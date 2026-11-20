큰사진보기 ▲양평군청 청사 전경 ⓒ 양평군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

경기 양평군은 8564억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성해 지난 16일 군의회에 제출했다고 20일 밝혔다. 내년도 예산안은 올해 본예산보다 727억 원(7.8%) 감소한 규모다.회계별로는 일반회계가 637억 9500만 원(8.1%), 공기업특별회계가 194억9800만 원(18.9%) 각각 줄었고, 기타특별회계는 105억9000만원(30.0%) 늘었다.일반회계 세입 규모가 올해보다 줄어든 까닭은 국·도비 의존 재원 영향으로 분석됐다. 먼저, 경기도비보조금이 347억 원으로 296억 원(45.5%)이 감소했고, 조정교부금도 756억 원을 편성해 337억 원(30.8%)이 줄었다. 도비보조금은 경기도가 특정 사업을 수행하도록 시·군에 사업비를 교부하는 방식이고, 조정교부금은 시·군 사이 재정 격차를 완화하기 위해 운영하는 재정조정제도다.이밖에 보전재원도 158억 원으로 67억 원(28.8%)이 감소했다.지방교부세는 2287억 원으로 올해와 같은 수준이며, 세외수입은 339억 원이 편성돼 올해보다 8억 원(2.5%) 늘었다. 국고보조금도 2348억 원으로 5억 7000만 원(0.2%) 증가했다.군은 국·도비 부족분에 대해서는 내년 제1회 추가경정예산안에 편성하는 방안을 검토하고 있다. 사용 용도가 지정되고 소요경비 전액이 교부된 경비, 재해 구호·복구와 관련해 교부된 경비는 의회 예산 승인 전에 자치단체장이 집행한 뒤 추경 예산안에 계상해 의회 승인 절차를 거칠 수 있다.군 관계자는 "새해 예산안은 재정건전성을 확보하면서 가용 재원을 잘 활용할 수 있게 고민하고 편성했다"며 "안전, 관광 분야와 청년 미래세대에 중점을 둬 군민 불편 해소와 미래 성장동력 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.군이 제출한 2027년도 예산안은 오는 12월 1일 개회하는 양평군의회 제320회 2차 정례회 시정연설을 시작으로 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 22일 확정될 예정이다.