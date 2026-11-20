2026년 11월 19일. 대한민국의 두 장면이 우리 교육과 평가 시스템이 직면한 근본적인 질문을 동시에 수면 위로 끌어올렸다.
첫 번째 장면은 전국 85개 시험지구, 1312개 시험장에서 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이었다. 55만 1,864명이 지원한 이날, 고사장은 거대한 보안 검색대를 방불케 했다. 인공지능(AI)을 활용한 첨단 부정행위를 막기 위해 수험생들은 옷의 단추에 보안 스티커를 붙였고, 스마트안경 여부를 확인하기 위해 안경을 벗어 검사받기도 했다. 개인 필기구 소지까지 제한하고, 시험장 내 전자기기 부정행위를 적발하기 위해 전국에 세 차례 위급재난문자를 발송했다.
교육부에 따르면 4교시 종료 기준 부정행위 적발자는 98명이다. 위급재난문자를 통해 적발된 인원은 49명, 전자기기 소지로 적발된 인원은 44명, 시험 중 스마트기기를 실제 활용한 사례는 5건이었다. 스마트안경, 소형카메라, 무선이어폰, 휴대전화 등을 이용한 부정행위가 현실의 위협으로 나타난 것이다. [교육부, 2026.11.19.]
두 번째 장면은 같은 날 전해진 한 청년의 비극적인 사망 소식이었다. 과거 낮은 수능 성적에서 출발해 고려대 정치외교학과에 진학한 뒤 서울대 치의학과에 입학하고, 법학적성시험(LEET) 만점자로 알려지며 공부법 저서와 콘텐츠로 주목받았던 이진우씨가 AI 부정행위 의혹에 휩싸였다. 그는 공개 검증을 통해 의혹을 해소하겠다고 예고했으나 약속된 검증에 나타나지 않았고, 이날 숨진 채 발견됐다. 제기된 의혹의 실체적 진실은 아직 규명되지 않았다.
한 개인의 죽음을 특정한 사회적 구조나 사건의 결과로 단정할 수는 없다. 그럼에도 이 사건을 둘러싼 열광과 의혹, 비난의 흐름은 우리 사회가 성적과 학력, 자격과 스펙에 얼마나 큰 상징적 가치를 부여하는지 그리고 의혹과 실패를 대하는 사회적 태도가 얼마나 가혹해질 수 있는지를 돌아보게 한다.
신재용 서울대 경영학과 교수도 "너무나도 한국적인 상황"이라며 학력과 스펙에 열광하다 의혹이 불거지면 한 사람을 퇴로 없이 몰아붙이는 사회적 태도를 비판했다. 잘못에 대한 책임은 엄정하게 묻되, 한 사람의 잘못을 그 존재 전체에 대한 부정으로 확대하지 않고 다시 살아갈 길을 열어야 한다는 문제의식이다.
결이 다른 두 사건이지만, 시험과 학력이 한 사람의 신분표로 작동하는 우리 사회의 단면을 고스란히 드러낸다. 최첨단 AI 시대에 도달했는데도 과거 산업화 시대의 공장식·주입식 교육을 고수하며 아이들의 꿈과 행복이 입시 경쟁에 저당 잡힌 구조가 이제 임계점에 다다른 것이다.
산업화 시대의 평가 잣대, AI 앞에서 흔들리다
우리가 오랫동안 신뢰해 온 객관식 지필시험과 표준화된 평가 체계는 대량생산과 산업화 시대의 요구에 부응하며 발전해 왔다. 정해진 지식과 규칙을 정확하게 이해하고, 제한된 시간 안에 주어진 문제를 빠르게 풀어내는 능력은 산업사회에서 중요한 역량이었다. 표준화된 시험은 대규모 인원을 비교적 일관된 기준으로 선별하는 데 효율적인 도구였다.
