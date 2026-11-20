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큰사진보기 ▲신지면 명사십리 어싱길/사진= 서현종 님. ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

신지도 명사십리에는 바다의 장단이 산다. 파도가 은빛 모래를 쓸고 돌아가는 소리는 낮은 진양조가 되고, 물때를 따라 바다로 나서는 배들의 움직임은 중모리의 가락을 닮았다. 바람이 모래밭을 가로질러 달리면 물결은 자진모리로 일어서고, 거센 파도가 해안에 부딪히는 날이면 휘모리의 장단이 온 섬을 흔든다.가만히 귀 기울이면 바다는 언제나 같은 소리로 말하지 않는다. 그날의 바람과 물때, 사람들의 삶에 따라 서로 다른 물결의 소리를 들려준다. 어쩌면 신지도는 바다를 품은 섬이 아니라, 바다의 장단을 들으며 살아가는 섬인지도 모른다.새벽의 명사십리는 진양조처럼 깊고 느리다. 밤의 어둠을 밀어내며 수평선이 밝아오고, 첫 햇살이 아직 잠에서 덜 깬 물빛 위에 내려앉는다. 파도는 크게 소리 내지 않는다. 다만 밀려왔다 물러가기를 거듭하며 모래밭에 흔적을 남긴다. 은빛 모래 위로 길게 번지는 물결무늬는 밤새 바다가 써 내려간 편지 같다.그 느린 반복 속에는 기다림이 있다. 무엇을 재촉하지 않고, 오지 않은 것을 억지로 불러내지 않으며, 제때가 오기를 묵묵히 견디는 마음. 어쩌면 삶의 시작도 이와 같았으리라. 누군가의 품에서 세상의 온도를 배우고, 한 걸음 내딛기까지 숨을 고르던 시간. 느림은 아무것도 하지 않는 시간이 아니라, 아직 보이지 않는 생을 안쪽에서 길러내는 시간이다.동쪽 하늘이 밝아오고 섬마을에 하루의 기척이 번지면 바다는 중모리의 가락으로 깨어난다. 물때를 살피는 사람들의 손길이 분주해지고, 배들은 저마다의 사연을 싣고 바다로 향한다. 누군가에게 바다는 생계를 잇는 일터이고, 누군가에게는 오랜 세월 몸으로 익혀온 삶의 터전이다. 바람의 방향과 물살의 결을 읽는 일은 책으로 배울 수 없는 섬의 지혜다.배가 떠나고 돌아오는 사이, 바다는 만남과 헤어짐을 받아들인다. 떠나는 이에게는 먼 곳으로 향하는 길이 되고, 기다리는 이에게는 돌아올 자리를 지키는 푸른 마당이 된다. 같은 물길을 두고도 누군가는 설렘을, 누군가는 그리움을 본다.하나의 바다가 여러 마음을 품는 것은 서로 다른 사연을 함부로 밀어내지 않기 때문일 것이다. 한낮이 가까워지면 햇살은 명사십리의 모래 위에서 잘게 부서지고, 바다는 중중모리의 흥을 얻는다. 모래밭에는 파도가 남긴 무늬가 겹겹이 새겨지고, 바람은 해변을 따라 달리며 소나무 가지를 흔든다. 바다와 모래, 바람과 숲이 서로 다른 소리를 내면서도 하나의 풍경을 이루는 모습은 저마다 다른 악기가 한 곡을 완성하는 것과 같다.기쁨은 다른 이의 마음과 마주할 때 더욱 깊어지기도 한다. 누군가의 웃음에 다른 웃음이 포개지고, 작은 몸짓 하나가 낯선 이의 마음까지 흔들 때 세상은 잠시 한 곡의 음악이 된다. 바다의 흥겨움은 소란스러움에 있지 않다. 수많은 움직임이 서로를 방해하지 않으면서 하나의 풍경을 이루는 데 있다.그러나 바다는 언제까지나 다정한 얼굴만 보여주지는 않는다. 바람이 거세지면 물결은 자진모리의 장단으로 달려가고, 파도는 서로를 밀어 올리며 해안으로 몰려든다. 평온하던 명사십리의 물빛이 짙어지고, 모래밭을 훑던 바람은 거센 숨결로 변한다. 바다를 삶의 터전으로 삼아온 사람들에게 날씨와 물때는 하루의 생계를 좌우하는 엄중한 신호다.삶도 그러하다. 마음먹은 대로 흘러가지 않는 날들이 있고, 붙잡으려 할수록 빠져나가는 것들이 있다. 하지만 바다는 파도를 없애는 방식으로 바다가 되지 않았다. 밀려오고 물러나기를 거듭하며 자신의 깊이를 지켜왔다. 