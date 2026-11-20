큰사진보기 ▲서울특별시 노동이사제 10주년 기념행사 포스터 ⓒ 서울시공공기관노동이사협의회 관련사진보기

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전국 최초로 공공기관 노동이사제를 도입한 서울시가 제도 시행 10년을 맞는다. 지난 10년의 성과를 돌아보는 자리지만, 노동계에서는 조례에만 기대 온 지방정부 노동이사제를 하루빨리 법률로 뒷받침해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 서울시 노동이사제 도입 10주년 기념행사가 오는 24일(화) 오후 3시 서울시청 본청 8층 다목적홀에서 열린다.서울특별시와 서울시공공기관노동이사협의회(서노이협)가 공동 주최하고, 전국공공기관노동이사협의회(공노이협)와 대한민국노동이사협의회가 공동 주관한다. 슬로건은 '함께 걸어온 10년, 다시 열어갈 10년'이다.1부에서는 노동이사들이 앞으로 10년의 방향을 담은 '노동이사제 2.0 비전 선언문'을 발표하고, 오후 4시부터 이어지는 2부 토론회에서는 노동이사 법제화 진행 현황과 서울시 노동이사제 활성화 방안 등을 논의한다.서울시는 2016년 9월 29일 <서울특별시 근로자이사제 운영에 관한 조례>를 제정해 공공기관 노동자가 이사회 구성원으로 주요 의사결정에 참여하는 제도를 처음 도입했다. 2017년 1월 서울연구원에 첫 근로자이사가 임명된 뒤 지난 10년간 서울시 투자출연기관 21곳에서 74명의 노동이사가 활동했다. 서울에서 시작된 제도는 다른 지방자치단체로 이어졌고, 2022년 <공공기관의 운영에 관한 법률> 개정으로 국가 공기업·준정부기관에도 도입됐다.하지만 조례에 기반한 제도는 정치적 지형이 바뀔 때마다 쉽게 흔들렸다. 서울시 노동이사는 2022년 8월 기준 21개 기관 28명으로 가장 많았지만, 2024년 조례 개정으로 도입 정수 기준이 '정원 300명 이상' 기관으로 대폭 상향되면서, 7개 기관에서 제도가 일몰 되었다. 현재는 11개 기관 15명에 그친다(2026년 9월 30일 기준). 서울시의회에서는 도입 기준을 '정원 100명 이상'으로 되돌리는 조례 개정이 추진되고 있다.문제는 서울만이 아니다. 국가 공공기관은 법률로 노동이사제를 의무화했지만, 지방공기업과 출자·출연기관은 여전히 각 지방자치단체 조례에 맡겨져 있다. 국회 행정안전위원회 정춘생 의원실 자료에 따르면 올해 9월 기준 전국 16개 광역자치단체 가운데 4곳은 관련 조례조차 없고, 조례가 있는데도 노동이사를 한 명도 임명하지 않은 곳도 있다. 단체장이나 지방의회 구성이 바뀌면 언제든 축소될 수 있는 구조라는 지적이 나오는 이유다.지방 노동이사제의 법적 근거를 마련하려는 시도는 22대 국회 이전부터 이어졌다. 21대 국회에서는 박홍근·서영교 더불어민주당 의원과 이은주 정의당 의원 등이 지방공기업법과 지방출자출연법 개정안을 잇따라 발의했고, 행정안전위원회 법안심사소위에서 논의되기도 했다. 그러나 끝내 통과되지 못한 채 임기 만료로 폐기됐다.22대 국회에서도 박정현 의원 등 29명이 발의한 지방공기업법 개정안과 박홍배 의원이 대표 발의한 지방출자출연법 개정안 등이 국회에 올라 있지만, 아직 상임위원회 문턱을 넘지 못하고 있다.노동계는 이번 10주년을 법제화의 계기로 삼겠다는 입장이다. 노동이사들은 비전 선언문 첫 번째 다짐으로 '노동이사제의 지속가능한 제도적 기반 확립'을 내걸고, 전국의 노동이사들과 연대해 공공기관 노동이사제의 법적 기반을 마련하겠다고 밝혔다.한성욱 서노이협 의장은 "지난 10년은 현장의 목소리를 공공기관 이사회에 전해 온 시간이었다"며 "앞으로도 노동자의 경영 참여가 공공기관의 공공성을 높이고 시민이 체감하는 서비스 개선으로 이어지도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.