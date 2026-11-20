큰사진보기 ▲아산시충남 아산시가 지난 17일 해당 빈집을 철거했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲아산시가 지난 17일 아산시 도심속 빈집을 철거했다. ⓒ 아산시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲아산시가 지난 17일 아산시 도심속 빈집을 철거했다. 철거 이후의 모습 ⓒ 이재환 관련사진보기

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충남 아산시가 도심 속 한가운데에 흉물스럽게 방치되어 있던 빈집에 대한 철거를 시작했다.앞서 <오마이뉴스>는 지난 5일 아산시에 있는 도심 속 빈집이 방치돼 청소년들의 흉가체험 장소와 아지트 등으로 쓰이며 사회 문제가 되고 있다는 취지로 보도했다. 보도가 이루어진 지 15일 만에 문제가 됐던 빈집 중 하나가 철거된 것으로 확인됐다. 이번에 철거된 빈집은 철거 전 벽면이 무너질 듯 내려앉고 있었다. 해당 빈집은 인근 초등학교 통학로로 쓰이는 도로와도 인접해 있어서 자칫 인사 사고로 이어질 가능성도 있는 상태였다.아산시 관계자는 20일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지난 17일 '접근금지' 현수막이 붙었던 건물이 철거됐다. 철거는 집 주인과 합의 하에 이루어졌다. 올해 도시지역 빈집 사업의 일환으로 철거를 한 것"이라고 말했다.지역에서도 빈집 철거를 반기는 목소리가 나왔다. 빈집 문제를 처음 제기한 윤영숙 아산시의원은 "지난 7월 주민의 빈집 관련 영상 제보가 문제 제기를 한 시작이었다. 아산시가 신속하게 대응을 해 주었다. 의정활동을 하는 보람이 느껴진다"라며 "아이들의 안전 문제 때문에 처음에는 경찰과 주민들이 주변을 순찰했다. 그것만으로는 부족했다. 결국 철거가 필요하다고 판단했다. 아산시와 공감대가 형성되어 철거까지 이루어지게 되었다"라고 말했다.그러면서 "흉물스럽게 방치됐던 건물 중 하나가 우선 철거됐다. 주변에 살고 있는 학부모 대표들도 '다행이다'라며 감사하다는 반응을 보이고 있다"라고 말했다.이 지역의 한 초등학교 학부모 A씨는 "시에서 빈집 철거를 빠르게 진행해 감사한 마음이 든다. 주변 환경도 한결 나아졌다. 미관상으로도 좋고, 아이들의 안전에 대한 걱정도 일부 덜게 됐다. 환경이 좀더 나아진 것 같아서 일단 안심이 된다"라고 말했다.그러면서 "다만 아직 다른 빈집들이 남아 있다. 나머지 빈집들도 빠른 시일 내에 깨끗하게 정리가 되었으면 하는 바람이다"라고 덧붙였다.실제로 해당 지역에는 여전히 10개의 빈집이 남아 있다. 아산시는 해당 빈집들에 대해서도 주택 소유주와 협의가 되는대로 순차적으로 정리할 계획이라고 밝혔다.아산시 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "건물 상태가 양호한 빈집 두 개는 소유주와 협의해 주변을 정비할 계획이다"라며 "나머지 빈집들은 소유자를 확인해서 철거에 대한 동의를 받아야 한다"라고 말했다.