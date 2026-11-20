어제(19일) 퇴근길, 전주에는 첫눈이 내렸다. 그리고 오늘 아침 출근길에도 눈은 그치지 않고 내렸다. 폭설이라기보다는 조용하고 예쁘게 내리는 눈이었다. 다행히 도로가 빙판길로 변하지 않았고, 차량 통행에도 큰 불편이 없을 만큼 도로 사정도 좋았다. 덕분에 여유로운 마음으로 찾은 아침 덕진공원 산책길은 그야말로 순백의 세상으로 변해 있었다.
이색적인 풍경도 눈에 들어왔다. 아직 단풍이 채 지지 않은 나무들 위로 눈이 내려앉으면서 붉은색과 흰색이 묘한 조화를 이뤘다. 덕진공원의 명물인 연화교와 연화정 도서관에도 하얀 눈이 살포시 내려앉았다. 눈길을 걸을 때마다 발밑에서 들려오는 뽀드득 소리가 생경하면서도 어딘지 낯설지 않았다.
덕진호수 수면 위로는 마치 봄날의 아지랑이처럼 하얀 수증기가 피어올랐다. 갑작스레 떨어진 기온에 호수의 맑은 물과 차가운 공기가 만나 빚어낸 한 폭의 수묵화 같은 풍경이다. 지난여름 호수를 가득 메웠던 연꽃과 연잎은 어느새 자취를 감추고, 그 빈자리를 갈대숲이 채우고 있었다.
갈대 위로 소복하게 쌓인 눈을 바라보며 새삼 시간의 무심한 흐름을 실감한다. 그러나 이 매서운 겨울도 언젠가는 물러갈 것이고, 생동하는 계절은 어김없이 다시 돌아올 것이다. 아직 겨울의 초입, 아니 어쩌면 늦가을의 끝자락이라 불러야 할 지금, 벌써부터 봄과 여름을 기다리는 내 모습이 어쩌면 우습기도 하다. 하지만 오십 대 중년의 나이에 접어들고 보니 계절이 바뀌는 속도 만큼이나 세월이 흘러가는 속도 역시 야속하리만치 빠르게 느껴진다.
그래서인지 지난겨울, 바로 이곳에서 마주했던 야생동물들의 치열한 생존의 모습이 떠올랐다. 혹독한 추위 속에서도 저마다의 방식으로 삶을 이어가던 야생의 모습은 경이로움 그 자체였다. 꽁꽁 얼어붙은 덕진호수 위에서 얼음 틈새로 긴 부리를 밀어 넣어 기어코 물고기를 잡아내던 백로의 몸짓, 그리고 수달과 팽팽한 신경전을 벌이던 왜가리까지. 그렇게 치열했던 그 겨울이 어김없이 다시 찾아왔다(관련기사 : [영상] "어떻게 저걸?" 백로의 기막힌 얼음 낚시
).
예상보다 일찍 찾아온 눈을 통해 바라본 세상
어쩌면 사람들에게 눈 내리는 풍경은 아름답고 운치 있는 모습일지 모른다. 하지만 야생의 생물들에게는 또 다른 생존의 시련이 시작되는 신호일 수 있다. 그렇다고 이런 치열한 생존이 비단 야생의 세계에만 존재하는 것은 아닐 것이다.
갑작스레 찾아온 추위 속에서 어제 막 수능을 치른 수험생들, 입시와 취업이라는 무한궤도에서 기나긴 경쟁과 긴장을 견뎌온 청춘들이 떠올랐다. 팍팍한 현실에 부딪혀 이번 겨울의 초입이 유독 더 시리게 느껴질 우리 이웃들의 고단한 삶도 저 야생의 치열함과 함께 스쳐 지나갔다.
어쩌면 대한민국을 살아가는 수많은 사람의 삶 역시 이와 크게 다르지 않을 것이다. 멀리서 바라보면 한없이 아름답고 평온해 보이는 순백의 설경도 그 안으로 한 걸음 들어가면 전혀 다른 이면이 존재한다. 누군가에게는 마냥 축복이고 낭만인 이 계절이, 다른 누군가에게는 이를 악물고 견뎌내야 할 혹독한 시간이 될 수 있다.
우리는 흔히 겉으로 드러난 화려한 결과만 바라보며 존경과 찬사를 보낸다. 하지만 그 이면에는 누구에게도 쉽게 털어놓지 못한 고통과 인내, 그리고 저마다의 방식으로 치열하게 버텨온 시간들이 쌓여 있다. 안타깝게도 우리사회는 언제부터인가 그런 과정이 쉽게 생략되는 삶에 익숙해져 버린 듯 하다.
자연의 세계에서는 살아남기 위해 저마다의 방식으로 온 힘을 다한다. 그 과정 자체가 생존의 일부다. 그런데 인간의 세계에서는 때때로 그 과정이 생략되기도 한다. 최근 논란이 된 AI 부정 시험과 같은 안타까운 일들이 반복되는 것도 어쩌면 과정의 가치보다 결과를 앞세우는 사회의 단면을 보여주는 것은 아닐까 하는 생각이 든다.
첫눈 내린 덕진공원을 걸으며
그러다 이런 상념이 스쳤다. 눈앞에 펼쳐진 아름다운 설경을 감상하는 것도 좋지만, 그 풍경 속에서 저마다의 삶을 버텨내는 야생의 '겨울'까지 한 번쯤 헤아릴 수 있다면 얼마나 좋을까.
물론 누군가는 이런 풍경을 바라보며 무슨 그런 무거운 생각까지 하느냐며 오지랖이라 여길지도 모른다. 하지만 내가 진정으로 하고 싶은 말은 하나다. 과정 없이 결과만을 좇다 벼랑 끝에 내몰리는 현실에서 벗어나, 이제는 실패하고 넘어지는 과정조차 품어줄 수 있는 넉넉한 사회가 되었으면 한다는 것이다.
그랬다면 누군가 너무도 쉽게 자신의 삶을 놓아버리는 비극도, 본연의 모습이 아닌 거짓된 가면을 쓴 채 살아가는 안타까운 일도 지금보다는 줄어들지 않았을까.
눈길을 걸으며, 이 불합리한 사회를 만드는 데 나 또한 알게 모르게 일조했다는 사실을 인정하지 않을 수 없었다. 현실에 순응하느라 세상을 바꾸지 못했고, 과거의 고단한 굴레를 다음 세대에게 고스란히 넘겨주고 말았다. 어느덧 '어른'이라는 무거운 꼬리표를 달고 중년의 언덕을 걷는 한 사람으로서 참으로 부끄럽고 뼈아픈 마음이다.
그렇게 우리의 겨울은 다시 시작되고 있다. 누군가에게는 설렘과 낭만의 계절이겠지만, 또 다른 누군가에게는 이를 악물고 견뎌야 하는 생존의 시간이 될 것이다. 부디 이 겨울이 누구에게나 너무 가혹하지만은 않기를. 저마다의 자리에서 혹독한 겨울을 견디고 있는 모든 존재에게 따뜻한 응원의 마음을 보낸다. 무엇보다 우리가 지나온 혹독한 겨울 만큼은 다음 세대에 대물림되지 않기를 간절히 소망한다.