이재명 정부 출범 이후 기후·생태위기 대응은 밀리고 개발은 속도전이 되었다. 3대 메가프로젝트와 초광역특구법, 원전과 댐, 신공항과 국립공원 케이블카까지 검증과 동의 없는 사업들이 산과 강, 갯벌과 바다를 겨누고 있다. 지난 10월 1일 '전국환경비상시국회의'가 "멈춰라, 검증하라, 답하라"고 외친 까닭이다.



이 릴레이 기고는 현장을 지켜 온 이들의 기록이다. 수라갯벌부터 송전선로가 지나는 마을까지, 열 편의 글은 하나의 질문으로 모인다. 누가 개발의 편익을 누리고, 누가 비용과 위험을 떠안는가. 대통령에게 묻고 시민과 답을 찾는 이 연재가 12월 12일 서울 대중집회로 이어져, 흩어진 목소리가 하나의 요구로 모이기를 바란다.

큰사진보기 ▲2025년 9월 12일 이재명 대통령이 강원도 춘천시 강원창작개발센터에서 열린 지역 토론회 '강원의 마음을 듣다' 타운홀 미팅에서 참석자 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲설악산 오색케이블카 상부정류장 예정지인 끝청 아래 능선원시성을 간직한 이 숲에는 수령 200년 안팎의 나무가 자란다. 국가는 이곳을 1965년 천연보호구역으로, 1970년 국립공원으로 지정하고 탐방객의 출입을 금지하며 보호해 왔다. 케이블카 공사가 시작되면 나무를 벤 자리에 정류장과 지주가 들어선다. ⓒ 정인철 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 11월 20일 한덕수 국무총리와 김진태 강원도지사 등이 강원도 양양군 오색리에서 열린 국립공원 설악산 오색지구 케이블카 착공식을 마친 뒤 사업 부지를 둘러보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 정인철 국립공원을지키는시민의모임 사무국장이며 설악산국립공원지키기국민행동 상황실장을 맡고 있습니다.

2016년 3월 5일 이재명 성남시장은 페이스북에 "산은 산으로 남겨야..설악산 케이블카 취소하라!"라고 썼다. 즐겨 찾던 덕유산에는 케이블카가 놓인 뒤로 발길을 딱 끊었다고 적었다. 소수의 이익을 위해 후손이 누릴 자연을 부수는 일이며, 조작과 불법으로 진행되는 사업이라고 했다. 그해 12월 문화재위원회가 사업을 부결하자 트위터에 "축하드립니다 박근혜를 탄핵한 여파..국민의 승리입니다"라고 남겼다.지난해 9월 12일 춘천 강원창작개발센터. 이재명 대통령이 강원도민 250여 명과 마주 앉은 자리에서 양양 주민 김동일씨가 마이크를 잡았다. 그는 오색케이블카가 40년 숙원이라는 이름으로 선거 때마다 싸움거리가 됐다고 했다. 국비 한 푼 없이 막대한 예산이 드니 하지 말아야 한다고 말했다. 대통령은 착공했는지부터 물었다. 했다는 답이 돌아오자 너무 많이 가 버린 것 아니냐고 되물었다. 점검은 해 보겠지만 장담은 못 한다고 했다. "나도 중지시키기 어려울걸요."그날 대통령은 덕유산 이야기를 다시 꺼냈다. 케이블카가 놓인 뒤 그 산의 신비함이 다 사라졌다고 했다. 쉽게 갈 수 없다는 점이 자원이기도 하다고 말했다. 그 이야기가 반가웠던 만큼 중지시키기 어렵다는 말은 더 아팠다.얼마 뒤 해법을 요구한 시민들에게 대통령실의 답변 문자가 왔다. "보다 자세한 사항은 양양군청 삭도추진단으로 문의하여 주시기 바랍니다"라고 적혀 있었다. 멈춰 달라고 대통령에게 청했더니 사업자에게 물어보라고 답한 것이다.그러나 대통령이 중지시키기 어렵다던 공사는 착공식을 연 지 3년이 되도록 실제로는 시작도 못 했다. 