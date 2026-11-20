큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

조희대 대법원이 19일 한덕수 전 국무총리의 '내란 중요임무 종사 혐의 상고심'에서 사건을 파기환송한 가운데 진보당 충남도당은 "희대의 엉터리 판결"이라며 조희대 대법원장의 탄핵을 촉구하고 나섰다.진보당 충남도당(아래 충남도당)은 20일 성명을 통해 "내란에 면죄부 준 조희대도 내란공범, 즉각 탄핵해야 한다"고 목소리를 높였다.충남도당은 "내란의 밤 목숨을 걸고 싸운 국민들의 가슴에는 대못을 박고 내란세력에게는 면죄부를 씌워준 희대의 엉터리 판결"이라며 "지난 2024년 12월 3일이 윤석열의 내란이었다면 2026년 11월 19일은 조희대의 내란으로 기록될 것"이라고 경고했다.이어 "한덕수는 윤석열 내란의 실행과 성공을 위해 최일선에서 조력한 부역자였다"라며 "국무회의를 소집하고 정족수를 채워 합법적 외피를 씌워주었다. 계엄이 선포되고 나서는 국무위원들의 서명날인을 독려하고 이상민과 단전단수 조치를 의논했다. 이 모든 행위가 한 공간에서 한날한시에 이루어졌다"라고 지적했다.그러면서 "윤석열의 내란은 친위 쿠데타였다. 친위 쿠데타에서 국무회의는 불법 계엄에 절차적 합법성을 부여하고 내란 행위를 지속하게 하는 위험천만한 무기가 된다. 계엄의 위헌성과 불법성을 사전에 인식하고도 회의를 열어준 것은 명백히 임무를 수행한 것이다. 그 자체로 범죄"라고 주장했다.