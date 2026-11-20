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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

행정의 예측가능성은 군민이 행정의 기준과 절차를 예상하고 그에 따라 행동과 경제적 선택을 할 수 있도록, 행정이 투명하고 안정적으로 운영되어야 한다는 원칙이다. 이는 행정 신뢰의 출발점이자 군민 권익 보호의 기준이다. 그런 의미에서 이번 완도사랑상품권 지원 중단 사태는 단순한 예산 부족을 넘어 예측가능성과 신뢰를 훼손한 심각한 문제다.이번 사태의 본질은 예산이 소진됐다는 사실 자체가 아니다. 소진이 충분히 예상되는 상황에서 행정이 얼마나 책임 있게 대응했는지, 그 과정에서 군민의 권익과 신뢰를 얼마나 고려했는지가 핵심이다.첫째, 예측 가능한 행정의 실패다. 상품권 판매액이 전년보다 크게 늘고 할인율까지 확대됐다면 예산 소진 시점을 예측하고 대책을 마련하는 것은 당연한 책무다.둘째, 군민의 신뢰를 저버린 행정이다. 특히 모바일 상품권은 선할인에서 충전 후 캐시백 지급 방식으로 바뀌었다. 군민이 먼저 자기 돈을 충전하고 사후에 혜택을 받는 구조인 만큼, 지원 중단 가능성과 예산 소진 상황을 사전에 충분히 안내했어야 한다. 아무런 예고 없이 당일 지원을 중단한 것은 군민의 경제적 선택과 행정에 대한 신뢰를 가볍게 여긴 처사다.셋째, 군수의 책임 있는 설명과 후속 조치가 필요하다. 정책의 최고 책임자로서 군수는 사업 종료의 경위와 의사결정 과정을 투명하게 설명하고, 군민과 소상공인의 피해를 최소화하며 재발 방지 방안을 제시해야 한다.이번 사태의 배경에는 민선 9기 출범 이후의 조직개편과 대규모 인사이동이 있다. 혁신과 쇄신을 명분으로 사람을 바꾸는 데 치중한 나머지 행정의 전문성과 업무 연속성이 훼손되고, 민생 현안에 대한 관리와 대응 기능이 약화됐다는 지적을 피하기 어렵다. 출범 직후 기존 핵심 간부와 실무진이 대폭 교체됐고, 이 과정에서 전문성과 경험, 조직 안정성보다 인사상의 고려가 우선됐다는 비판이 제기됐다. 특히 상품권 업무를 담당하던 부서의 담당자들이 바뀌면서 사업 추진 경과와 예산 운용 상황을 충분히 파악하기 어려운 환경이 조성됐다. 인사 쇄신이 행정 역량 강화로 이어지지 못하고 오히려 행정 공백을 초래했다면 그 책임은 인사권자에게도 있다.예산의 조기 소진은 사전에 충분히 예견할 수 있었다. 지류형과 카드·모바일형 판매가 전년보다 크게 늘었고, 할인율 인상과 추가 할인까지 시행했기 때문이다. 더욱이 10월 12일 캐시백 예산 소진으로 결제가 중단됐다가 다음 날 재개되는 상황까지 있었다.이는 예산 부족과 조기 소진 가능성을 충분히 인식할 수 있는 사전 신호였다. 그렇다면 예산의 전용(轉用)이나 이용(移用)이 가능한지 지방재정법상 요건을 검토하고, 정리추경이나 수정예산안 등을 통해 추가 재원을 확보하려는 적극적인 노력을 했어야 했다. 아무런 검토나 조치 없이 11월 3일 갑작스러운 지원 중단으로 이어진 것은 담당 부서의 예산 관리 및 위기 대응 능력에 심각한 의문을 제기한다. 10월 중순부터 지원 중단까지 상당한 시간이 있었음에도 단계적 지원 조정이나 사전 안내 등 실효성 있는 대책을 마련하지 못한 이유가 무엇인지 밝혀야 한다.군정의 정책적 모순도 드러났다. 김신 군수는 취임 당시 전임 군정으로부터 빈 곳간을 물려받았다고 여러 차례 주장했다. 그런데도 추석을 앞두고 추가 할인 정책을 시행해 상품권 수요를 스스로 확대했다. 재정 상황을 알고 있었다면 혜택을 늘리기에 앞서 예산 소진 속도와 지속 가능성을 따지는 것이 순서였다. 이후 예산 조기 소진을 외부 요인으로 설명하는 것은 군정 스스로의 정책 판단과 관리 책임을 간과한 해명이라는 비판을 받을 수밖에 없다. 이번 사태가 더욱 우려스러운 이유는 앞으로의 군정 운영 때문이다. 상품권 지원 예산조차 제대로 예측하고 관리하지 못하면서, 향후 지역화폐를 활용한 기본소득 등 더 큰 재정사업은 어떻게 감당할 수 있을지가 의문이다. 정책 구상만큼 중요한 것은 이를 실행하고 지속할 수 있는 행정 역량이다.결국 이번 사태는 인사와 행정의 관계, 그리고 군수와 부군수의 역할과 책임을 다시 생각하게 한다. 군수가 군정의 방향을 설정하는 최종 책임자라면, 부군수는 직업공무원으로서 행정의 전문성과 연속성을 지키고 조직을 실질적으로 관리·조정하는 핵심 책임자다. 특히 인사위원장으로서 인사의 공정성과 적정성을 살피고, 조직 안정성과 업무 효율성을 확보하는 역할을 담당한다. 물론 현 부군수는 지난 10월 7일 자로 부임했기 때문에 이번 사태의 전 과정을 직접 책임지라고 요구하는 것은 무리일 수 있다. 그러나 이제부터라도 인사권자의 판단을 무조건 따르는 데 그치지 않고, 행정 전문가로서 조직의 업무 연속성을 회복하며 예산 관리와 민생사업의 위기 대응 체계를 점검하는 본연의 역할에 나서야 한다.사람을 바꾸는 것이 혁신의 목적이 될 수는 없다. 전문성과 경험을 존중하고 업무 연속성을 보장하며 조직 전체의 책임성과 대응 능력을 높이는 것이 진정한 인사 쇄신이다. 전임 군정의 잘못을 바로잡는 일과 현재 군정의 책임을 다하는 일은 별개가 아니다. 과거를 청산하는 데만 몰두하다 현재의 민생을 놓친다면 그것은 혁신이 아니라 또 다른 행정 실패다.군민이 바라는 것은 새로운 사람으로 채워진 조직이 아니라 더 유능하고 책임 있는 행정이다. 이번 사태를 계기로 인사 운영과 업무 인수인계, 예산 관리 및 위기 대응 체계 전반을 점검하고, 군수와 부군수 등 책임자들이 그 경위와 개선책을 군민 앞에 투명하게 밝혀야 한다.인사는 군수를 위한 것이 아니라 군민을 위한 것이어야 한다. 사람을 바꾸는 데 성공하고도 일을 놓쳤다면 그것은 결코 성공한 인사가 아니다.이승창 자유기고가