큰사진보기 ▲지리산 노고단 설경 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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산 아래는 늦가을, 산 위는 한겨울. 가을이 채 떠나기도 전에 지리산에 겨울이 찾아왔습니다.11월의 구례는 아직 늦가을의 정취가 남아 있습니다. 산 아래 나무들은 노랗고 붉은 단풍의 흔적을 간직하고 있지만, 고개를 들어 지리산을 바라보면 전혀 다른 풍경이 펼쳐집니다. 20일 오전, 노고단을 비롯한 높은 능선에는 하얀 눈이 내려앉았습니다.구례에서 바라본 지리산은 마치 두 계절이 한 장의 그림 속에 담긴 듯했습니다. 산 아래에는 가을이 머물고, 산 위에는 겨울이 먼저 찾아왔습니다.푸른 하늘 아래 두껍게 드리운 흰 구름은 지리산의 능선을 감싸고 있었습니다. 구름 사이로 모습을 드러낸 눈 덮인 산봉우리들은 햇살을 받아 은은하게 빛났습니다. 산 아래의 짙은 초록빛 숲과 늦가을의 나무들, 그 위로 이어지는 하얀 능선이 아름다운 대비를 이루었습니다. 특히 구름이 산봉우리를 가렸다가 드러내는 모습은 한 폭의 수묵화를 보는 듯했습니다.지리산은 계절마다 다른 얼굴을 보여줍니다. 봄이면 연둣빛 새순과 철쭉이 산을 물들이고, 여름이면 짙은 녹음이 계곡을 채웁니다. 가을에는 단풍이 산자락을 붉게 물들이고, 겨울이면 눈 덮인 능선이 장엄한 풍경을 만들어냅니다. 그중에서도 늦가을과 초겨울이 만나는 시기의 지리산은 특별합니다.하나의 산에서 두 계절을 동시에 만날 수 있기 때문입니다. 며칠 전까지만 해도 구례의 단풍 명소를 찾아 가을을 즐겼습니다. 화엄사와 연곡사, 피아골의 붉은 단풍을 바라보며 가을이 깊어간다고 생각했습니다. 그런데 어느새 노고단에는 하얀 눈이 내려앉았습니다.지리산은 서둘러 계절을 바꾸지 않습니다. 높은 곳에서부터 천천히 겨울을 맞이하고, 산 아래에는 가을의 여운을 조금 더 남겨둡니다.구례에서 살아가는 즐거움 가운데 하나는 이렇게 계절이 바뀌는 순간을 가까이에서 만날 수 있다는 것입니다. 멀리 떠나지 않아도 고개를 들면 지리산이 있고, 그 산은 날마다 새로운 풍경으로 우리를 맞이합니다.