그러나 기술 환경과 사회가 요구하는 역량은 이미 달라졌다. 생성형 AI는 문서 작성, 정보 검색, 자료 분석, 번역, 수학적 계산, 논리적 추론 등 과거 인간의 지적 노동으로 여겨지던 영역에서 빠르게 능력을 확장하고 있다. 2027학년도 수능을 대상으로 한 공개 AI 풀이 평가에서는 일부 생성형 AI 모델이 450점 만점을 기록했다. 이는 공식 국가평가가 아닌 공개된 시험 문제를 특정 AI 모델에 입력해 채점한 비공식 비교 결과이지만, 표준화된 지필시험에서 AI가 인간 최상위권과 경쟁하거나 앞서는 수준에 도달했음을 보여주는 사례다.
이는 단순히 AI가 시험을 잘 본다는 사실에 그치지 않는다. 우리가 오랫동안 평가해 온 능력 중 상당수가 AI에 의해 수행되거나 보완될 수 있음을 뜻한다. 정보를 암기하고, 정형화된 문제를 풀이하고, 정해진 틀에 맞춰 답안을 작성하는 능력만으로 인간의 미래 경쟁력을 가늠하기 어려워졌다.
세계경제포럼(WEF)의 <Future of Jobs Report 2025>에서도 조사 대상 기업들이 핵심 역량으로 꼽은 것은 단순한 지식 습득이 아니라 분석적 사고(69%), 유연성과 적응력(67%), 리더십과 사회적 영향력(61%), 창의적 사고(57%), 기술 문해력(51%) 등이었다. [WEF, Future of Jobs Report 2025] OECD와 유럽연합 집행위원회 역시 2026년 발표한 AI 문해력 프레임워크에서 AI의 작동 원리를 이해하고, AI가 생성한 결과를 비판적으로 검토하며, 이를 윤리적이고 창의적으로 활용할 수 있는 역량을 강조했다. [OECD·European Commission, 2026]
물론 암기와 기초지식이 불필요해졌다는 뜻은 아니다. AI의 결과를 검증하고 활용하려면 인간에게도 탄탄한 기초지식과 독립적인 사고력이 필요하다. 문제는 기초지식의 확인을 넘어, 정답 맞추기와 줄 세우기식 통제만으로 인간의 잠재력을 재단하는 낡은 방식에 있다. AI가 대체할 수 있는 정보처리 능력에 매몰된 채 판단력·창의성·자율성·협력적 역량을 길러내지 못하는 교육은 국가의 미래 경쟁력을 스스로 약화시키는 일이다.
숫자가 인간을 대신하는 사회, 교육 3주체가 겪는 시험만능주의의 비용
시험만능주의의 병폐는 평가 자체보다 그 결과가 교육의 목표를 대신하고, 개인의 삶과 사회적 기회를 과도하게 결정짓는 구조에 있다. 이 낡은 체제 아래에서 학생·학부모·교사 등 교육 3주체 모두가 깊은 고통을 겪고 있다.
학생들에게 학교는 배움의 즐거움을 누리는 공간이 아니라 단 한 줄의 성적으로 서열이 매겨지는 '시험 지옥'이 되었다. 학부모들은 공교육이 입시 경쟁의 도구로 전락한 현실 속에서 무거운 '사교육 고통'을 떠안고 있다. 국가데이터처와 교육부가 발표한 2025년 초중고 사교육비 조사에 따르면 사교육비 총액은 약 27조 5,351억 원, 사교육 참여율은 75.7%, 전체 학생의 월평균 사교육비는 45만 8,000원, 주당 참여시간은 7.1시간이었다. 총액과 참여율은 전년보다 감소했지만, 참여 학생 1인당 지출액은 오히려 증가해 가정의 부담이 여전히 상당함을 보여준다. [국가데이터처, 2026.3.12.]
OECD의 <Education at a Glance 2025>에 따르면 한국의 25~34세 청년 중 고등교육 이수율은 71%로 OECD 평균 48%를 크게 웃돌며, 고등교육 이수자의 임금은 고등학교 졸업자보다 평균 31% 높았다. 동시에 부모 중 한 명 이상이 고등교육을 받은 청년의 고등교육 이수율은 85%인 반면, 부모가 고등학교 교육을 마치지 못한 청년의 이수율은 45%로 나타났다. [OECD, Education at a Glance 2025: Korea]
평가의 형식이 같다고 해서 출발선까지 같은 것은 아니다. 준비에 투입할 수 있는 경제적 자원과 학습 환경의 격차가 점수로 환산되면서, 교실은 잠재력을 꽃피우는 배움터가 아니라 사회적 서열을 재생산하는 분류 장치로 전락할 위험에 놓였다.