시민들은 공사용 삭도가 무너질 위험과 희귀식물 이식 실패를 검증해 내고 공사를 중지시켰다. 이어 준공이 밀릴수록 경제성이 떨어진다는 사실까지 밝혀내며 양양군수가 사업성을 재평가하도록 했다. 대통령도 못 한 일이다.케이블카가 올라갈 설악산 끝청 아래 능선은 국립공원이자 천연보호구역이다. 노선 예정지에서는 새끼를 데리고 가는 산양이 카메라에 찍혔다. 이 사업은 여러 번 죽었다가 살아났다.시작은 2010년 이명박 정부가 국립공원 자연보존지구의 케이블카 길이 제한을 2km에서 5km로 풀어 준 일이다. 국립공원위원회가 2012년과 2013년 부결한 사업을 박근혜 정부는 2014년 무역투자진흥회의에서 되살렸다. 환경부는 비공개 전담반을 꾸려 심의 보고서 작성에 관여했다. 양양군 공무원들은 경제성 보고서를 고쳐 벌금형을 받았다. 2016년 문화재위원회가 출석 위원 전원의 반대로 부결하자 이듬해 중앙행정심판위원회가 그 결정을 뒤집었다.문재인 정부 환경부의 제도개선위원회는 이 사업을 적폐로 꼽았다. 환경부는 2019년 환경영향평가에 부동의했다. 이 결정도 중앙행정심판위원회가 취소했다. 윤석열 후보는 '무조건 추진'을 공약했다. 취임 다음 달 환경부는 국민권익위원회가 주재한 회의 끝에 보완 요구를 낮춘 확약서를 써 줬다. 2023년 환경부는 전문기관 다섯 곳이 모두 부정적 의견을 냈는데도 조건을 달아 협의해 줬다.정권마다 정의를 말했다. 그리고 골라서 집었다. 적폐라 부른 사업을 같은 정부의 다른 기관이 되살렸다. 공정을 내건 정부는 전문기관의 결론을 반영하지 않았다. 이재명 대통령도 2022년 대선 후보 때 자신은 케이블카를 반대하는 사람이라고 했다가 이튿날 대안이 있으면 가능하다고 물러섰다.지금 정부도 골라서 집는다. 지난해 8월 김성환 당시 환경부 장관은 설악산 케이블카가 이전 정부에서 결정된 사안이라며 재검토 계획이 없다고 했다. 그런데 올해 9월 남산과 설악산 권금성처럼 수십 년 독점 운영해 온 케이블카가 재허가 심사를 받게 됐다. 대통령은 이를 두고 "이제야 정상화"라고 썼다. 반세기 전 허가는 다시 심사하면서 3년 전 허가는 다시 보지 않는다.이 정부는 내란 극복을 내걸고 출범했다. 중앙행정심판위원회가 문화재위원회의 부결을 뒤집을 때 위원장은 이상민 전 행정안전부 장관이었다. 그는 올해 5월 내란 중요임무 종사 혐의로 항소심에서 징역 9년을 선고받았다. 사람의 책임은 묻고, 그가 이끈 위원회의 결정은 그대로 이어받는다. 흔히 말하는 선택적 정의다.지난해 12월 말 국립공원공단은 공원사업 시행허가 기간을 2027년 말까지 2년 늘려 줬다. 전국 197개 단체가 공단 앞에서 연장 불허를 요구한 뒤였다.올해 7월에는 공사용 삭도 설계가 한국교통안전공단의 안전성 검토를 통과하지 못한 사실이 알려졌다. 시민단체들이 여섯 달 동안 검증을 요구해 온 설계였다. 작업자와 자재를 삭도 하나로 함께 나르겠다던 계획이었다. 양양군은 공사용 삭도를 둘로 나누고 가설 지주를 여섯 기 더 세우기로 했다. 베어 낼 나무와 옮겨 심을 희귀식물도 늘어난다. 앞서 옮겨 심은 희귀식물은 시민들이 찾아가 보니 상당수가 말라 죽어 있었다.10월 30일 양양군수는 군청에서 용역 결과를 발표했다. 군민 없이 기자단만 부른 자리였다. 2015년 460억 원으로 출발한 총사업비는 1793억 원이 됐다. 비용편익비는 0.93, 수익성지수는 0.65다. 둘 다 1을 넘어야 사업성이 있다고 본다. 