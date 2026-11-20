수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲'물들다, 천천데이' 현장. ⓒ 수원청개구리기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'물들다, 천천데이' 현장. ⓒ 천천청소년청년센터 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 김은율(잠원초6), 김주완(인계초4), 이은호(대선초6), 이지민(송림초5), 이연준(수원초5) 기자, 정지안(잠원중2)가 작성했습니다.

지난 11월 14일 토요일 오후 2시부터 5시까지, 수원 천천청소년청년센터에서 마을 주민과 청소년이 함께 즐기는 축제 '물들다, 천천데이'가 열렸다.이번 행사는 누구나 무료로 참여할 수 있어 어린아이부터 청소년, 청년, 학부모까지 다양한 연령대의 시민들로 북적였다. 오후 2시부터 4시까지는 센터 곳곳에서 다채로운 체험과 먹거리 부스가 운영되었고, 오후 4시부터는 1층에서 신나는 축하 공연이 펼쳐져 축제의 열기를 더했다. 특히 이날 행사에는 18세 청소년 스태프들도 직접 운영에 참여해 행사에 활기를 불어넣었다.활기 넘치는 축제 현장을 누비며 부스를 운영하는 스태프들과 축제를 즐기는 시민들을 만나 생생한 이야기를 들어보았다.먼저 1층에서 열린 '펀딩 프로젝트 × 반려동물과 청년'의 작품 판매 부스를 찾았다. 이곳에서는 청년들이 반려동물 관련 프로그램에 참여해 직접 만든 작품을 판매하고 있었다. 부스를 맡은 김영실 스태프는 "작품을 판매해 얻은 수익금은 모두 반려동물 관리 시설에 기부할 예정"이라며 따뜻한 나눔의 의미를 전했다.또 다른 펀딩 프로젝트 홍보 부스 관계자는 "지역 주민들에게 우리 프로젝트를 알리기 위해 참여했다"며 "특히 지역 케이크 업체인 '슈케이크 하우스'와 협업해 지역 특색을 살린 음식을 만들어 선보일 수 있어 무척 뿌듯했다"고 말했다.학업에 지친 학생들을 위해 마련된 놀이 공간도 큰 인기를 끌었다. 닌텐도 게임 부스의 김성질 스태프는 "학교에 다니느라 힘든 학생들이 오늘만큼은 즐거운 시간을 보냈으면 하는 마음으로 준비했다"고 설명했다. 음악 연습실 부스를 담당한 대학생 스태프 역시 "초·중·고 학생들에게 즐거움을 주기 위해 기획했는데, 오히려 밝게 웃는 학생들을 보며 대학 생활의 우울함을 털어내고 큰 기운을 되찾았다"며 웃었다.천천청소년청년센터에서 타로를 배우고 있다는 수강생은 이날 타로 부스 진행자로 변신했다. 그는 "아이들이 긍정적인 타로 카드를 뽑고 기뻐할 때 가장 큰 보람을 느낀다"고 소감을 전했다.수원 청개구리 기자단은 공연 참가자들도 만나봤다. 가장 먼저 만난 대평중학교 2학년 오OO 학생에게 공연을 준비하면서 보람찼던 점과 힘들었던 점을 물었다. 오 학생은 "처음으로 모든 안무가 정확하게 맞았을 때 가장 큰 보람을 느꼈다"고 말했다. "연습 과정에 어려움도 있었지만, 동작이 맞아떨어지는 순간에는 그동안의 노력을 느낄 수 있었다"고 덧붙였다.오 학생과 팀원들은 "공연을 보는 학생들이 진로에 대해 더 깊이 생각해 보는 한편, 잠시 고민을 내려놓고 행복한 시간을 보내기를 바란다"라고 전했다.두 번째로 만난 천천초등학교 4학년 백OO 학생은 센터 앞에 붙은 안내문을 보고 친구들과 함께 축제를 찾았다고 한다. 백 학생은 센터에서 줄넘기와 탁구, 노래 부르기 등 여러 활동을 즐겼다며 "이런 활동을 여기 센터에서 해서 신기하다"고 말했다.그는 이날 오후 무대에서 직접 춤도 선보일 예정이었다. "축제를 즐기는 참가자이자 공연을 준비하는 학생으로서, 무대를 앞두고 긴장되고 떨린다"고 했다.축제를 찾은 시민들의 얼굴에도 웃음이 가득했다. 센터에서 보낸 안내 문자를 보고 찾아왔다는 학 학생은 가장 재미있었던 체험으로 '비즈 키링 만들기'를 꼽았다.이웃의 추천으로 세 자녀와 함께 방문했다는 학부모는 이날 겪은 유쾌한 에피소드를 들려주었다. 그는 "6살 막내아이가 '귀신의 집(방탈출)' 체험이 생각보다 너무 무서웠는지 울면서 뛰쳐나와 한바탕 웃었다"며 "무알코올 칵테일(음료수) 만들기도 재밌었다"고 말했다. 이어 "초등학생 1명에 유아 2명을 데리고 와서 걱정했는데 스태프분들이 너무 친절하게 도와주셔서 무사히 즐거운 추억을 만들었다"고 고마움을 전했다.다채로운 체험과 공연, 그리고 세대를 아우르는 따뜻한 나눔이 어우러진 '천천데이'는 오후 5시 큰 호응 속에 막을 내렸다.