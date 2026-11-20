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큰사진보기 ▲AI 시대에 단추에 스티커를 붙인 시험장이라니!고성능 자동차와 속도를 겨루며 맨몸으로 달리는 것만큼 어리석은 일은 없다. 시대는 이미 달라졌고, 상전벽해라 할 만큼 급격하게 변하고 있다. 변화의 현실을 직시하고 과거의 틀에 매달릴 것이 아니라, 입시와 평가, 교실의 패러다임을 뿌리부터 바꾸는 ‘혁명 수준의 교육 대전환’으로 미래를 준비해야 한다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

큰사진보기 ▲단추에 붙인 스티커를 떼어낼 용기, 혁명 수준의 교육 대전환으로단추에 붙인 보안 스티커를 떼어낼 용기는 공정성을 포기하는 일이 아니다. 낡은 잣대를 넘어 인간의 역량과 존엄, 행복을 온전하게 길러낼 새로운 교육을 시작하는 용기다. 시험만능주의와 차가운 경쟁을 넘어 AI와 함께 질문하고, 검증하고, 협력하며 성장하는 교육. 그 전환을 이제 더 이상 미룰 수 없다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 영등포시대 등에도 실립니다.