교사들 역시 예외가 아니다. 입시 위주의 경쟁과 붕괴된 교실 속에서 '흔들리는 교육권'을 마주하며, 교육의 주체로서 아이들을 가르치고 이끌 정당한 권리마저 위협받고 있다. 더욱 뼈아픈 것은 시험 성적과 학력이 인간의 가치와 신뢰를 대신하는 사회적 낙인이 될 때다. 잘못이 있다면 사실에 근거해 엄정하게 책임을 묻되, 실패가 곧 존재의 부정과 재기의 불가능성으로 이어지는 사회는 교육이 지향할 모습이 아니다.
'차가운 경쟁'에서 '따뜻한 협력'으로, 평가의 질문을 바꾸자
이제 부분적인 제도 보완을 넘어 교육의 철학과 평가의 질문을 근본부터 바꿔야 한다. 서로를 밟고 올라서는 승자독식의 '차가운 경쟁교육'을 해체하고, 함께 질문하고 성장하는 '따뜻한 협력교육'으로 나아가야 한다. "어떻게 하면 시험장에서 AI를 완벽하게 차단할 것인가?"를 넘어, "AI가 존재하는 환경에서 학생이 무엇을 알고, 무엇을 판단하며, 어떤 문제를 해결할 수 있는가?"를 묻는 평가로 전환해야 한다.
첫째, 'AI 차단 평가'에서 'AI 활용·검증 평가'로 패러다임을 전환해야 한다.
과거 공학·자연계 교육에 전자계산기가 도입되었을 때 단순 연산 대신 더 복잡한 설계와 고차원적 추론을 평가했던 것처럼, AI 역시 인간의 사고를 확장하는 도구로 수용해야 한다. 기초 역량 확인에서는 AI를 제한하되, 복합 문제 해결·자료 분석·탐구·창작 영역에서는 AI 활용을 전제로 평가를 설계해야 한다. AI가 내놓은 정보의 오류를 가려내고 출처를 검증하며 자기 관점으로 재구성해 책임지는 능력을 오픈북, 프로젝트, 탐구보고서, 구술시험, 토론 등 다채로운 방식으로 평가해야 한다.
AI 활용 과정에서 학생이 어떤 질문을 던졌고, AI의 답변을 어떻게 검증·수정했으며, 최종 판단에 어떤 근거를 제시했는지를 평가해야 한다. 결과물뿐 아니라 사고의 과정과 판단의 근거를 함께 확인하는 것이 AI 시대 평가의 핵심이다.
둘째, 필기시험의 단일성을 줄이고 실무·수행·과정 중심의 다원적 평가 체계를 구축해야 한다.
독일의 법조인 양성 과정이 국가시험과 실무수습을 결합하고, 영국의 회계사 자격 과정이 시험과 실무경험을 함께 요구하듯, 전문직·공공직 선발에서도 필기시험은 기초 역량 확인의 수단으로 두되 현장실습, 수행평가, 직무 시뮬레이션, 포트폴리오를 단계적으로 강화해 실무 역량과 윤리적 판단을 함께 검증해야 한다.
셋째, 단일 트랙 입시에서 다중 경로 교육과 평생학습 체계로 전환하고, 교육 주체의 자율성을 회복해야 한다.
단 한 번의 수능과 자격시험이 인생 전체를 결정짓는 구조를 완화해 전공 간 이동, 성인 학습자의 재입학과 직무 전환 교육이 유연하게 이어져야 한다. 무엇보다 교육의 목적은 기업이 원하는 부품을 찍어내는 것이 아니라 모든 아이가 자신의 고유한 색깔을 찾고 행복한 삶을 누리도록 돕는 데 있다. 교사와 학생이 통제의 대상이 아닌 교육의 주체로서 자율성을 회복하고, 스스로 생각하고 토론하며 함께 성장하는 배움의 공동체를 복원해야 한다.
