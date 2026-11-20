"민주당의 '의회 폭동'이 국헌문란이다."
장동혁 국민의힘 당 대표가 19일 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진 결정에 거세게 반발했다. 장 대표는 이날 밤 페이스북에 "대법원 판결이 역사적 반역이라고? 대법원장 탄핵이 역사적 반역이다"라며 "기어코 대법원장 탄핵이라는 '자살폭탄'의 버튼을 눌렀다. 남은 것은 정권의 파멸뿐"이라고 적었다. 이어 "역사적 반역 세력 이재명 정권, 국민이 처단할 것"이라고 주장했다.
장 대표의 '역사적 반역'은 김민석 민주당 대표가 앞서 사용한 표현이다. 대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 사건에서 징역 15년을 선고한 원심을 일부 무죄 취지로 파기환송하자, 김 대표는 "내란이 났을 때 한덕수처럼 하라는 행위규범을 온 국민에게 강요한 역사적인 반역"이라고 비판했다(관련 기사: 민주당 '조희대 탄핵' 추진 결론... 김민석 "이 판결은 역사적 반역"
https://omn.kr/2klo5).
장 대표는 민주당이 추진하는 조작기소 특검법까지 겨냥해 "'이재명 탈옥법'이야말로 국헌문란이자 '입법 내란'"이라고 공격했다. 조 대법원장 탄핵 추진을 둘러싸고 국민의힘 지도부와 중진 의원들이 잇달아 공세를 폈고, 여기에 한동훈 무소속 의원과 이준석 개혁신당 의원도 비판에 가세했다. 여권의 움직임에 전선이 선명해지며 보수 야권 전체도 연대하는 모양새가 만들어지고 있다.
정점식 "깡패처럼 보복하나"... 나경원 "사법부 길들이기"
정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북에서 "박희승 의원 말마따나 민주당 미쳤나? 이것은 후진국에서나 하는 짓"이라고 비난했다. 앞서 민주당 박희승 의원이 대법원장 탄핵을 요구한 시민들을 향해 '미친 것 아니냐', '후진국에서나 하는 것'이라고 발언했다가 사과한 일을 되받아친 것이다.
정 원내대표는 "입맛에 안 맞는 판결을 내렸다고 깡패처럼 보복하나"라며 "이것은 국회 다수당의 완력으로 사법부를 짓밟겠다는 의회 쿠데타 선언"이라고 주장했다. 나아가 "탄핵해야 할 것은 조희대 대법원장이 아니라, 김민석 대표와 민주당 국회의원 161명"이라고 썼다. 현행 헌법상 국회의원은 탄핵소추 대상이 아니지만, 민주당 의원들을 향한 정치적 비난으로 해석된다.
나경원 국민의힘 의원은 민주당의 탄핵 추진 목적이 개별 판결에 대한 불만을 넘어 사법부 전체를 압박하는 데 있다고 주장했다. 그는 "민주당 뜻대로 판결하지 않으면 대법원장이라도 끌어내린다는 것이고, 오늘 민주당은 이 경고를 전국의 모든 판사에게 보냈다"라고 적었다.
특히 김 대표의 '행위규범' 발언을 겨냥해 "실제로 행위규범을 강요하는 쪽은 민주당"이라고 반박했다. 나 의원은 "탄핵소추가 의결되면 헌법재판소가 판단할 때까지 대법원장의 권한은 정지된다"라며 "사법부 수장을 묶어두고 남은 판사들을 길들이는 것, 그것이 이번 탄핵의 진짜 목적"이라고 주장했다. 이어 "중단된 이재명 재판 즉각 재개하라"라고 촉구하며 한성숙 국무총리 탄핵도 거론했다.
한동훈 "법관들, 재판 업무 중단할 것"... 이준석 "이재명 대통령 파기환송심 진행해야"
한동훈 무소속 의원은 이날 두 차례 페이스북 글을 올렸다. 첫 글에서는 "민주당 이재명 정권은 민주공화정의 적, 대한민국의 적"이라고 규정하며 "탄핵을 하려거든 대법원장만이 아니라 대한민국 대법관 전원을 탄핵하라"라고 비꼬았다.
두 번째 글에서는 한발 더 나아가 전국 법관들이 재판 업무를 중단해야 한다는 입장까지 밝혔다. 한 의원은 "저 판결을 함께 했던 대법관들 전원뿐 아니라 상식 있는 전국의 법관들은 재판 업무를 중단할 것"이라며 "그럴 것이라고 예상하고, 그래야 한다고 생각한다"라고 주장했다. 대법원장 탄핵을 반대하는 차원을 넘어, 법관들의 집단적인 재판 중단을 공개적으로 촉구한 셈이다.
한 의원은 또 "대한민국 사법시스템은 마비될 것이고, 국민들은 고통받을 것이고, 국제사회는 대한민국의 사법시스템을 더 이상 신뢰하지 않을 것"이라며 "사법부가 독립되어 있지 않은 나라는 주가지수가 얼마든, 케이팝이 얼마나 사랑받든 상관없이 후진국"이라고 비판했다.
이준석 개혁신당 의원은 오히려 중단된 이재명 대통령 재판을 재개해야 한다고 주장했다. 이 의원은 페이스북에 "민주당이 조희대 대법원장을 탄핵하는 순간 고등법원은 이재명 대통령에 대한 파기환송심을 진행해야 한다"라며 "우격다짐으로 삼권분립을 흔드려는 자들에게 맞서서 삼권분립을 지키는 간단하고 적법한 방법"이라고 적었다.