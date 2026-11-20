큰사진보기 ▲<마유는 이레간 포르르 포르르>(극작 이정수, 연출 남명옥)가 이날 첫 막을 올렸다. 대전 지역 근현대사의. 중요한 변곡점이자 그동안 아파트 단지 아래 묻혀 잊혀가던 '인동 군시제사공장'과 여공들의 투쟁을 본격적으로 무대화한 첫 연극이다. ⓒ 나무시어터사회적협동조합 관련사진보기

"기계가 고장 난 게 아닙니다. 사람이 멈춘 겁니다. 우리는 더 이상 당신들 멋대로 춤추는 기계가 아닙니다."

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큰사진보기 ▲사진은 일제강점기에 설립된 군시제사주식회사청주공장의 후신인 남한제사주식회사에 일하는 여성노동자의 노동장면 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

"펄펄 끓는 솥물 속에 열 손가락을 집어넣어 고치 실마리를 찾아낼 때마다 살갗이 익어 허옇게 부르트고, 손톱 밑에서는 누런 고름이 배어 나왔다. 그래도 감독의 눈총이 무서워 앓는 소리 한 번 제대로 못 하고 돌아가는 물레만 하염없이 바라볼 뿐이었다."

"기계는 전기를 먹어야 돌지만, 우린 밥을 먹어야 살아. 밥줄을 끊어 놓고 기계를 돌려? 그게 말이 돼?"

큰사진보기 ▲1932년 11월 16일 동아일보 1면 기사. 사설을 통해 대전군시제사공장의 파업 소식을 자세히 전하면서 <단결권을 보장하라>고 말하고 있다. ⓒ 네이버 뉴스라이브러리 관련사진보기

"우리는 그 뜨거운 물 안에서 죽어가는 번데기가 아니라, 스스로 껍질을 깨고 나온 나비가 될 거예요."

큰사진보기 ▲<마유는 이레간 포르르 포르르>(극작 이정수, 연출 남명옥)가 이날 첫 막을 올렸다. 대전 지역 근현대사의. 중요한 변곡점이자 그동안 아파트 단지 아래 묻혀 잊혀가던 '인동 군시제사공장'과 여공들의 투쟁을 본격적으로 무대화한 첫 연극이다. ⓒ 나무시어터협동조합 관련사진보기

"딱딱한 껍데기를 깨... 나는 처음에는 그게 그냥 참으라는 줄 알았어요. 아니었어요. 깨 부수는 거였어요. 우리는 그 뜨거운 물 안에서 죽어가는 번데기가 아니라, 스스로 껍질을 깨고 나온 나비가 될 거예요."

