▲ “용인반도체국가산단 재검토·송전탑 백지화하라” 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲홍성·예산 송전탑 대책위가 19일 천막농성장을 방문해 연대 투쟁을 진행했다. ⓒ 대책위 관련사진보기

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홍성군송전탑백지화대책위원회와 예산군송전탑백지화대책위원회가 19일 용인반도체국가산단 착공 반대 천막농성 23일째를 맞아 경기 용인시 처인구 남사읍 창3리 일대 농성장을 방문했다.양 대책위원회는 이날 입장문을 통해 예산과 홍성 지역에 건설이 예정된 초고압 송전탑의 최종 목적지가 용인 반도체 국가산단이라는 점을 강조하며, 산단 조성과 송전선로 건설로 인해 지역 주민들이 삶의 터전을 잃을 위기에 처해 있다고 주장했다.대책위원회는 "한국토지주택공사(LH)가 국가산단 건설을 위해 이달 말까지 주민들에게 이주 명령을 내린 상태"라며 "주민 동의 없이 보상금 공탁만으로 강제수용이 가능한 국가산단 추진으로 인해 사업 예정지 주민들은 마을을 떠나야 하고, 전국의 농토에는 송전탑이 세워질 상황에 놓였다"고 비판했다.이어 "벌목과 이주 절차가 진행되면서 주민들이 함께 모여 식사하던 창3리 마을회관마저 이달 말이면 비워질 처지"라며 "현 정부는 대기업을 위한 개발 정책을 이어가며 산단과 송전탑 건설로 삶의 터전을 내어놓아야 하는 주민들의 목소리에 귀를 기울여야 한다"고 지적했다.이날 농성장을 찾은 참가자들은 '전기는 필요한 데서 만들어 써라', '할머니의 밭을 지켜주세요', '송전탑 백지화' 등의 문구를 손바느질로 제작한 현수막을 천막 곳곳에 내걸었다.끝으로 대책위원회는 "송전탑 갈등의 출발점인 용인에서 산단 재검토를 요구하며 끝까지 대응할 것"이라며 "전국의 송전탑 백지화 대책위원회들과 연대해 용인 반도체 국가산단 재검토를 이끌어내겠다"고 밝혔다.