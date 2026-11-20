큰사진보기 ▲19일 서울 금옥여고에서 수능을 치른 주변 학교 학생이 써놓고 간 손 편지. ⓒ 손동빈 관련사진보기

"꼭 수능이 아니라도 뭐든 하고 싶은 대로 잘 풀릴 거예요."

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"(이 책상 주인이) 2학년 학생인 것 같은데, 내년에 수능 잘 보시길 바랄게요! 꼭 수능이 아니라도 뭐든 하고 싶은 대로 잘 풀릴 거예요. 사탕 같은 것도 같이 남기고 싶은데 모르는 사람이 두고 간 음식 함부로 먹기 꺼려질까 봐, 쪽지만 남기고 갑니당. 남은 2026년 행복하게 보내요.♡"

대학수학능력시험(수능) 시험장으로 사용된 서울 양천구 금옥여고 2학년 교실. 19일 밤, 이 학교의 한 교사가 교실을 정리하던 중 책상 위에서 한 장의 손 편지를 발견했다. 이 교실을 빌려 쓴 주변 고교 학생이 쓴 것이었다.편지는 "수능 보는 동안 자리 잘 썼어요"란 고마운 마음으로 시작됐다. 이어 다음과 같은 내용으로 이어진다.이날 금옥여고에서는 주변 고교 학생 500여 명이 수능을 봤다. 인공지능(AI) 부정행위 의혹 속에서 초긴장 상태였다. 이는 수능 감독관을 맡은 이 학교 교원들도 마찬가지였다.이 편지 내용을 사진으로 본 금옥여고 교원들은 울컥했다고 한다. 인공지능 시대에 연필로 꾹꾹 눌러쓴 '사람 냄새' 나는 편지 내용이 가슴에 다가왔기 때문이다.이 학교 손동빈 교장은 <오마이뉴스>에 "이 편지는 삭막한 인공지능 시대에도 우리는 따뜻한 마음을 가진 인간이란 사실을 보여주고 있다. 편지를 다 읽고 나서 갑자기 눈물이 나왔다"라면서 "수능 감독관을 하느라 새벽부터 고생한 선생님들도 이 편지를 보고 큰 힘을 얻었다"라고 말했다. 그러면서 "우리 학교 학생들도 기운 내서 '꼭 수능이 아니더라도 뭐든 하고 싶은 일'을 행복하게 했으면 한다"라고 기원했다.