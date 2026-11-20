큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란 우두머리 방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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경기중부민주화운동계승사업회, (사)경남6월항쟁기념사업회 등 22개 단체로 구성된 민주화운동기념계승단체 전국협의회(아래 전국협의회)가 20일 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하는 성명을 발표했다. 한덕수 전 총리에게 일부 무죄 취지 파기환송 판결을 했다는 이유다.협의회는 성명에서 "한덕수 전 총리에게 무죄 취지의 파기환송 판결을 내린 조희대 대법원의 결정을 '제2의 내란이자 초유의 사법쿠데타'로 규정하며, 이를 강력히 규탄한다"라고 밝혔다.이어 협의회는 "12·3 비상계엄은 대한민국의 헌정질서와 민주주의를 파괴하려 한 명백한 내란 행위"라며 "국민의 상식과 역사적 정의를 수호해야 할 사법부는 오히려 내란 세력에 면죄부를 주며 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리고 있다"라고 비판했다.그러면서 "1심에서 징역 23년, 2심에서 징역 15년을 선고받은 한덕수 전 총리에 대해, 대법원은 구속기간 만료를 불과 하루 앞둔 시점에 무죄 취지의 파기환송 판결을 내렸다"며 "국회는, 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안을 즉각 발의하고 의결하라"고 촉구했다.협의회는 또한 "우리의 요구가 묵살된다면, 전국의 모든 시민사회단체 등과 연대, 조희대 탄핵과 사법 정의 실현, 완전한 내란 청산을 위한 전면적인 투쟁에 돌입하겠다"고 경고했다.민주화운동기념계승단체 전국협의회 소속 단체는 다음과 같다.6월항쟁계승사업회, (사)강원민주재단, 경기중부민주화운동계승사업회, (사)경남6월항쟁기념사업회, (사)광주전남6월항쟁, (사)대구경북민주화운동계승사업회, (사)대전민주화운동계승사업회, (사)목포민주화운동계승사업회, (사)부산민주항쟁기념사업회, (사)성남민주화운동사업회, (사)세종민주화운동계승사업회, (사)수원민주화운동계승사업회, (사)울산민주화운동기념계승사업회, (사)인천민주화운동계승사업회, (사)전북민주화운동계승사업회, (사)충남민주화운동계승사업회, 서귀포6월민주항쟁정신계승사업회, 6월항쟁계승안산추진위원회, 원주민주화운동계승사업회, 충북민주화운동계승사업회, 포항민주화운동계승사업회, 여수민주화운동계승사업회(준).한편, 대법원 전원합의체는 19일 한 전 총리가 계엄 선포 전에 한 '국무회의 소집 건의 및 절차적 외관 형성' 행위가 국헌 문란 목적의 증명이 부족하다며 무죄 취지로 판단했다. 12·3 비상계엄의 위헌·위법성과 계엄 선포 이후 언론사 단전·단수 논의 및 위증 혐의 등은 2심과 같이 유죄로 인정했다. 한 전 총리는 구속 상태가 유지된 채 파기환송심 재판을 다시 받게 된다.