국비 없이 양양군이 더 마련해야 할 군비는 877억 원이다. 인구 2만 7000명인 양양군 올해 예산의 5분의 1이 넘는 돈이다. 준공은 2030년, 운행은 2031년으로 밀렸다.이 돈을 누가 낼지를 두고 서로 떠넘긴다. 우상호 강원특별자치도지사는 도가 분담할 돈은 이미 다 냈다고 했다. 양양군의회는 11월 2일 정부와 강원도가 재정을 지원하라는 성명을 냈다. 지금까지 마련한 사업비도 주민을 위해 써야 할 지방소멸대응기금과 특별교부세, 도비와 군비를 끌어모은 돈이다.양양군은 케이블카 사업비는 쥐어짜면서도, 올해 농어촌 기본소득 시범사업은 군비 123억 원이 부담된다며 신청하지 않았다. 그렇게 청구서는 양양군민 앞에 놓였다. 한 지역 주민은 이미 지난해 말 양양에서 "이거 하면 우리 같이 망한다"는 말까지 나온다고 전했다.양양에는 이 사업을 40년 기다린 주민들도 있다. 그 기다림에 답하겠다던 사람들은 자리에 없다. 사업을 공약한 대통령은 파면됐다. 1호 과제로 삼은 도지사는 낙선했다. 착공식을 연 군수는 뇌물수수 등으로 징역 2년이 확정됐다. 시작도 못 한 공사에 선금 270억 원이 나갔다. 양양군은 계약의 핵심 정보를 공개하지 않았다.남은 절차 네 가지는 모두 정부 손을 거친다. 지주가 늘었으니 기후에너지환경부 원주지방환경청의 환경영향평가 변경협의를 다시 거치고, 국가유산청의 천연보호구역 현상변경 허가도 다시 받아야 한다. 사업비가 크게 늘면 행정안전부의 중앙투자심사도 다시 받게 돼 있다. 준공이 2030년이면 국립공원공단이 허가 기간을 한 번 더 늘려 줘야 한다.정부가 모른 체하는 동안 생긴 일들은 한 가지를 묻는다. 틀린 것으로 드러난 사업을 멈추는 일은 누구의 책임인가.설악산에는 한국 사회가 개발을 결정하는 방식이 그대로 담겨 있다. 선거가 사업을 정하고, 검증은 뒤따라가며 구색을 맞추고, 틀린 것이 드러나면 이미 늦었다고 한다. 이 방식이 전국에서 한꺼번에 되풀이되고 있어 우리는 지금을 비상이라고 부른다.대통령은 설악산을 두고 너무 많이 가 버렸다고 했다. 올해 7월 6일 메가프로젝트 점검회의에서는 "오직 속도전이 중요하다"며 환경영향평가 기간을 크게 줄이라고 주문했다. 두 말을 이으면 이렇다. 빨리, 많이 가 버린 사업은 틀려도 멈추지 못한다.10월 20일 여당 의원이 발의한 '초광역특구법'은 특구 사업의 환경영향평가 협의를 45일 안에 끝내게 하고, 보완 요구는 원칙상 한 번으로 묶었다. 설악산의 환경영향평가 협의는 2015년 12월에 시작해 2023년 2월에 끝났다. 그 7년 사이에 평가서의 거짓과 누락이 드러났고 한 번은 부동의가 나왔다. 45일 안에 드러날 일들이 아니었다.설악산에서는 검증 장치를 하나씩 꺾는 데 15년이 걸렸다. 이제는 법 한 건으로 그 일을 하려 한다. 반도체 산업단지와 송전선로, 신공항과 신규 댐, 원전이 검증보다 속도를 앞세운 같은 길 위에 있다. 그 길 끝에서 누가 편익을 누리고 누가 값을 치르는지는 설악산이 먼저 보여 줬다.전국환경비상시국회의가 10월 1일 내건 "멈춰라, 검증하라, 답하라"는 설악산에서는 오래된 요구다. 11월 26일 오후 2시 우리는 양양군청 앞에 선다. 12월 12일에는 전국의 현장이 서울에 모인다. 양양군이 내년 예산안에 877억 원 가운데 얼마를 적는지, 정부가 네 가지 권한을 어떻게 쓰는지 지켜볼 예정이다.틀린 사업을 누가 멈출지는 대통령이 답해야 한다. 대통령은 점검해 보겠다고 했다. 열네 달이 지났고, 우리는 그 결과를 아직 듣지 못했다.