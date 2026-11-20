큰사진보기 ▲공소청 출범을 앞둔 지난 9월 29일 서울 북부지방검찰청 청사에서 관계자들이 검찰 간판 자리에 공소청 간판 설치를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11월 12일 한상혁 전 방통위원장이 무죄를 선고 받은 뒤 변호인단, 지인들과 함께 기념 촬영하고 있는 모습 ⓒ 김의철 관련사진보기

TV조선에 비판적이었던 한상혁 위원장이 재승인 심사위원 구성에 부당하게 개입한다. 심사 결과 TV조선이 총점 650점을 넘고 과락도 발생하지 않자 불만을 표시한다. 그의 의중을 알고 있던 양한열 전국장과 차중호 전과장이 윤석년 심사위원장에게 집계 결과를 알려주고, 윤석년 위원장은 윤여진과 정미정 심사위원에게 점수 수정을 제안한다. 두 심사위원이 평가점수를 낮춰 과락을 만들고, 한상혁 전위원장은 이를 알고도 조작된 결과를 이용해 재승인 유효기간을 3년으로 단축한다.

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"내 부분이 빠지면 목적이 없는 범죄가 돼버린다. 무죄가 확정되고도 전혀 기쁘지 않다. 오히려 화가 치민다. 수사결과 발표 당시를 떠올려 봤다. 전부 내 행위 또는 나로 인한 행위라고 발표했다. 내 부분이 무죄로 확정된 상태에서 공소유지는 불가능할 것으로 보인다. 나 혼자 무죄를 확정받았다고 사건이 끝난 것은 아니다. 함께 기소된 다섯 분의 무죄 입증에 필요한 책임과 역할을 다하겠다."

큰사진보기 ▲한상혁 전 방송통신위원장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

첫째, 한상혁 전 위원장의 지시와 관여를 더 이상 다투지 않으면서 나머지 다섯 명의 공모를 어떤 구조로 입증하겠다는 것인가.



둘째, 양한열 전 국장과 차중호 전 과장의 공모를 부정하는 문자메시지에 대한 1심의 증거 판단이 왜 잘못됐다는 것인가.



셋째, 윤석년 심사위원장과 두 심사위원 사이의 불법적인 공모가 증명되지 않았다는 판단을 어떤 사실과 법리로 뒤집겠다는 것인가.

