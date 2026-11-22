글쓴이는 <알고 보면 재미있는 일상의 역사> 편집자입니다. 편집을 진행하면서 궁금한 부분을 저자에게 서면으로 물었습니다.

"오늘 학교 어땠어?"

"재밌었어."

"그래, 잘했네."

큰사진보기 ▲알고 보면 재미있는 일상의 역사/ 박세훈 지음알고 보면 재미있는 일상의 역사/ 박세훈 지음 ⓒ 세종서적 관련사진보기

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- EBS 수능 역사 강사이면서 세 아이의 아빠이기도 하십니다. 수많은 학생에게 역사를 가르쳐오셨지만, 정작 집에서는 아이들과 역사 이야기를 많이 나누지 못했다고 고백하셨는데요. 어떤 계기로 아이들과의 일상적인 대화를 역사책으로 엮어야겠다고 생각하셨나요?

- 일상에서 역사 이야깃거리를 발견하는 선생님만의 방법이 있는지 궁금합니다.

- 요즘 부모들은 아이에게 하나라도 더 가르쳐주려고 노력합니다. 그런데 선생님께서는 오히려 초등학생 때부터 역사를 따로 공부시킬 필요는 없다고 말씀하셨습니다. 역사 전문가로서 이렇게 강조하시는 이유는 무엇인가요?

- 책에서는 부모가 모든 것을 가르쳐주는 대신 아이와 함께 궁금해하고 답을 찾아가는 과정을 중요하게 생각하시는 것 같습니다. 실제로 아이들과 역사 이야기를 나누면서 예상하지 못한 질문을 받거나, 오히려 아이들에게 새로운 시각을 배운 경험도 있으신가요?

- 책에서 가장 인상적인 문장 중 하나가 아이와의 대화가 "잘했네"라는 한 마디로 끝나지 않기를 바란다는 말씀이었습니다. 결국 이 책을 통해 아이들에게 남기고 싶은 것은 역사 지식만은 아닐 것 같습니다. 이 책을 읽은 부모와 아이들에게 어떤 변화가 일어나기를 바라시나요?

