉴스룸 국장 취임 한 달을 어떻게 보냈는지 들어보고자 지난 17일 서울 상암 MBC 사옥 뉴스룸 국장실에서 이 국장을 만났다.다음은 이 국장과 나눈 일문일답."'한 달밖에 안 됐어?' 하는 생각이 들어요. 시간을 어떻게 보냈는지 모르겠을 만큼 빨리 지나갔습니다. 제가 <뉴스데스크> 편집팀장도 했고 앵커도 했기 때문에, 누구보다 뉴스에 대해 고민을 많이 한 사람이라 '뉴스룸 국장 하면 되지' 싶었어요. 그런데 이 자리에 와 보니 또 다른 고민이 생기더라고요. '이 뉴스 방향성 괜찮나', 우리 뉴스 색깔을 내는 데 이게 괜찮은가, 고민이 계속 쌓입니다. 그동안 했던 고민 말고도 또 다른 생각이 많아져서 몸도 마음도 굉장히 바쁘게 지나왔고, 한 달이 6개월쯤 된 것 같은 느낌이에요.제가 앵커를 세 번 했어요. 어릴 때 아침 뉴스, 10년 차 좀 넘었을 때 이브닝 뉴스, 그리고 이번에는 앵커를 하기에 연조가 꽤 높은 때였어요. 계엄, 탄핵, 내란 시기를 거치며 어느 때보다 뉴스가 많았고 특보도 많이 해서 굉장히 보람 있는 자리였습니다. 애정도 있었고요. 하지만 뉴스룸 국장은 또 다른 얘기잖아요.솔직히 제안을 받을 거라고는 생각 못 했어요. 보도본부장이 저와 동기라서, 보통 후배들에게 제안이 가니까 앵커를 계속하거나 다른 자리로 갈 줄 알았거든요. 그런데 (회사에서) 제안을 하더라고요. 그때 바로 (하겠다고) 대답하지 못했어요.""생각해 본 적 없던 자리였고, 잘할 수 있을까 하는 고민이 들었어요. 선배들이 이 자리에서 어떻게 하는지 봤기에 뉴스룸 국장이 굉장히 무거운 자리라는 걸 알고 있었거든요. 하루만 고민해도 되겠냐고 물었더니 본부장이 그러라고 해서, 다음 날 하겠다고 얘기했습니다.보도본부장이 자기와 같이 새로운 뉴스를 해 보자고 했거든요. 뉴스의 방향성을 구체적으로 얘기하지는 않았지만, MBC 뉴스가 달라져야 한다는 생각은 저도 앵커를 하면서 하고 있었어요. 본부장도 비슷한 생각이라서 제안하지 않았을까 싶었습니다.""뉴스룸 국장이 되고 나서 가장 많이 받은 질문이 'MBC 뉴스 신뢰도가 높지 않냐, 그런데 불신도도 높지 않냐'였어요. 계엄, 탄핵을 거치면서 MBC가 기여한 바가 굉장히 크죠. 민주주의를 지키는 데 MBC 뉴스가 큰 역할을 했고 국민들도 많이 지지해 주셨고, 저희도 그 힘을 받아 뉴스를 했습니다. 그런데 그 과정에서, 밖에서는 'MBC가 한쪽 편에 서 있는 거 아니냐'는 오해 섞인 목소리가 있었고 내부에서도 그런 목소리가 있었어요. 안팎에서 달라져야 한다는 요청이 있는 거라고 생각했고, 그런 비판이 왜 나오는지 짚어 볼 부분이 있다고 봤습니다.또 그 시기에는 정치 뉴스에 대한 수요와 기대가 굉장히 컸는데, 새 정부가 들어서면서 시청자의 관심도가 달라졌잖아요. 그렇다면 시청자의 관심이 뭔지 다시 찾아보고, 공감할 수 있는 뉴스가 돼야 하지 않나 하는 고민이 있었어요.""일단 팀으로 일하는 분위기를 만들어야 한다고 생각했어요. 