AI 시대 새로운 공정성, 기회의 격차를 넘어 과정의 평가로!
AI 활용 평가가 기존 시험의 병폐를 자동으로 치유해 주는 것은 아니다. AI 활용 역량과 디지털 기기·환경에 대한 접근성은 학생마다 다를 수 있어, 가정 배경과 사교육에 따라 새로운 격차가 생길 수 있다. 프로젝트와 포트폴리오가 늘어나면 평가자의 주관성이 개입하거나, 학생이 직접 수행한 과정과 외부 도움을 구분하기 어려울 위험도 있다.
OECD의 <Digital Education Outlook 2026> 역시 생성형 AI를 활용한 과제 수행이 곧바로 학습 성과로 이어지는 것은 아니며, AI에 지나치게 의존할 경우 학생의 실제 사고와 학습 과정이 약화될 수 있다고 지적한다. 명확한 교육적 목적과 지도 원리가 뒷받침되어야 학습 효과를 기대할 수 있다는 것이다. [OECD, Digital Education Outlook 2026]
따라서 AI 시대 평가 혁신은 단순한 AI 허용이 아니라 평가 설계 자체를 다시 짜는 일이다. 학생들이 AI를 활용할 수 있는 환경을 공평하게 갖추고, 평가 기준을 투명하게 공개하며, 평가자의 전문성을 높여야 한다. AI 시대의 공정성은 모든 학생에게 AI를 금지하는 데서만 생기지 않는다. 활용 조건을 고르게 마련하고, AI 사용 여부와 무관하게 학생의 실제 역량을 신뢰성 있게 확인하는 데서 비롯된다.
단추에 붙인 스티커를 떼어낼 용기, 혁명 수준의 교육 대전환으로
2027학년도 수능 고사장에서 수험생들의 단추에 붙은 보안 스티커는 감시와 통제로 버티려 하는 우리 교육의 현주소를 비춘다. 기술이 발전할 때마다 고사장에 통제 장치를 늘리는 방식만으로는 미래를 열 수 없다. AI는 이미 교실 밖에서 학생들의 학습과 문제 해결에 깊숙이 스며들어 있다. 학교가 통제에만 머문다면, 학생들은 AI를 책임 있게 다루고 검증하는 법을 학교 밖에서 제각각 익히게 될 것이다.
조선 후기 실학자 박지원은 새로운 문물과 기술을 외면한 채 낡은 관념에만 매달리던 현실을 비판하며 실용과 변화를 역설했다. 오늘날 AI 전환기 앞에 선 우리 교육 역시 땜질식 처방이나 과거의 평가 틀에 머물러서는 안 된다. 교육의 실패는 곧 국가 공동체의 미래를 위협하는 위기로 직결된다.
지금 우리에게 필요한 것은 소극적인 제도 개선이 아니라 입시와 평가, 교실의 패러다임을 뿌리부터 바꾸는 '혁명 수준의 교육 대전환'이다.
고성능 자동차와 속도를 겨루며 맨몸으로 달리는 것만큼 어리석은 일은 없다. 시대는 이미 달라졌고, 상전벽해라 할 만큼 급격하게 변하고 있다. 변화의 현실을 직시하고 과거의 틀에 매달릴 것이 아니라, 입시와 평가, 교실의 패러다임을 뿌리부터 바꾸는 '혁명 수준의 교육 대전환'으로 미래를 준비해야 한다.
단추에 붙인 보안 스티커를 떼어낼 용기는 공정성을 포기하는 일이 아니다. 낡은 잣대를 넘어 인간의 역량과 존엄, 행복을 온전하게 길러낼 새로운 교육을 시작하는 용기다. 시험만능주의와 차가운 경쟁을 넘어 AI와 함께 질문하고, 검증하고, 협력하며 성장하는 교육. 그 전환을 이제 더 이상 미룰 수 없다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 영등포시대 등에도 실립니다.