아이와 나누는 대화가 늘 비슷한 몇 마디로 끝난다면? 아이에게 이것저것 물어보고 싶지만 막상 무슨 이야기를 해야 할지 몰라 대화가 끊기는 경험은 많은 부모에게 낯설지 않다. 반면 아이들은 자신이 좋아하는 것에 관해서라면 끝없이 이야기한다. 요즘 푹 빠진 게임, 친구들과 먹은 탕후루, 키우고 싶은 강아지, 학교에서 유행하는 MBTI까지. 부모에게는 사소해 보이는 이런 관심사가 아이에게는 세상을 이해하는 출발점이 될 수 있다.그렇다면 아이가 좋아하는 일상적인 이야기를 역사 공부와 연결할 수는 없을까? EBS 수능 역사 강사이자 고등학교 선생님인 저자 박세훈은 그 가능성을 역사에서 찾았다. 역사라고 하면 흔히 왕의 이름이나 사건이 일어난 연도를 외우는 공부부터 떠올리지만, 사실 역사는 우리 일상 곳곳에 숨어 있다. 아이가 즐기는 게임에도, 좋아하는 간식에도, 매일 사용하는 달력에도 저마다 흥미로운 역사가 담겨 있다.<알고 보면 재미있는 일상의 역사>(11월 30일 출간)는 바로 이러한 발상에서 출발한 책이다. 저자는 아이를 앉혀놓고 역사 공부를 시키는 대신, 평소 나누는 대화에 역사를 슬쩍 얹어보기로 했다. 그리고 그 경험과 생각을 한 권의 책에 담았다.아이에게 역사를 가르치기 전에 먼저 역사와 친해지게 하라는 박세훈 저자. 그에게 역사 공부를 시작하는 가장 좋은 방법과 부모가 아이와 함께 역사를 즐기는 법을 지난 19일 서면으로 물었다."올해로 EBS에서 강의한 지 딱 10년이 됐어요. 그런데 공교롭게도 그 10년 동안 주력으로 가르쳐온 '세계사'가 올해를 끝으로 수능 선택과목에서 사라집니다. 내년부터는 모든 수험생이 선택과목 대신 통합사회와 통합과학을 필수로 치르게 되거든요. 그래서 처음에는 제가 가르쳐 온 세계사로 책을 한 권 펴내며 10주년을 의미 있게 보내고 싶었습니다.그런데 막상 작업을 시작하고 보니, 이 10년을 버틸 수 있었던 건 결국 가족 덕분이었다는 생각이 들었어요. 저는 지방에 살면서 매주 서울과 일산으로 올라와 강의를 했습니다. 제가 강의를 시작할 당시만 해도 그런 강사는 거의 없었을 거예요. 주말마다 아빠는 기차를 타고 떠났고, 아이들은 집에서 기다렸죠.평일에는 학교 일과 강의 준비로 늘 시간에 쫓겼습니다. 열심히 공부하는 아빠의 모습을 보면 아이들에게도 자연히 본보기가 될 거라 믿었는데, 돌아보니 오히려 예민해진 아빠의 눈치를 보는 날도 있었어요. 그게 늘 마음에 걸렸습니다.미안할 때마다 저는 이벤트 같은 걸 많이 하려고 했어요. 갑자기 선물을 사 준다거나, 어디론가 데려간다거나요. 그런데 어쩌다 한 번 하루를 통째로 쓰는 것보다, 매일 10분이라도 의미 있는 대화를 나누는 게 훨씬 낫더라고요. 이 작은 노력을 다른 부모님들도 함께 해보셨으면 하는 마음으로 이 책을 썼습니다.그래서 이 책은 기다려준 아이들에게 주는 작은 보답이기도 해요. 책의 꼭지마다 시작되는 가족 대화도 대부분 실제 대화에서 왔습니다. 평소 아이들과 나눴던 대화 가운데, 꼬리에 꼬리를 물고 역사 이야기로 이어질 수 있었던 순간들을 떠올려 엮었어요.""일상의 모든 것에는 역사가 있을 수밖에 없잖아요. 그래서 소재는 무궁무진하다고 생각해요. "그런데 이건 언제부터 있었을까?" 이 질문 하나만 던져도 거의 모든 것이 역사로 이어집니다. 이 책에서는 그중에서도 지금 아이들이 실제로 관심을 갖는, 시의성 있는 소재를 고르려고 노력했어요.다만 부족한 글솜씨 탓에 쓰는 데 꽤 오래 걸려서, 그사이 유행이 살짝 지나간 소재도 있긴 합니다. 그런데 그것 또한 이제 하나의 역사로 자리 잡은 셈이니 괜찮다고 생각해요. 신문도 아주 좋은 소재가 됩니다. 저는 아이들과 함께 어린이 신문을 읽기도 하는데, 기사 한 줄에서 생각보다 긴 대화가 시작되곤 해요. 다른 부모님들도 분명 비슷한 대화의 기회를 매일 만나고 계실 거라고 생각합니다.""역사는 학교 교육과정 안에서 충분히 배우게 되는 과목이에요. 수능 한국사만 해도 교육과정을 성실히 따라간 학생이라면 누구나 만점을 받을 수 있는 수준으로 출제됩니다. 초등학생 때 미리 진도를 빼 둔다고 크게 앞서가는 과목이 아니에요. 오히려 너무 일찍 '공부'로 만난 역사가 지겨운 과목으로 기억되는 게 더 걱정이죠.