센터장이든 팀장이든 전부 혼자 하는 일이 아니잖아요. 뉴스는 서로 합을 맞춰 같이 하는 공동 작업이니까요. 그래서 팀장 인사를 통해 일하는 조직으로 만들고, 그들과 함께 뉴스의 방향을 만들어 가야지 나 혼자 한다고 생각하면 안 되겠다 싶었습니다.지금 팀장들이 굉장히 잘해 주고 있어요. 어릴 때 봤던 국장은 뭔가 혼자 하는 것 같았는데, 제가 국장이 돼 보니 같이 하는 쪽이에요. 모든 일에 내가 앞장선다, 내가 책임진다, 그렇지만 함께한다고 얘기했습니다. 오히려 국장이 되고 나서 함께하는 뉴스에 대한 생각을 더 많이 하게 된 것 같아요.""이 공약은 제가 먼저 이렇게 해야지 하고 생각했던 게 아니라, 후배들이 궁금해하는 걸 제가 추리는 과정에서 나온 답변이라고 보시는 게 더 맞을 것 같아요. 앵커를 하다 보니 후배 기자들과 방송에서 만날 기회는 많았지만, 뉴스 얘기만 했지 뉴스룸 안에서 어떤 생각을 하는지 얘기해 볼 기회는 없었어요.지명되고 나서 아시안게임 때문에 2주 동안 뉴스가 결방돼, 뉴스룸에서 사람들과 얘기할 시간이 생겼습니다. 그때 '후배들이 뭐 때문에 답답해하지', '얘들은 무슨 생각을 하지' 하고 많이 물어봤어요. 그래서 신뢰도는 높지만 불신도 얘기가 계속 나오니 여기에 답해 줘야겠다, 또 뉴스룸에 인사가 2년 이상 거의 없었다는 얘기가 나온 거예요.""정책 설명회 발표 때 다들 뉴스 방향부터 얘기할 거라고 생각했는데, 저는 인사 적체 해소부터 얘기했어요. 거꾸로 된 거 아니냐고 하는 분들도 있었지만, 일하는 분위기를 만들어야 열심히 일할 수 있고 조직 분위기를 바꾸는 게 중요하다고 생각했습니다. 뉴스에 대해서는 MBC 기자라면 어느 정도 공감하는 게 있는데, 일단 회사에 출근하고 싶고 일하고 싶은 마음이 들어야 하잖아요. 그래서 평기자들이 다양한 부서에서 일해 보는 게 필요하다고 생각했어요.""6개월이나 1년도 안 돼서 바꾼다는 뜻은 아니에요. 지금 후배들이 2년 이상 사회부만, 정치부만, 경제팀만 계속하고 있는 상황이었어요. 출입처마다 선호가 갈려서, 주목받는 출입처에 있는 사람은 능력과 상관없이 더 높게 평가받고, 고생하는 곳에서 리포트를 덜 하게 되면 낮게 평가받기도 하잖아요.그래서 10년 차 미만은 기회를 균등하게 줘서 출입처 때문에 평가가 달라지는 일이 없어야 한다고 생각했어요. 누구만 고생하는 사회부에 2년 반을 있어서 제대로 평가를 못 받는다면 공정하지 않잖아요. 순환하며 가 봐야 내가 정치부, 경제부, 사회부 중 어디에 맞는지 본인이 평가해 볼 기회도 생기고요.회사에는 예비 전문기자 제도, 전문기자 제도도 있어서 '나는 환경 전문기자가 돼 보겠다'고 할 수도 있는데, 한 번도 가 보지 못하면 그런 기회가 없어질 수도 있어요. 그래서 10년 차 미만은 다양한 경험을 하게 하고, 차장·팀장급이 되면 더 전문적으로 할 수 있게 길을 열어 줘야 한다고 생각해 이번에 평기자 인사를 조금 크게 했습니다.""