19일 저녁 7시 30분. 대전 중구 대흥동의 아담한 소극장 '고도' 객석이 숨을 죽였다. 배우의 목소리가 쩌렁쩌렁하게 울려 퍼지자, 코앞의 무대에서 뿜어져 나오는 숨결과 열기가 객석까지 고스란히 전해졌다. 94년 전인 1932년 11월, 일제강점기 대전 동구 인동(현 효동 일대)에 자리했던 '군시제사(郡是製絲) 대전공장'의 10대 어린 여성노동자들이 일제 독점자본에 맞서 기계를 세웠던 그날의 함성이 무대 위에서 생생하게 되살아난 순간이었다.연극 <마유는 이레간 포르르 포르르>(극작 이정수, 연출 남명옥, 제작 나무시어터 사회적협동조합)가 이날 첫 막을 올렸다. 대전 지역 근현대사의 중요한 변곡점이면서도 그동안 아파트 단지 아래 묻혀 잊혀가던 '인동 군시제사공장'과 여성노동자들의 투쟁을 본격적으로 무대화한 첫 연극이다.무대는 1932년 대전 인동 군시제사공장 작업장으로 관객을 데려간다. 일본 3대 재벌 미쓰이가 대주주였던 이곳은 설립 초기(1926년 말 기준) 약 약 3000평 규모에 종업원 400여 명으로 출발했지만, 1930년 기준 부지면적 2만 6000 여평, 건물 5000평, 제사기 400대, 종업원 약 600여 명으로 몸집을 키운 조선에서 다섯 번째로 큰 제사공장이었다. 연간 조업일수는 344일에 달했다.당시 군시제사 대전공장은 조선 농촌에서 싼값에 거둬들인 누에고치로 생사(명주실)를 뽑아 일본과 미국·유럽 등지에 수출하며 외화를 벌어들이던 일제 식민지 수탈 경제의 핵심 전초기지였다. 조선 전역에 수십 개소 단위로 흩어져 있던 제사공장들 가운데, 대전공장은 1930년 기준 전국 생사 생산량의 약 5%, 충청남도 지역 생산량의 무려 64.5%를 차지할 만큼 압도적인 비중을 지녔다. 철도 교통의 요지 대전에 자리 잡은 이 공장은 충청권 농민과 소녀 노동력을 빨아들이는 거대한 수탈의 용광로였다. 그 살인적 노동 현장에는 가난한 농촌을 떠나온 16~17세 안팎의 어린 소녀들이 대부분이었다.연극은 '마유(누에고치)'에서 명주실을 뽑아내는 고된 작업 풍경을 세밀하게 그려낸다. 60~80도에 달하는 뜨거운 물에 맨손을 집어넣어 고치 실마리를 찾는 여성노동자들의 손은 늘 허옇게 부르트고 고름이 배어 나왔다.노동자 작가 이북명이 단편 <여공>(1935)에서 그려낸 이 구절은 무대 위 소녀들이 마주한 현실과 한 치도 다르지 않다. 이어지는 장면들에서도 그 고통의 무게는 고스란히 전해진다.유진오의 단편 <여직공>(1931) 속 "하루 열네 시간씩 기계 앞에 서서 먼지를 마시고 나면, 밤에는 다리가 퉁퉁 부어 신발조차 들어가지 않았다. 한 달 내내 피땀을 흘려 받은 돈에서 밥값과 기숙사비, 온갖 벌금을 떼고 나면 손에 쥐는 것은 고작 몇 푼의 동전뿐이었다"는 묘사나, 강경애의 장편소설 <인간문제>(1934)에서 여성노동자 '선비'가 "뽀얀 솜먼지와 열기 속에서 숨이 턱턱 막혀오면서도, 고향에서 굶주리고 있을 식구들을 떠올리며 이 악물고 실을 이었다"가 끝내 폐결핵으로 쓰러지던 비극 역시 당시 제사·방직공장 여성노동자들의 삶을 비추는 거울이었다.기록을 보면 당시 제사공장 여공들은 썩은 콩깻묵과 짠지 반찬, 높은 담장과 철조망으로 둘러싸인 병영식 기숙사에서 청춘을 갉아 먹히고 있었다. 조선인 여성노동자들의 일당은 20~40전으로 일본인 여성노동자의 절반, 성인 남성 임금의 3분의 1 수준에 불과했다. 그마저도 '강제 저축'과 온갖 '벌금제'로 떼어갔다.연극의 갈등은 '정화'가 빠른 기계 속도를 따라가지 못해 손가락이 절단되는 사고를 당하면서 폭발한다. 일본인 감독관은 치료는커녕 정화를 즉각 해고하고 기계 파손 배상금을 물리는 것도 모자라, 전 직원 일급 15전 삭감이라는 폭거를 내린다."너희는 인간이 아니라 비단을 만드는 도구일 뿐"이라는 감독관의 폭언 앞에, 소녀들은 마침내 결단한다.여성노동자 600여 명은 작업 거부와 함께 단식 농성에 돌입한다. 실제 1932년 11월 7일부터 14일까지 이레(7일) 동안 벌어진 '대전 군시제사 동맹파업'의 기록 그대로다. 사측은 단전·단수로 공장을 봉쇄하고, 기숙사 밖에 따뜻한 고깃국 냄새를 피우며 배고픈 소녀들을 유혹하고 협박한다. 경찰이 들이닥쳐 주동자 명주와 소희를 연행해 고문하는 절체절명의 위기도 찾아온다.