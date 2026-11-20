19일 밤에도 태안해경이 야간수색작업을 펼쳤다. 태안해경 제공 관련영상보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

지난 18일 새벽 충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 승선원 7명을 태운 채 연락이 끊긴 어선 해광호(7.93톤)의 추정 위치가 파악됐다.태안해양경찰서는 해상과 항공 수색을 이어가면서 기상이 호전되는 대로 추정 해역에서 수중수색을 병행할 계획이다.태안해경은 20일 해양경찰청 해양영역인식(MDA) 플랫폼과 인근에 정박 중이던 화물선의 레이더 영상, 해수 유동 예측 결과, 해광호의 최종 위치와 항적 자료를 종합 분석해 서격렬비도 북서쪽 약 22해리 해상을 수중수색 우선 구역으로 정했다고 밝혔다.해경은 해당 해역이 여러 자료를 종합해 산정한 추정 위치라고 설명했다. 해광호의 선체 상태와 연락두절 경위는 아직 확인되지 않았다.해경은 해군 등 관계기관과 민간 어선의 협조를 받아 가용 장비를 동원하고, 추정 위치 주변 해저에 선체나 잔해가 있는지 살필 예정이다. 수중수색 착수 시점은 풍랑주의보 해제 여부와 현장 파고, 조류 등을 고려해 결정한다.하태영 태안해양경찰서장은 "기상이 호전되는 대로 해경, 해군의 장비를 투입하여 추정위치를 정밀하게 수색하겠다"며 "소중한 가족을 애타게 찾는 마음으로 수색에 최선을 다하고 있다"고 말했다.