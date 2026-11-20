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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

"그냥 주저앉았을 뿐인데 뼈가 부러졌대요." 크게 다친 것도 아닌데 골절이라는 말을 들으면 당황스럽다. 넘어질 때 운이 나빴다고 생각하기 쉽다. 하지만 그동안 뼈가 얼마나 약해졌는지도 살펴봐야 한다. 골다공증은 아프다는 신호 없이 찾아오는 경우가 많다. 어제도 장을 보고 오늘도 밥을 지었으니 내 뼈도 별일 없는 줄 알았다.그러다 작은 충격에 부러지고 나서야 속사정을 알게 된다. 뼈는 겉은 단단하지만, 안쪽은 스펀지처럼 작은 공간이 촘촘한 구조다. 골다공증이 생기면 이 공간 사이를 받치는 뼈가 얇아지고 연결도 끊어져 쉽게 부러진다. 뼈는 한번 만들어 놓고 평생 그대로 쓰는 물건도 아니다. 오래된 부분을 걷어 내는 '파골세포'와 새 뼈를 채우는 '조골세포'가 지금도 일하고 있다. 철거반과 건축반이 함께 집을 고치는 셈이다. 낡은 곳을 치우는 일도 필요하지만, 허문 만큼 채우지 못하면 집이 약해진다. 나이가 들면서 이런 불균형이 생길 수 있다. 특히 여성은 폐경 뒤 여성호르몬이 줄면서 뼈 손실이 빨라진다. 남성도 예외는 아니다.몸이 너무 마르거나 스테로이드 약을 오래 쓰는 경우에도 뼈 건강을 살펴야 한다. 뼈의 변화는 뜻밖의 곳에서 드러나기도 한다. 예전에는 딱 맞던 바짓단이 끌리고, 오랜만에 만난 자녀가 "엄마, 키가 좀 줄었네"라고 말한다. 모두 골다공증 때문은 아니지만 척추뼈가 눌려 내려앉는 압박골절이 원인일 수 있다. 심하게 약해진 척추는 기침 같은 작은 충격에도 부러질 수 있다. 새로 생긴 허리 통증을 "원래 허리가 안 좋았으니까" 하며 넘기지 말아야 하는 이유다.고관절 부근이 부러지면 수술 뒤 다시 걷기까지 긴 시간이 필요할 수 있다. 누워 지내는 시간이 길어지면 근육이 줄어 다시 걷기가 더 힘들어진다. 가래를 잘 내보내지 못해 폐렴이 생기거나, 다리를 움직이지 못해 혈액 흐름이 느려지면서 혈전(피떡)이 생길 위험도 커진다.뼈 하나가 부러졌는데 생활 전체가 흔들리는 것이다. 더구나 한 번 골절을 겪으면 다음 골절의 위험도 높아진다. 부러진 곳이 잘 붙었다고 나머지 뼈까지 튼튼해진 것은 아니다. "뼈가 붙었으니 끝"이 아니라 "다음에는 안 부러지려면?"을 물어야 한다. 골밀도검사는 뼈 상태를 살피는 대표적인 방법이다. 검사표의 '티 점수'는 젊고 건강한 성인의 평균 골밀도와 내 골밀도를 비교한 숫자다. 0이 기준이고, 마이너스 쪽으로 내려갈수록 뼈가 덜 촘촘하다는 뜻이다. 폐경 후 여성과 50세 이상 남성은 마이너스 2.5 이하이면 골다공증에 해당한다.하지만 숫자만으로 안심하지는 말자. 같은 점수라도 나이와 골절 경험에 따라 위험이 달라진다. 검사는 성적표를 받는 일이 아니라 앞으로의 골절을 막을 단서를 찾는 일이다. 뼈를 챙기는 밥상은 멀리서 찾지 않아도 된다. 완도에서 늘 먹던 바다 음식에도 좋은 재료가 있다. 생선 살은 뼈의 바탕과 근육을 만드는 데 필요한 단백질을 공급한다. 멸치처럼 뼈째 먹는 작은 생선은 칼슘도 챙길 수 있다. 고등어 같은 등푸른생선은 비타민 D 공급원도 된다. 비타민 D는 장에서 칼슘이 흡수되도록 돕는다. 완도에서 친숙한 미역과 다시마에도 칼슘 등 무기질이 들어 있다.