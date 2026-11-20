"저는 사실 어제 의원총회에서 의원님들 말씀을 듣기 전에, 대법원 선고 중 '행위규범' 대목을 들으면서 '아 이건 (탄핵이) 불가피하구나' 생각했다."
더불어민주당이 전날 저녁 긴급히 비상 의총을 열고 '조희대 대법원장 탄핵'을 결정한 가운데, 이에 대한 김민석 당대표의 말이다. 그는 20일 "그간 여러 정무적 판단으로 탄핵을 절제해온 면이 있었는데, 이번 한덕수 전 국무총리 판결 계기로 더 미루기 어려운 역사적 판단을 하게 됐다"며 이같이 말했다.
김 대표는 이날 오전 당 유튜브 채널 '민티07'에 출연해 전날의 탄핵 결정 배경을 설명했다. 민주당은 전날 오후 5시 30분부터 비공개 의총을 열고 약 2시간 20분 동안 의원들 사이 찬반 격론을 벌인 끝에 탄핵 추진을 결정했다(관련 기사: 민주당 '조희대 탄핵' 추진 결론... 김민석 "이 판결은 역사적 반역 https://omn.kr/2klo5
).
김 대표는 "(대법원의) 어제 판결 때문에만 그런 결정을 했느냐?"라 자문하며 그렇지 않다는 취지로 말했다. 그는 "(조 대법원장의) 헌법과 법률 위반에 대한 누적된 판단이 있었으나, 정무적 판단으로 미뤄왔는데, 이번 판결을 보면서 '역사적으로 더 이상 용인할 수 없는 단계에 이르렀다'고 봤다"고 말했다.
민주당 지도부의 이번 탄핵 추진 결정은 "판단을 넘어서는 의무의 영역"이었다고 김 대표는 설명했다. 내란 중요임무종사혐의를 받는 한덕수 전 국무총리의 2심 유죄를 전날 대법원이 파기 환송한 게 "대법원의 궤변"이었으며, 따라서 집권 여당으로서 탄핵 결정은 반드시 해야만 하는 일이었다는 설명이다.
그는 대법원 판결과 관련해 "민주당은 (한덕수) 석방을 하면 지금과 같이 (탄핵 추진) 하겠다고 했었지만, 어제 판결은 본질에 있어서는 사실상 (한덕수) 석방과 마찬가지"라며 "내란 상황 행위규범에 대해 사실상 잘못된 행위에 무죄를 주는 면죄부를 발급한 것이라, 대법원이 얘기하는 행위규범에 대한 역사적 판단규범을 세운다는 점에서 그런 결정을 (내부)토론 끝에 하게 된 것"이라고 말했다.
조 대법원장은 오는 2027년 6월 임기 만료 예정이다. 관련해 김 대표는 "대통령이 대단히 큰 외교성과를 내고 돌아오신 어제 같은 날 탄핵을 결정하는 데 대한 아쉬움이 있지 않나"라며 "'(조 대법원장이) 곧 그만 둘 텐데 실익이 있느냐'라 하지만, 최대의 실익은 (잘못된) 역사적 판결을 명확하게 하는 것"이라고 답해 선을 그었다.
그는 조 대법원장 관련 "임기가 내년 중반쯤에 마친다고 하지만, 여전히 인사를 포함한 많은 대법원 사안에 관여할 수 있다"며 "조 대법원장의 잘못된 헌법·법률 위반과 앞으로도 있을 수 있는 여러 사안을 이 시점에 바로 잡는 건 무의미하지 않다"고 강조했다.
민주당은 20일 재차 의총을 열고 탄핵을 당론으로 채택할 예정이다.