견딘다는 것은 언제나 맞서 싸우는 일만은 아니다. 때로는 지나가도록 자리를 내어주는 일도 견딤의 한 방식이다.폭풍이 가까워지면 휘모리의 가락이 바다를 뒤흔든다. 파도는 높이를 겨루듯 솟구치고, 물보라는 허공에 흩어져 흰빛으로 타오른다. 거센 자연의 숨결 앞에서 무력함을 느끼는 순간, 삶에서 무엇이 정말 소중한지를 되묻게 된다. 끝까지 지켜야 할 것은 무엇이며, 놓아주어야 비로소 살아나는 것은 무엇인가.사람들은 바다를 정복하려 하기보다 그 변화를 읽으며 살아왔다. 바다가 허락하는 날에는 나아가고, 물러서야 할 때에는 기다린다. 그 기다림에는 자연을 거스르지 않는 겸허함과 오랜 세월 몸으로 터득한 삶의 지혜가 깃들어 있다. 거센 물결 뒤에도 바다는 다시 수평선을 열어 보이며, 무너진 하루가 끝이 아니라고 말없이 일러준다.거센 물결 사이에도 잠시 숨을 고르는 순간이 있다. 파도가 잦아들고 물결이 잠깐 낮아지는 때. 명사십리의 모래 위에 잠시 머물다 사라지는 작은 물결처럼, 삶에도 가쁜 호흡을 내려놓을 여백이 필요하다. 누군가 건네는 안부 한마디, 오래 바라본 저녁 구름, 이름 없이 피어난 들꽃 한 송이가 때로는 하루를 다시 살아가게 한다. 거창한 위로보다 작은 틈 하나가 더 깊이 우리를 살린다.그리고 바다에는 엇모리의 순간도 있다. 규칙적으로 밀려오던 물결이 바람의 방향에 비껴가고, 익숙했던 물빛이 낯선 무늬를 그리는 때. 삶도 언제나 곧게 이어지지는 않는다.뜻밖의 만남과 이별, 예상하지 못한 상실과 선택이 우리를 원래의 자리에서 멀어지게 한다. 처음에는 그 어긋남이 실패처럼 느껴지지만, 시간이 흐른 뒤 새로운 길의 입구였음을 알기도 한다. 서로 다른 물살이 만나고 갈라지며 전에 없던 물결을 만드는 바다처럼, 어긋남을 품을 줄 아는 넓이가 삶의 깊이를 만든다.해가 서쪽으로 기울 무렵, 신지대교 너머로 이어지는 바닷길에는 또 다른 풍경이 펼쳐진다. 다리는 섬과 육지를 잇고 사람들의 발걸음을 이어주지만, 섬의 시간까지 서둘러 흐르게 하지는 않는다. 다리가 놓여도 신지도는 여전히 바다의 호흡으로 하루를 살아간다. 떠남과 돌아옴이 한곳에서 만나고, 멀어짐과 가까워짐이 서로의 의미를 완성하는 곳.해가 기울면 명사십리의 바다는 다시 느린 장단으로 돌아간다. 낮 동안 흩어졌던 빛이 수면 위에 길게 누워 저녁의 색으로 번지고, 파도는 하루의 소란을 거둬들인다. 모래 위에 남은 발자국은 물결에 지워지겠지만, 그 발자국이 지나간 시간까지 사라지는 것은 아니다. 바다는 흔적을 지우면서도 기억을 품는 듯하다.어둠이 내려오면 파도 소리는 더욱 또렷해진다. 낮에는 듣지 못했던 작은 소리들이 밤의 여백에서 살아난다. 장단마다 다른 박자가 하나의 바다를 이루듯, 우리의 기쁨과 슬픔, 빠름과 느림, 만남과 이별도 한 생의 가락 안에 놓여 있다. 느린 가락은 깊이를 만들고 빠른 가락은 생동을 일으키며, 엇갈린 박자는 새로운 길을 연다. 서로 다르기에 함께 어우러질 수 있는 것이다.신지도의 바다는 오늘도 다양한 물결의 리듬으로 섬의 시간을 연주한다. 명사십리의 모래를 두드리는 파도 소리, 물때를 헤아리는 어부의 손길, 바람에 흔들리는 소나무의 몸짓, 섬과 육지를 오가는 사람들의 발걸음까지. 그 모든 것이 어우러져 신지도만의 한 곡을 만들어낸다.우리는 서로 다른 속도와 호흡으로 살아간다. 누군가는 천천히 깊어지고, 누군가는 빠르게 타오르며, 누군가는 익숙한 박자에서 벗어나 자신만의 리듬을 만들어간다. 중요한 것은 남의 장단을 흉내 내는 일이 아니라 내 안의 호흡을 잃지 않는 일이다. 때로는 멈추고, 때로는 흔들리고, 다시 밀려오는 하루를 맞이하는 일.그 바다 앞에 서면 문득 생각하게 된다. 삶이란 한 번도 같은 박자로 흐르지 않았으나, 그 모든 흔들림과 머뭇거림까지 품어 마침내 저마다의 음악이 되어가는 여정이라는 것을.신지도는 그렇게 바다의 장단으로 살아가고, 바다는 섬의 이야기를 품은 채 오늘도 새로운 가락을 써 내려간다.