다만 종류와 먹는 양에 따라 얻는 칼슘이 달라지므로 미역국 한 그릇에 모든 일을 맡길 수는 없다. 생선이나 두부 반찬을 곁들이고, 우유와 요구르트도 몸에 맞게 챙기자. 우유만 마시면 배가 부글거리는 사람은 유당을 제거한 우유를 시도해 볼 수 있다. 미역국과 생선조림은 지나치게 짜지 않게 먹는 편이 좋다. 짜게 먹으면 소변으로 빠져나가는 칼슘이 늘 수 있다. 그렇다고 뼈 걱정에 이것저것 빼다가 밥상까지 초라해져서는 안 된다. 여러 음식을 골고루, 충분히 먹는 것이 먼저다. 음식으로 채우지 못한 칼슘과 비타민 D는 보충제로 더할 수 있지만, 영양제를 많이 먹는다고 뼈가 더 빨리 단단해지지는 않는다.뼈에는 움직임도 필요하다. 걷기에 근력과 균형 운동을 더하면 좋다. 의자에서 천천히 앉았다 일어나고, 든든한 지지대를 잡고 뒤꿈치를 들어 보는 동작부터 시작할 수 있다. 척추 골절이 있거나 뼈가 많이 약하다면 허리를 깊이 굽히고 비트는 운동은 무작정 따라 하지 말고 몸에 맞는 방법을 확인하자. 집 안도 한번 둘러보자.욕실 바닥은 미끄럽지 않은지, 밤에 화장실까지 가는 길은 밝은지. 뼈에 좋은 것을 하나 더 먹는 일만큼 넘어질 일을 하나 줄이는 것도 중요하다. 치료가 필요한 상태라면 밥상과 운동만으로 버티지는 말자. 골다공증 약은 뼈를 고치는 공사의 균형을 조절한다. 알렌드로네이트 같은 약은 철거반의 활동을 억제해 뼈 손실을 줄인다. 일반적인 알렌드로네이트 정제는 아침 공복에 물 한 컵만으로 복용한다. 음식이나 우유, 커피와 함께 먹으면 흡수가 줄기 때문이다.복용 뒤에는 적어도 30분 동안, 그리고 첫 식사를 마칠 때까지 눕지 않아야 식도 자극을 줄일 수 있다. 프롤리아라는 이름으로 알려진 데노수맙은 철거반에 전달되는 신호를 막는 약으로, 6개월마다 주사한다. 골절 위험이 매우 높으면 새 뼈를 만드는 일을 돕는 테리파라타이드 등을 먼저 쓰기도 한다.이베니티라는 이름의 로모소주맙은 뼈 형성을 돕고 뼈 손실도 줄인다. 여기서 치료의 '순서'가 중요하다. 새 뼈를 만드는 약으로 골밀도가 좋아져도 치료를 끝내 버리면 늘어난 뼈가 다시 줄어들 수 있다. 그래서 이런 치료 뒤에는 알렌드로네이트나 데노수맙처럼 뼈 손실을 줄이는 약으로 이어가 효과를 지킨다. 약이 바뀌었다고 앞의 약이 듣지 않았다는 뜻은 아니다. 처음부터 계획한 다음 단계일 수 있다. 옆집 사람이 맞고 좋아졌다는 주사가 나에게도 맞는 것은 아니다. 이베니티는 최근 1년 안에 심근경색이나 뇌졸중을 겪었다면 쓰지 않는다.콩팥 기능이 많이 떨어져 있으면 피해야 할 약도 있고, 혈중 칼슘을 더 세심하게 살펴야 하는 약도 있다. 약을 고를 때 뼈 이외의 건강도 묻는 이유다. 특히 데노수맙은 주사 날짜를 임의로 미루거나 갑자기 끊으면 뼈가 빠르게 줄고 척추 골절 위험이 커질 수 있다. 그만둘 때도 다음 치료를 함께 계획해야 한다. 치과 치료를 앞두고도 약부터 끊지는 말자. 일부 약은 드물게 턱뼈가 잘 낫지 않는 문제와 관련되지만, 약의 이름과 마지막 투여 날짜를 치과에 알리고 처방한 의사와 계획을 맞추는 것이 순서다.골다공증 관리는 좋아지는 느낌이 뚜렷하지 않아 소홀해지기 쉽다. 그래도 꾸준히 챙겨야 하는 까닭은 분명하다. 다음 장날에도 내 발로 시장에 가고, 친구와 바닷길을 걷고, 먹고 싶은 반찬을 내 손으로 만드는 일. 평소에는 당연해서 고마운 줄도 몰랐던 그 일상을 오래 지키기 위해서다. 오늘 저녁에는 밥상을 한번 살피고, 미뤄 둔 검사나 다음 주사 날짜도 확인해 보면 어떨까. 아직 아프지 않은 뼈도 돌봄이 필요하다.김원국 약사/향우