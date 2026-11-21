큰사진보기 ▲경부고속도로 종점인 서울 양재IC와 서울(양재) 만남의광장. 저 멀리 성남시와 경계인 달래내고개가 아득하게 보인다. ⓒ 서울연구데이터서비스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경부고속도로 서울~수원간 기공식(1968.02.01)의 모습. 뭔지 경직되어 보인다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲반포IC의 1981년 7월 10일 모습. 재건축 되어 하늘을 찌를 듯 높은 아파트 자리에 낮은 '반포 주공 3단지'가 올망졸망하다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울에서 수원까지 공구의 분할 및 시공사를 표시한 도면. 서울시와 군부대, 현대건설이 맡아 시공한 공구별 길이가 자세하다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 '반포 주공 3단지' 옆으로 지나는 지금의 '경부간선도로'의 모습. 옛 경부고속도로 서울 구간이었다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲전구간 개통 7년 후인 1977년 10월 양재IC의 모습. 멀리 남산이 보이는 것으로 미루어 도로 오른쪽이 '양재 시민의 숲' 자리다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲한남대교 남단을 지나 잠원동을 통과하는 경부간선도로(옛 경부고속도로)의 현재. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲1970년 개통 당시 경부고속도로의 시점이었던 한남대교 남단의 2020년 모습. ⓒ 서울연구데이터서비스 관련사진보기

우리나라 최초는 아니다. 그럼에도 가장 비중 있게 취급받는 고속도로다. 사회간접자본이다. 우리 삶을 풍부하게 만들었고, 수명이 다할 때까지 그러리라는 사실에는 변함이 없다. 그러나 무척 즉흥적으로 탄생하였고, 위기 모면용이었으며, 심지어 선거용으로 사용하려 준공을 1년이나 앞당기기도 했다. 한반도 남쪽의 척추라 칭하는 경부고속도로다.애당초 시점이 한남대교 남단이고, 영동지구에 포함되어 도로가 닦였다는 사실을 기억하는 이 얼마일까. 첫 요금소가 서울(양재) 만남의 광장이었다는 걸 아는 이 또 얼마일까. 서울 시계 안에서 경부고속도로는 이제 일부분에 불과하다. 그러하니 기능은 변하지 않았어도, 도로 이름이나 폭, 길이, 상징성 등등이 바뀐 건 어쩌면 시대변화처럼 당연한 귀결인지 모른다.혹자는 이 고속도로가 순전히 어느 독재자의 구상이었다고 칭송하곤 한다. 공사 중에 그와 재벌 회장의 노고를 마치 신화처럼 떠받들기도 한다. 일정 부분 인정한다. 권력을 손에 쥔 자의 의지는 물론 해외에서 고속도로를 시공한 경험이 있는 재벌 건설사의 역할을 굳이 폄훼할 필요는 없다.그런데 '그게 전부'일까. 시기적으로 적확했느냐는 우문일 뿐이다. 사회간접자본은 시기를 막론하고 사회와 지역, 도시 간 발전을 추동하는 시설이기 때문이다. 얼마나 열악한 여건에서 무리한, 혹은 역량보다 벅찬 공사를 해냈느냐 하는 건 시대가 짊어진 책무다. 1968년이 아닌 1980년에 경부고속도로를 건설했다면 더 잘 해냈을까. 언제 건 누군가 만들어야만 하는 시설이었다는 점만 기억하자.고속도로는 '일반 도로보다 3배 많은 차량이 2배의 속도로 1/5의 사고율로 주행하는 자동차전용도로'로 정의할 수 있다. 기준은 엄격하다. 대표적으로 입체교차여야 하며, 인터체인지 외 진·출입이 금지되어야 한다.IBRD(국제부흥개발은행)는 우리나라의 고속도로 적정 공급 시기를 대체로 1980년으로 판단하고 있었다. 1967년 4월 장충단 공원 대통령 선거 유세에서 박정희가 공약함으로써 급부상한다. 서울~수원 간은 그해 11월부터 시공이 이뤄진다. 1968년 2월 1일이 공식 착공일이다. 이때 경인고속도로는 공사 중이었다.인당 국민소득 140달러에 전국 자동차는 5만8000여 대에 도로 포장률은 6% 수준이었다. 건설부와 건설업계를 제외한 중앙정부 부처들, 야당, 언론, 경제계마저 반대하고 나섰다.하지만 박정희가 누구던가. 총칼로 나라를 훔친 자가 아니던가. 공식 착공 4일 후인 1968년 2월 5일 331억 원의 예산확보 계획을 수립한다. 4월에 폭 22.4m에 길이 428km의 고속도로 노선을 확정한다.육군 장교들을 훈련 시켜 감독관으로 공병대와 함께 투입한다. 건설장비는 시공사 차관으로 수입한다는 방침을 세워 1969년 2월에 대강을 갖춘다. 울산 석유화학단지가 있어 원유를 정제하고 남은 아스콘 확보는 가능한 상황이었다.서울 구간은 영동1지구 개발 구역에 포함, 토지구획정리사업의 공공시설로 취급하여 공사를 강행한다. 