제가 평가해도 될 부분인지는 모르겠지만, 저희는 달라지게 하고 있죠. 정책 설명회에서도 저널리즘의 기본으로 돌아가겠다는 얘기를 많이 했어요. 우리 입장에서는 그렇지 않더라도, 밖에서 MBC가 어느 한편에 서 있다는 얘기를 자꾸 듣는다면 돌아볼 부분이 반드시 있다고 생각합니다. 정책 설명회 때 후배들도 불신도와 주의 주장을 담은 리포트에 대한 외부 지적을 어떻게 보느냐고 꽤 물었어요.제가 답으로 제시한 건 너무 기본적인 원론이지만, 저널리즘의 기본으로 돌아가야 한다는 거였어요. 팩트를 촘촘히 쌓아 맥락을 분석하고 설명하는 심층 리포트를 해야 시청자의 공감을 얻지, 팩트 없이 주의 주장만 하면 억지 쓴다, 어느 편에 섰다는 오해를 받는다는 거죠. 후배들도 많이 공감하는 것 같아요.편집회의 때 늘 하는 얘기는 '왜'라는 질문을 하라는 거예요. 시청자가 뭘 궁금해하는지, 이 싱크를 왜 쓰는지 고민한 다음 기사를 써야 공감할 수 있다고 하는데, 다들 공감하고 조금씩 바꿔 가고 있다고 생각합니다.""그래서 팩트 체크가 굉장히 중요하다고 생각해요. 유튜브에서는 온갖 얘기가 다 나오지만, 우리는 공영방송이라 팩트 체크 기능이 특히 중요합니다. 팩트이슈팀의 '알고 보니' 코너를 특정 팀에서만 하지 말고 모든 부서가 한다고 생각하고 하라고 했고, 이미 그렇게 시작하고 있어요. 사실이다 아니다를 가리는 데서 나아가, 분석의 틀이 맞는지 보는 프레임 체크까지 확장해야 한다고 생각합니다. '심층' 코너와 디지털의 '분석 이 뉴스'에서도 팩트 체크에 충실한 기사를 다루고 있고요.내년부터는 부문별로 팩트 체크 총괄 데스크를 두기로 했어요. 겸임이지만 뉴스룸은 박재훈 취재센터장, 디지털 뉴스룸은 디지털뉴스전략센터장, 뉴스 영상은 뉴스 MPS 팀장이 맡습니다. 이렇게 체계적으로 강화해, 확인되지 않은 보도가 많은 유튜브와 달리 공영방송이 할 수 있는 뉴스를 하겠습니다.""사회적 의제를 다루는 공론장의 역할을 하겠다고 생각하고 있어요. 조금 더 어젠다를 끌고 가 보자는 생각입니다. 올해는 이런 방향으로 가겠다, 이 의제만큼은 고민해 보겠다고 시청자와 약속하는 측면도 있고요.그래서 2027년에 7대 기획을 준비했어요. 보도본부장, 국장들, 센터장들과 고민해 자산 양극화로 끊어지는 사다리, 무너지는 공론장, 흔들리는 민주주의, 일상화된 분쟁, 파괴되는 평화, 불안한 미래 AI 한계 사회, 대한민국 공동체를 지키는 의인들 등으로 틀을 잡았습니다. 순서는 내년에 더 고민하며 발전시킬 거예요.후배들에게도 '현장에 가라', '질문을 던져라', '비판을 넘어 대안까지 제시하라'고 계속 얘기합니다. 너무 당연한 얘기인데 현실에서는 잘 되지 않고 있죠. 내년에는 이런 의제를 함께 고민하고 대안을 찾는 MBC가 되어, '유튜브에서 하지 않는 공영방송이 왜 필요하냐, 지상파 뉴스가 왜 필요하냐'는 질문에 답을 주겠습니다."