하지만 무너지지 않는다. 추위와 허기 속에서 서로의 심장 소리를 확인하며 버틴다. 그리고 담장 밖에서는 어머니 등 가족, 지역 주민, 노동조합, 언론(<동아일보> 기자)이 손을 내민다. 당시 <동아일보>는 1932년 11월 10일 자로 '남녀직공 600여 명 단식하고 동맹파업' 기사를 내보냈고 여론이 들끓자, 결국 경성 본사가 두 손을 들고 요구조건을 수용하기에 이른다.연극 제목 '마유는 이레간 포르르 포르르'에는 이중의 의미가 담겼다. 누에고치가 날개를 펴기 위해 견디는 고통의 시간과, 여성노동자들이 굶주림을 견디며 싸운 '이레(7일)'의 투쟁이다.소극장 고도 특유의 가까운 거리감으로 무대 위의 숨소리 하나, 발걸음 소리 하나까지 고스란히 밀려들었다. 제사 기계를 무대에 들일 수 없는 한계를 공장 기계음과 팽팽한 긴장감을 자아내는 효과음, 음악으로 채워 넣어 관객을 순식간에 1932년의 작업장 한복판으로 끌어들였다.여기에 여성노동자들의 내면 심리와 시대적 배경을 비추는 영상과 자막이 배우들의 연기와 맞물리며 극의 몰입도를 한층 끌어올렸다. 기계음이 일순간 멈춰 서고 찾아온 정적 속에서, 어둠과 추위를 견디는 소녀들의 거친 숨소리와 쿵쿵거리는 심장 박동 소리가 작은 소극장을 가득 채울 때 마다 객석 곳곳에서 눈시울을 붉히는 관객들의 모습이 눈에 띄었다.연극에는 언급되지 않았지만 인동군시제사공장에서는 1932년 파업 이후에도 사측의 약속 불이행과 착취는 멈추지 않았다. 여성노동자들은 1933년, 1935년, 1936년 등 여러차례 걸쳐 다시 작업을 멈춰 세웠다.특히 1935년 8월 파업은 한여름 폭염 속 끓는 솥의 열기와 수증기로 가득한 '찜통 작업장'에서 환기조차 제대로 되지 않아 실신자가 속출한 데다, 부실한 기숙사 식사와 무리한 실 뽑기 할당·벌금제 강화가 겹치며 터져 나왔다.이듬해인 1936년 8월 파업 역시 일본인 감독 등 현장 관리자들의 욕설과 구타, 인격 모독이 도화선이 됐고, 사측의 자의적인 실 등급 판정으로 임금을 깎고 강제 저축금 반환마저 까다롭게 굴며 기숙사 통제를 조인 데 맞선 저항이었다. 1932년 첫 봉기가 기본적 생존권과 노동조건을 쟁취한 싸움이었다면, 이후 투쟁은 반복되는 기만과 폭력, 전시 통제 강화에 굴복하지 않은 끈질긴 항거였다.인동 군시제사공장 여성노동자들의 투쟁은 한국 근현대사에서 각별한 의미를 지닌다. 식민지 피지배 민족, 가난한 노동자, 10대 여성이라는 '삼중의 억압' 속에 갇혀 있던 가장 약한 존재들이 스스로 권리의 주체로 일어선 사건이기 때문이다. 무엇보다 이 투쟁은 상대적으로 노동운동의 발판이 얇았던 대전충남 지역 노동운동가들에게는 거대한 독점자본과 식민지 권력에 맞서 단결과 연대로 성과를 일궈낸 기념비적 사건으로 평가 받고 있다. 공업화가 늦었던 대전·충남권에서 지역 사회와 학생, 언론이 노동자와 결합해 일제 수탈 경제에 균열을 낸 대표적인 항일·민중 투쟁이기도 하다.광복 후 한국 기업(대전생사)이 인수해 1980년대 중반까지 가동되던 인동 제사공장은 이제 흔적 없이 사라지고 그 자리엔 아파트 단지가 들어섰다. 하지만 94년 전 어린 소녀들이 쏘아 올린 "우리는 기계 부품이 아니라 사람"이라는 외침은 시대를 건너 오늘날 비정규직·청년 노동자들의 현실과도 맞닿아 있다.마지막 대사가 잦아들고 무대가 환해지자 작은 소극장을 가득 채운 관객석에서 박수가 터져 나왔다. 쉽게 가라앉지 않는 박수 소리 속에서 배우들과 관객이 하나 되어 94년 전 소녀들의 승리를 축하하고 위로하는 순간이었다.이번 작품을 연출한 남명옥씨는 "1932년 일제강점기 군시제사 대전공장의 가혹한 노동통제와 저임금, 경제적 수탈과 민족차별에 맞선 파업 실화를 극화했다"라며 "협박과 고문을 작업 거부, 단식 투쟁, 시위 등 조직적인 투쟁으로 맞서며 승리를 이끌어낸 이들의 서사를 무대에 감아 공유하고 싶었다"고 밝혔다.이날 첫발을 뗀 연극 <마유는 이레간 포르르 포르르>는 오는 22일(평일과 토요일 오후 7시 30분, 일요일 오후 3시)까지 대전 소극장 고도에서 계속된다. 팍팍한 현실 속에서 '내 손을 잡아줄 누군가'가 그리운 이들에게, 94년 전 인동의 노동자들이 건네는 묵직한 울림이 기다리고 있다.