서울북부지방공소청은 19일 이른바 'TV조선 재승인 심사 점수 조작 사건'과 관련해 항소장을 제출했다. 그런데 지난 12일 서울북부지방법원 형사합의13부(재판장 나상훈)에서 무죄를 선고받은 피고인 6명 가운데 한상혁 전 방송통신위원장은 대상에서 제외했다. 양한열 전 방송정책국장, 차중호 전 과장, 윤석년 전 심사위원장, 윤여진·정미정 심사위원 등 5명에 대해서만 항소한 것이다.이로써 한상혁 전 위원장의 무죄는 확정됐지만 나머지 다섯 명은 항소심 재판을 계속 받게 됐다. 3년 6개월에 걸쳐 31차례 공판 끝에 전원 무죄가 선고된 지 일주일만이다. 이날은 항소마감 시한이었다.서울북부지방공소청은 1심 판결문과 수사·공판 과정에서 나타난 증거관계를 내부적으로 종합 검토하고, 항소 인용 가능성을 고려해 5명에 대해서만 항소했다고 밝혔다. 이들에 대한 1심 판결에 사실오인과 법리오해가 있다는 입장이다. 그러나 구체적으로 어떤 사실 판단과 법률 해석이 잘못됐다는 것인지는 아직 밝히지 않았다.공소청이 추후에 제출할 항소이유서를 검토해야겠지만 1심 판결문을 근거로 해도 한 전위원장을 제외한 나머지 5명에 대한 '선택적 항소'와 관련해 제기할 수 있는 중대한 의문이 있다. 검찰이 범죄의 출발점으로 지목했던 한상혁의 무죄는 받아들이면서, 그 의중에 따라 범행했다고 기소한 나머지 다섯 명의 유죄는 어떻게 입증하겠다는 것인가.2023년 5월 23일 제출한 공소장에서 검찰은 순차적으로 기소된 피고인들의 사건이 병합됨에 따라 공소사실을 시간순으로 재배치해 하나로 정리했다고 명시했다. 검찰이 구성한 범죄의 전체적인 흐름은 이랬다.즉 한상혁 당시 위원장의 의중과 관여가 전체 범죄를 연결하는 중요한 고리였다. 그러나 1심 재판부는 판결문에서 각 단계마다의 주장 모두에 대해 '범죄의 증명이 부족한다'고 판단했다. 한상혁 전위원장이 점수 수정 사실을 알고 이를 은폐했다거나, TV조선의 재승인 유효기간을 3년으로 단축하도록 위법하게 지시했다는 혐의도 인정되지 않았다. 재판부는 2022년 9월 보도설명자료와 관련된 허위공문서작성 혐의 역시 증명되지 않았다고 판단했다.검찰이 한상혁에게 부여한 여러 범죄 혐의가 모두 무죄로 판단된 것이다. 공소청은 이 판단에 항소하지 않았다.한상혁 전 위원장은 자신을 제외한 5명에 대한 '선택적 항소'에 매우 황당하다는 반응을 보였다. 검찰은 자신을 중심으로 공소사실을 구성했지만, 정작 자신의 무죄만 확정되고 함께 기소됐던 공무원들과 심사위원들은 다시 법정에 서야 하기 때문이다. 그는 특히 검찰이 자신의 의중에 따라 다른 피고인들이 공모했다고 기소했음에도 1심 법원이 여섯 명 모두에게 무죄를 선고했다는 점을 강조했다.그렇다면 공소청은 한상혁 전 위원장을 제외하고도 어떤 범죄구성이 성립한다고 보는 것일까.물론 법률적으로 공동피고인 일부에 대해서만 항소하는 것은 가능하다. 한상혁의 무죄가 확정됐다고 해서 나머지 다섯 명의 유죄를 다툴 수 없는 것도 아니다. 하지만 이번 사건에서는 반드시 짚어야 할 사실이 있다.1심 재판부는 한 전 위원장의 관여가 증명되지 않았다는 이유만으로 나머지 다섯 명에게 무죄를 선고한 것이 아니다. 그들 사이의 공모와 개별 범죄 혐의를 독립적으로 검토한 뒤 역시 범죄의 증명이 없다고 판단했다.대표적인 증거가 2020년 3월 20일 양한열 전 국장과 차중호 전 과장이 주고받은 문자메시지다. 일부 심사위원들이 점수를 수정하고 있다고 보고하자 양한열 전 국장은 "안 된다고 해"라고 답했다. 심사위원회가 점수 수정을 허용했다는 설명을 듣고는 "헉"이라는 반응까지 보였다. 재판부는 이러한 문자메시지가 '두 사람이 사전에 점수 수정을 공모했다'는 검찰의 주장과 양립하기 어렵다고 판단했다.윤석년 위원장과 윤여진·정미정 심사위원 사이의 공모도 마찬가지다. 재판부는 윤석년이 평가 결과를 알려주고 두 심사위원이 실제로 점수를 수정했다는 정황에 주목했다. 공모를 의심할 사정이 있다고도 보았다. 그러나 구체적인 점수 수정 제안과 동의, 순차적·암묵적 공모가 합리적인 의심 없이 증명되지는 않았다고 판단했다. 심사위원들의 점수 수정이 최종 의결 전에 이루어졌고, 심사위원들에게 평가점수를 수정할 권한이 있었다는 사실도 중요하게 검토했다. 점수 수정은 있었지만 그것이 범죄에 해당한다는 검찰의 주장은 증명되지 않았다는 것이다. 재판부는 공무상비밀누설과 허위공문서작성 혐의 등도 각각 별도의 이유로 무죄를 선고했다.이 모든 판단은 한상혁 전 위원장의 무죄 여부에만 종속된 것이 아니다. 따라서 공소청이 한상혁 전 위원장을 제외하고 5명만 항소했다고 해서 1심에서 부정된 공모관계가 저절로 성립하는 것은 아니다.공소청이 1심 판결의 문제점을 검토했다고 밝힌 만큼, 항소이유서에서 적어도 다음 질문에 답하면서 새로운 증거도 제시해야 한다.검찰이 장기간 재판 끝에 증명하지 못한 범죄를 공소청이 도대체 어떻게 증명하겠다는 것인지 궁금하다. 이번 사건에서는 일부 피고인들이 구속되고 직위에서 물러났으며 3년 6개월 동안 형사재판을 받았다. 그 끝에 전원 무죄가 선고됐는데 5명은 다시 법정에 서야 한다.이번 선택적 항소가 법적으로 허용된다는 사실만으로 그 결정의 타당성이 입증되는 것은 아니다. 한상혁 전 위원장을 제외하고도 어떤 범죄가 남는가. 그리고 1심이 이미 그 범죄의 증명이 부족하다고 판단했는데 무엇이 잘못됐다는 것인가. 31차례의 공판 끝에 법원이 요구했던 것은 의심이 아니라 증명이었다. 그 원칙은 항소심에서도 달라지지 않는다.