큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 시진핑 중국 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 광둥성 선전의 카일린 빌라에서 정상회담을 하고 있다. 2026.11.19 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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미국과 중국, 러시아 정상이 처음으로 한자리에 모였으나 기대 이하의 성과로 막을 내렸다.도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 19일 중국 선전에서 사상 첫 3자 정상회담을 개최했다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 성사된 이번 회담은 세계 주요 강대국 정상들이 직접 마주 앉았다는 점에서 큰 주목을 받았다.이들은 회담을 마치고 3개국 간 핵 위험 감소와 핵무기 확산 방지를 위한 대화, 정제 석유 제품의 생산과 공급 확대, 국제형사재판소(ICC) 관할권 남용 반대, 국제 평화를 위한 유엔 개혁 등 총 4개 항으로 이뤄진 공동 성명인 '미중러 정상 평화선언'을 발표했다.그러나 구체적 합의안이나 로드맵을 내놓지는 못했다. 또한 국제사회의 관심을 끌었던 이란 및 우크라이나 전쟁, 인공지능(AI), 무역 갈등 등 주요 현안에 대한 내용은 없었다. 오히려 유엔 개혁과 석유 제품 증대, ICC 관할권 축소는 역사적인 이번 회담을 자국 이익을 위한 기회로만 활용했다는 비판도 나온다.<뉴욕타임스>는 "세 정상은 잠깐의 기념사진 외에는 별다른 성과를 거두지 못하고 헤어졌다"라며 "이란과 우크라이나 전쟁에 대한 언급은 없었고, 핵 군축을 위한 대화에 참여하겠다는 어설픈 약속만 간략하게 담은 선언문만 남겼다"라고 지적했다그러면서 "푸틴 대통령으로서는 러시아를 미국, 중국과 동등한 수준의 강대국으로 보여줄 기회였고, 시 주석은 세계 지도자들을 한자리에 모으는 중재자 역할을 했다"라며 "그러나 트럼프 대통령은 두 정상과 무역이나 실제 전쟁, 중국의 AI 반도체 접근권 등 가장 민감한 현안들에 대해서는 어떠한 진전도 이루지 못했다"라고 전했다.<폭스뉴스>는 "이번 회담은 국제 외교사에 한 획을 그었으나, 주요 현안에 대한 뚜렷한 돌파구는 마련되지 않았다"라며 전후 국제사회 질서를 짰던 1945년 얄타회담보다 성과가 없었다고 평가했다.CNN방송도 "처음부터 이번 회담은 획기적인 결과가 기대되지 않았다"라며 "트럼프 대통령은 두 정상과 핵 군축, 이란 및 우크라이나 문제를 논의하겠다고 말했지만 로널드 레이건 대통령이 냉전 시대의 마지막 소련 지도자 미하일 고르바초프와 정상회담을 할 때처럼 철저히 준비하거나, 동맹국들과의 사전 협의를 거치는 것에 관심이 없었다"라고 비판했다.다만 대릴 킴벌 군비통제협회 사무총장은 "이번 회담은 지속적인 논의로 이어질 시작점에 불과하다"라며 "세 정상에게는 외교적 쇼와 기념사진 이상의 것이 필요하며, 어차피 한 번의 회담으로는 극적인 돌파구가 나오기 어려울 것"이라고 말했다.미 언론은 트럼프 대통령이 시 주석과 푸틴 대통령을 대하는 외교 방식을 집중적으로 비판했다.AP통신은 "트럼프 대통령은 개인적인 친분을 만드는 능력이 외교적 우위를 점하게 해준다고 믿어왔다"라며 "하지만 그가 두 독재자에게 쏟아부은 찬사에도 불구하고, 시 주석과 푸틴 대통령이 공유하는 것만큼 공통의 이익에 기반한 깊은 관계는 아닌 것처럼 보였다"라고 평가했다.이어 "트럼프 대통령은 이들과의 인맥을 과시하지만, 시 주석과 푸틴 대통령의 관계는 훨씬 더 견고하다(stronger)"라며 "중국은 러시아가 우크라이나 침공으로 국제사회의 제재를 받을 때 경제 지원으로 생명줄을 제공했다"라고 설명했다.냉전 종식 이후 미국이 주도해 온 국제질서가 더 이상 과거와 같은 방식으로 작동하지 않고 있으며, 중국과 러시아가 국제 현안에서 독자적인 영향력을 확대하고 있다는 것이다.또한 "이번 회담에 임한 트럼프 대통령의 야심은 강대국들이 상대적으로 약소한 나라들의 앞날을 결정할 권리가 있다고 여겼던 시대를 떠올리게 한다"라며 "하지만 그는 기자들에게 이번 회담에 대해 한 마디도 하지 않고 서둘러 회의장을 떠났다"라고 전했다.<워싱턴포스트>는 "트럼프 대통령은 다른 서방 국가들이 기피하는 권위주의 지도자들과 기꺼이 소통하려는 자신의 태도를 미덕으로 여기며, 그들과 협상하려면 개인적인 관계가 필수적이라고 주장한다"라고 설명했다.이어 "그러나 이러한 접근 방식은 외교와 굴종 사이의 경계를 모호하게 만들어 시 주석이나 푸틴 대통령 같은 지도자들이 숭배받고 싶어 하는 트럼프 대통령의 욕구를 이용하면서도 자신들의 전략적 이익을 추구할 기회를 준다는 비판이 나온다"라고 진단했다.