달래내고개가 당시 시공 능력이나 장비 등으로 무척 난공사였다는 증언이 여럿이다.1968년 12월 21일 서울~수원 구간이 경인고속도로와 함께 개통된다. 대전까지는 1969년 12월 10일에, 1970년 전체구간이 개통된 7월 7일을 '도로의 날'로 지정한다. 무리하게 1년을 앞당긴 개통이다.고속도로 정의처럼, 국제 수준의 완벽한 시설을 애당초부터 만들 생각은 없었다. 우선 얼게라도 갖추고 보자는 원칙을 세웠고, 무엇보다 1971년 4월 27일에 치러질 7대 대통령선거를 염두에 두었다. 428km를 887일 만에 완성한다. 이틀에 1km씩 건설한 셈이다.공사 중 무려 77명의 안타까운 목숨을 잃는다. 공사비 429억 7300만 원으로 km당 1억 원이라는 경이적인 기록을 세운다. 착공 당시 "가난한 살림에 처음부터 선진국 수준으로 만들 수 있겠느냐?"며 수립한 '선개통 후보완' 원칙에 따른 것이다. 엉성해도 우선 만들고 보자는 철학이다. 이후 1990년대 말까지 보수비로 공사비의 3.55배인 1527억 원이 들었다는 얘기는 잘 알려지지 않았다.경부고속도로 때문에 생긴 말이 있다. 아침은 서울에서 점심은 부산에서 먹는다는 '일일생활권'이다. 이는 시공간을 획기적으로 단축했다는 다른 의미다.고속도로 없이 당시 자동차로 서울에서 부산을 간다면 얼마나 걸렸을까? 모름지기 하루 이상이었을 것이다. 경부고속도로를 이용하면 4시간 30분 남짓이다. 이는 국토 개발이라는 후속을 예비하고 있었다. 경부선 철도와는 또 다른 현상이다.이로써 1972년 시작된 '국토종합개발계획'이 가능하게 되었다. 아울러 고속도로 가까운 도시의 발전을 촉진하는 계기였고, 이는 급속한 산업화를 추동한 요인이었다. 그야말로 사회간접자본의 역할을 톡톡히 수행해낸 셈이다. 전자, 자동차, 중화학공업, 조선, 철강 등이 모두 경부고속도로 수혜를 입었다.그뿐이 아니다. 군사 권력과 친분이 깊거나, 쿠데타에 직간접으로 관여한 기업에 신종 사업이 허락되었다. 바로 '운수업'으로, 이들이 고속버스를 지역별로 나눠서 영업을 시작한다. 한진, 금호, 동부 등이다.'제3한강교'를 불렀던 여가수가 1977년 '뛰뛰빵빵'이라는 노래도 불렀다. 고속버스를 타고 고속도로를 바람처럼 달려, 부산에 이르러 연인을 만난다는 내용이다. 바람처럼 달려가는 고속버스에 비행기 승무원 버금가는 신종 직업이 탄생한다. 바로 '고속버스 안내양'이다. 대학 졸업에 뛰어난 외모의 이들은 잘 훈련된 서비스로, 당시 선망받는 직업군으로 떠올랐다.경제가 숨통을 틔워내자, 무엇보다 이동량이 획기적으로 증가했다. 버스터미널은 물론 기차역도 마찬가지였다. 이로써 몇 시간의 여행시간을 함께할 '주간지 문화'가 번성하기도 했다.하나의 사건이나 사물의 변화에는 반드시 명암이 얽히기 마련이다. 사회간접자본인 고속도로를 누가 반대하겠는가. 단지 시기와 방법, 노선, 기회비용에 있어 좀 더 정밀하고 쓸모없는 낭비를 줄이자는 논의 이상이 아니었을 것이다.당시 순박한 농촌에선 고속도로가 지나가는 땅을 거의 헐값으로 자진해서 내놓는 경우가 허다했다. 그러나 고속도로 설치 후 변화하는 국토 공간은 이들 순박한 농민들의 뒤통수를 세차게 가격한 격이었다.싸도 그토록 쌀 수가 없는 저곡가정책에 황폐화한 농촌의 희생을 딛고, 산업화의 길을 열어젖혔기 때문이다. 거기에 강남 복부인 등 부동산투기가 극성을 부렸다. 나라가 투기에 나서기도 했다. 온 국민이 들썩거렸다. 이후 인심은 예전 같지 않게 사나워졌다. 상대적인 박탈감 때문이다.민심의 변화에 이어 또 다른 박탈감이 밀려든다. 다름 아닌 호남 홀대였고 지역 차별이었다. 이게 투표 성향으로 드러난다. 1970년대 이전까지 여당은 농촌, 야당은 도시에서 우위라던 '여촌야도(與村野都)'가 대체적인 경향이었다.그러나 1967년과 1971년 대선을 기점으로 호남과 영남이라는 양대 축으로 선거가 확연하게 갈리기 시작했다. 이는 1960년대 1차, 2차 경제개발의 투자 및 성과가 영남권 일색이었던 후폭풍에 더하여 국토 공간의 척추에 해당하는 경부고속도로 건설과도 관련이 있었다.일자리와 저임금에 더하여 피폐화한 농촌은 특히 호남에서 이농현상을 부추기는 요인이었다. 이는 군사작전식 경제개발과 지역이기주의의 발로가 훗날 사회경제적 구조로 정착되어 버렸다는데 그 폐해의 심각성이 있다.투입-산출이라는 경제 논리, 생산-소비라는 시장 논리가 지역주의를 고착화했고, 이는 21세기 현재까지 우리 사회의 고질적 병폐로 남아 있다. 그 방아쇠가 경부고속도로였다.언제건 필요했던 경부고속도로가 역사와 사회, 지역, 경제에 끼친 음양의 영향은 실로 어마어마했다. 어쩌면 그 바탕에서 지금의 우리가 서 있는지도 모른다. 어느 독재자의 공로가 아니다. 오히려 더 잘 만들 기회를 그가 앗아갔는지도 모른다.77명의 인명이 희생되었다. 당시엔 그걸 당연시했을 수도 있다. 궁지에 몰린 독재자의 즉흥과 급박함이 근인이었다. 그러나 시민 의식은, 한 독재자의 경박함을 잊거나 결코 용서한 게 아니라는 점만 기억하자.