이 책을 쓰기 전에 제게 영감을 준 학생이 한 명 있어요. 대구에 사는 초등학생이었는데, 고3 수험생에게도 만만치 않은 수능 세계사 강의를 끝까지 들으며 즐기던 친구였어요. 메일로 소통하면서 이 아이가 어떻게 역사를 좋아하게 됐는지 알게 됐는데, 어머님이 어릴 때부터 전래동화를 읽다가 박혁거세가 나오면 신라 이야기로, 장군이 나오면 이순신 이야기로 넓혀 가며 놀이처럼 함께 읽어 주셨대요. 두 살 무렵부터는 종이 신문을 장난감처럼 가지고 놀게 하셨는데 그 아이는 지금 머리를 식히려고 신문을 펼치는 중학생이 됐습니다.이 아이를 역사로 이끈 건 공부가 아니라, 일상에서 자연스럽게 만난 이야기였던 거죠. 그래서 이 시기에 부모가 할 일은 진도를 빼는 게 아니라 친숙함과 관심의 씨앗을 심어 주는 것이라고 생각해요. 어린 시절 단 한 번이라도 역사를 재미있게 만난 아이는, 나중에 교과서로 다시 만났을 때 거부감 없이 받아들입니다.""예상하지 못한 질문이라면 프로야구 편이 먼저 떠올라요. 요즘은 TV만 틀면 프로야구 소식이 나올 만큼 인기가 대단하잖아요. 그걸 보던 아이가 "다른 스포츠도 많은데 우리나라는 왜 이렇게 프로야구가 인기가 많아?" 하고 묻더라고요. 생각해 보면 아이 입장에서는 당연한 질문이었는데, 솔직히 그때 했던 대답은 "야구장에서 치킨 먹는 재미 아닐까?", "치어리더도 있고" 정도였습니다.그런데 분명 우리나라만의 특별한 사정이 있을 것 같아서 공부를 해봤어요. 프로야구가 생기기 전에는 지역을 대표하는 고교야구가 엄청난 인기였고, 1982년 프로야구가 출범할 때도 서울, 부산, 대구, 광주처럼 지역을 대표하는 구단으로 시작했다는 것까지요. 그러다 보니 몰랐던 재미있는 에피소드도 알게 됐어요.과자 회사였던 롯데와 해태가 라이벌로 맞붙으면서, 영남 팬들은 롯데 과자를, 호남 팬들은 해태 과자를 사 먹으며 일상에서도 응원전을 펼쳤다는 이야기예요. 최근에도 야구팀 마스코트가 그려진 '지역 한정판 홈런볼'에 롯데만 쏙 빠졌다는 일화가 있을 정도로, 그 라이벌 관계는 지금도 이어지고 있더라고요. 그렇게 정리한 내용을 아이에게 다시 들려줬던 기억이 납니다. 아이의 질문 덕분에 저도 새로 공부하게 된 셈이에요.영어 편은 오히려 저 자신을 돌아보게 된 경우예요. 영어를 잘하면 좋다는 건 모든 부모가 알잖아요. 저 역시 그랬는데, 정작 왜 영어를 배워야 하는지는 아이에게 제대로 이야기해 준 적이 없더라고요. 그냥 해야 하니까 하라는 식이었죠.아이가 "근데 왜 영어를 배워야 해요?" 하고 물었을 때, 영어가 어떻게 세계 공용어가 되었는지 역사를 따라가며 이야기해 주니 아이도 훨씬 납득하는 눈치였어요. 물론 그렇다고 바로 영어 공부로 이어진 건 아니었지만요. 그래도 무조건 하라고 하기 전에 '왜'를 함께 이야기하는 것, 그게 부모 욕심을 조금 덜어내는 방법이라는 것을 배웠습니다.""이 책을 쓰면서 깨달은 건, 아이와의 대화에도 나름의 '재료'와 '준비'가 필요하다는 거예요. 마음만 있다고 대화가 이어지지는 않더라고요. "오늘 학교 어땠어?" "재밌었어." "잘했네." 하고 끝나 버리는 대화를 저도 수없이 반복했으니까요. 그래서 이 책의 독자를 아이들뿐 아니라 부모님으로도 정했습니다. 대화를 위한 최소한의 노력, 그 재료를 건네 드리고 싶었어요.사실 이 책은 무엇보다 저 자신에게 필요해서 시작한 책이에요. 바쁘다는 핑계로 아이들과 제대로 이야기 나누지 못하는 아빠였으니까요. 그리고 저와 비슷한 고민을 하는 부모님들이 분명 계실 거라는 생각에 용기를 내 도전했습니다.어쩌다 한 번 크게 놀아 주거나 무언가를 사 주는 물량 공세가 아니라, 하루 10분이라도 이런 재료를 가지고 대화를 만들어 가는 의식적인 노력을 해 보면 어떨까요. 그 10분이 쌓이면 아이는 질문하는 즐거움을, 부모는 아이의 생각을 듣는 기쁨을 알게 될 거라고 믿습니다. 이 책이 그 10분의 작은 재료가 되었으면 좋겠습니다."저자의 말처럼 오늘 저녁엔 이렇게 말을 건네보면 어떨까. "그런데 네가 좋아하는 그 게임, 옛날 사람들도 했을까?" 단 10분의 수다가 아이에게는 역사를 만나는 첫걸음이 되고, 부모에게는 아이의 생각을 알아가는 특별한 시간이 될지도 모른다.