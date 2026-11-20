큰사진보기 ▲인천펜타포트 음악축제가 11월 18~19일 전북 무주 호텔티롤에서 열린 '제20회 피나클 어워즈 한국대회'에서 스폰서십·재정자립 부문 금상을 받았다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천펜타포트 음악축제가 '2026 피나클 어워즈 한국대회'에서 3개 부문 상을 받았다.인천시(시장 박찬대)는 인천펜타포트 음악축제가 세계축제협회(IFEA) 한국지부가 연 이번 대회에서 스폰서십·재정자립 부문 금상, 한류프로그램 부문 은상, 접근성 프로그램 부문 동상을 받았다고 20일 밝혔다.시상식은 18~19일 전북 무주 호텔티롤에서 열린 '2026 세계축제협회 한국지부 연차총회 및 제20회 피나클 어워즈 한국대회'에서 진행됐다.인천시는 탄탄한 재정 운영과 글로벌 콘텐츠 경쟁력, 누구나 편하게 즐길 수 있는 관람 환경 등 축제 운영 전반이 고르게 좋은 평가를 받았다고 설명했다.피나클 어워즈는 세계축제협회가 경쟁력 있는 축제를 골라 시상하는 대회로, '세계축제 올림픽'으로도 불린다. 인천시에 따르면 전 세계 2000여 개 축제가 이 대회에 참여한다. 올해 한국대회에는 전국 42개 지방자치단체와 재단이 64개 축제, 약 150건을 출품했다.인천시는 이번 행사에서 '글로벌 축제로서 인천펜타포트 음악축제의 성과와 과제'를 주제로 발표도 했다. 전국 축제 관계자와 해외 전문가들에게 축제 운영 경험과 앞으로의 비전을 소개하는 자리였다.인천펜타포트 음악축제는 문화체육관광부가 지원하는 글로벌 축제다. 인천시는 그동안 해외 쇼케이스, 공식 애플리케이션 도입, 관람 편의 강화, 공연 라인업 확대, 팝업스토어와 사전 공연 등을 추진해 왔으며 외국인 관람객도 늘었다고 밝혔다.인천시는 이번 수상을 발판으로 2027 피나클 어워즈 세계대회 본선에 출품해 세계 각국 축제들과 겨룰 계획이다.윤미정 인천시 예술정책과장은 "스폰서십을 통한 재정자립부터 한류 확산, 모두를 위한 접근성 강화까지 다양한 분야에서 고르게 인정받아 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 인천펜타포트 음악축제가 대한민국을 넘어 세계 음악 시장을 선도하는 글로벌 대표 축제로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.